Кабы я была царицей! Узнайте свой архетип из русской сказки за 3 минуты

В русских сказках характер героини часто заметен раньше, чем появляется волшебный помощник. Одна спокойно распутает чужую интригу, другая сама отправится на битву, третья выдержит испытания без громких речей, а четвертая одним взглядом даст понять, что пир без настроения — просто стол с едой.
Этот тест предлагает примерить знакомые сказочные роли на современную жизнь: от рабочих дедлайнов до внезапных гостей. Выбирайте вариант, который ближе вам, а в конце узнайте, кто из героинь русских сказок больше всего напоминает вас по характеру.
Утром вы обнаружили, что важная техника внезапно перестала работать. Ваши действия?
Не стану паниковать и временно обойдусь без этой вещи
Сначала проверю инструкцию, настройки и возможные причины поломки
Посмотрю на поломку с укором, загляну в гороскоп и решу, что техника выбрала для предательства идеальный момент
Сразу начну чинить сама или найду человека, который решит проблему сегодня
Не узнали себя? Не расстраивайтесь: русский фольклор населен десятками ярких героинь, которым достались самые разные характеры, способности и способы справляться с трудностями. Возможно, ваши таланты просто принадлежат другой сказочной героине — сестрице Аленушке, Елене Прекрасной, Царевне-лягушке или Снегурочке.