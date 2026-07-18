«Эстроген очень любит жир». Почему женщинам сложнее похудеть, чем мужчинам

Каждый, кто хотя бы раз пытался похудеть вместе с партнером, наверняка замечал одну закономерность: мужчины зачастую быстрее видят результат. При одинаковом питании и физической активности цифры на весах у них снижаются заметнее, а женщины нередко сталкиваются с тем, что вес будто замирает или даже временно увеличивается.
По словам тренера по комплексному похудению Алексея Конина, сравнивать мужчин и женщин в этом вопросе некорректно. Причина кроется не в мотивации или дисциплине, а в работе организма.
— Разница между мужчинами и женщинами — это разница только в биологии, не в желании похудеть, не в силе воли, не в мотивации всеми любимой, — отмечает тренер.
Почему мужчины часто худеют быстрее
По наблюдениям Алексея Конина, одна из причин связана с особенностями гормонального фона. Он объясняет, что тестостерон способствует поддержанию мышечной массы, а мышцы, в свою очередь, расходуют больше энергии даже в состоянии покоя. Именно поэтому мужской организм нередко быстрее реагирует на дефицит калорий.
— У мужчин главный анаболический, строительный гормон — это тестостерон. Он помогает строить мышцы, а мышцы жгут калории, — говорит Конин.
У женщин ключевую роль играет эстроген. По словам тренера, этот гормон помогает организму создавать энергетические запасы, что исторически связано с репродуктивной функцией.
— Эстроген очень любит жир. Он буквально говорит организму: запасай, откладывай — это стратегический материал для будущего потомства, — объясняет эксперт.
При этом Алексей подчеркивает, что говорить о «мужских» и «женских» гормонах в буквальном смысле неправильно. По его словам, на массу тела влияет не один гормон, а целый комплекс процессов. Кроме тестостерона и эстрадиола свою роль играют пролактин, прогестерон, гормоны щитовидной железы и многие другие факторы. Однако подробно разобраться в этом может только врач.
— Не существует мужских и женских половых гормонов. Тот же тестостерон и тот же эстрадиол есть как у мужчин, так и у женщин. Они отвечают и за жиронакопление, и за жиросжигание, — подчеркивает Алексей.
Почему перед менструацией вес может увеличиться
Еще одна особенность, с которой сталкиваются многие женщины, — изменения во время менструального цикла. По словам тренера, примерно за неделю до его начала организм может начать задерживать жидкость. На этом фоне появляются привычные жалобы: усиливается аппетит, хочется сладкого или соленого, а весы неожиданно показывают прибавку. Однако паниковать из-за этого не стоит.
За неделю до цикла бывает, что включается режим «всё пропало»: хочется чего-нибудь сладкого, гадкого, соленого, кого-то убить, съесть торт, а весы показывают какие-то плюсы. Женщины, расслабьтесь, это не жир. Это водичка. Организм ее запасает.
Именно поэтому, считает эксперт, не стоит оценивать эффективность похудения по ежедневным изменениям веса.
— Диета в этот период — это война с физиологией. Вы всё равно проиграете. Поэтому смиритесь, и на длинном этапе похудения всё это выровняется, — успокаивает тренер.
Когда стоит обратиться к врачу
Несмотря на влияние физиологии, Алексей Конин призывает не списывать любые сложности с похудением только на гормоны. Если есть подозрения на серьезные нарушения, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование. По его словам, перед началом работы с клиентами он рекомендует пройти базовый чекап.
— Тут у меня всё просто: щитовидка, потом половые гормоны. И уже видя анализы и их значения, я могу направить человека в нужную дверь, — уверяет тренер.
Алексей подчеркивает, что результаты анализов помогают вовремя заметить возможные проблемы, однако интерпретировать их и назначать лечение должен профильный специалист.