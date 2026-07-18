«Эстроген очень любит жир». Почему женщинам сложнее похудеть, чем мужчинам

По словам тренера, скорость похудения зависит не только от питания и тренировок, но и от особенностей женского организма Источник: Кристина Полевая / 29.RU

Каждый, кто хотя бы раз пытался похудеть вместе с партнером, наверняка замечал одну закономерность: мужчины зачастую быстрее видят результат. При одинаковом питании и физической активности цифры на весах у них снижаются заметнее, а женщины нередко сталкиваются с тем, что вес будто замирает или даже временно увеличивается.

По словам тренера по комплексному похудению Алексея Конина, сравнивать мужчин и женщин в этом вопросе некорректно. Причина кроется не в мотивации или дисциплине, а в работе организма.

— Разница между мужчинами и женщинами — это разница только в биологии, не в желании похудеть, не в силе воли, не в мотивации всеми любимой, — отмечает тренер.

Почему мужчины часто худеют быстрее

По наблюдениям Алексея Конина, одна из причин связана с особенностями гормонального фона. Он объясняет, что тестостерон способствует поддержанию мышечной массы, а мышцы, в свою очередь, расходуют больше энергии даже в состоянии покоя. Именно поэтому мужской организм нередко быстрее реагирует на дефицит калорий.

— У мужчин главный анаболический, строительный гормон — это тестостерон. Он помогает строить мышцы, а мышцы жгут калории, — говорит Конин.

У женщин ключевую роль играет эстроген. По словам тренера, этот гормон помогает организму создавать энергетические запасы, что исторически связано с репродуктивной функцией.

— Эстроген очень любит жир. Он буквально говорит организму: запасай, откладывай — это стратегический материал для будущего потомства, — объясняет эксперт.

Эксперт советует не паниковать, если перед менструацией вес неожиданно увеличился: чаще всего это связано с задержкой жидкости, а не с набором жира Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

При этом Алексей подчеркивает, что говорить о «мужских» и «женских» гормонах в буквальном смысле неправильно. По его словам, на массу тела влияет не один гормон, а целый комплекс процессов. Кроме тестостерона и эстрадиола свою роль играют пролактин, прогестерон, гормоны щитовидной железы и многие другие факторы. Однако подробно разобраться в этом может только врач.

— Не существует мужских и женских половых гормонов. Тот же тестостерон и тот же эстрадиол есть как у мужчин, так и у женщин. Они отвечают и за жиронакопление, и за жиросжигание, — подчеркивает Алексей.

Почему перед менструацией вес может увеличиться

Еще одна особенность, с которой сталкиваются многие женщины, — изменения во время менструального цикла. По словам тренера, примерно за неделю до его начала организм может начать задерживать жидкость. На этом фоне появляются привычные жалобы: усиливается аппетит, хочется сладкого или соленого, а весы неожиданно показывают прибавку. Однако паниковать из-за этого не стоит.

За неделю до цикла бывает, что включается режим «всё пропало»: хочется чего-нибудь сладкого, гадкого, соленого, кого-то убить, съесть торт, а весы показывают какие-то плюсы. Женщины, расслабьтесь, это не жир. Это водичка. Организм ее запасает. Алексей Конин тренер по комплексному похудению, автор проекта «Хозяин тела»

Именно поэтому, считает эксперт, не стоит оценивать эффективность похудения по ежедневным изменениям веса.

— Диета в этот период — это война с физиологией. Вы всё равно проиграете. Поэтому смиритесь, и на длинном этапе похудения всё это выровняется, — успокаивает тренер.

Когда стоит обратиться к врачу

Несмотря на влияние физиологии, Алексей Конин призывает не списывать любые сложности с похудением только на гормоны. Если есть подозрения на серьезные нарушения, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование. По его словам, перед началом работы с клиентами он рекомендует пройти базовый чекап.

— Тут у меня всё просто: щитовидка, потом половые гормоны. И уже видя анализы и их значения, я могу направить человека в нужную дверь, — уверяет тренер.