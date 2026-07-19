Безумие с десятью голами! Как завершился матч за третье место на ЧМ-2026 Англия — Франция

Матч войдет в историю Источник: Fifa.com

На чемпионате мира-2026 завершился матч за третье место. На стадионе в Майами сошлись сборные Англии и Франции, забившие на двоих восемь голов. Рассказываем, как прошла эта встреча.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель оставил в запасе двух главных звезд: Джуда Беллингема и Харри Кейна. У французов на поле вышли все сильнейшие.

Счет был открыт уже на третьей минуте. Капитан сборной Англии Деклан Райс неотразимо пробил из-за штрафной — 1:0.

Через 15 минут после углового защитник англичан Эзри Конса переиграл всех оппонентов и сделал счет 2:0.

В конце первого тайма англичанин Букайо Сака забил два гола. На перерыв команды ушли при подавляющем преимуществе «трех львов» — 4:0.

Источник: Fifa.com

В начале второго тайма французы вернулись в игру. Голы Килиана Мбаппе и Бредли Барколя подарили команде Дидье Дешама надежду на спасение.

На 66-й минуте Мбаппе забил гол, который стал для него 22-м на чемпионатах мира — по этому показателю он обошел Лионеля Месси.

При счете 3:4 французы создали несколько опасных моментов, но реализовать их не смогли. Вместо этого на 87-й минуте в их ворота был назначен пенальти, который реализовал Букайо Сака, оформивший хет-трик.

В добавленное время команды обменялись голами. Сначала Усман Дембеле подарил сборной Франции новую надежду на чудо, но Джуд Беллингем снял все вопросы о победителе — 6:4.