Умер журналист и ведущий программы «Пятое колесо» Сергей Шолохов

Журналист вел популярные передачи Источник: Лиза Ларина / PhotoXPress.ru

На 68‑м году ушел из жизни российский журналист и телеведущий Сергей Шолохов. Об этом сообщил его пасынок Всеволод Москвин.

«С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова», — написал Москвин в соцсетях.

Точные обстоятельства и причины смерти Сергея Шолохова пока не раскрываются. При этом люди из его близкого окружения рассказывают, что его здоровье заметно пошатнулось после смерти супруги. С тех пор журналист выглядел уставшим и изможденным, стал чаще болеть.

Жена Шолохова, Татьяна Москвина, скончалась в июле 2022 года из‑за осложнений после операции. О трагедии тогда сообщил сам Сергей Леонидович. Он до последнего был рядом с женой и глубоко переживал утрату.

Широкую известность Шолохову принесла программа «Пятое колесо». Он также был ведущим передачи «Тихий дом», посвященной кино и культуре.

Сергей Шолохов запомнился зрителям в том числе благодаря культовому эфиру с музыкантом Сергеем Курёхиным в рамках передачи «Пятое колесо», выходившей в конце 1980‑х — 1990‑е годы. В одном из выпусков они с серьезным видом развивали абсурдную теорию: будто Октябрьской революцией управляли люди, употреблявшие грибы, а сам Ленин в итоге стал грибом и радиоволной.