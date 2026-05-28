Экс-тренер НХЛ, специалист из Швейцарии, бывший «железнодорожник»: кто может возглавить «Локомотив»

Разбираемся, кто может занять место главного тренера «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У наставника «Локомотива» Боба Хартли подходит к завершению контракт. После 31 мая все обязательства канадского специалиста перед ярославским клубом заканчиваются. Сам 65-летний наставник заявлял, что завершает тренерскую деятельность на мажорной ноте. На днях он улетел на отдых во Флориду.

Кто может возглавить чемпионскую команду — в материале 76.RU.

Итоги работы Боба Хартли

К слову, Боб взял трофеи во всех лигах, где работал главным тренером. Достижение по-настоящему выглядит уникальным, если брать в расчет то, что за 9 финалов его команда становилась победителем в 8 случаях.

«Локомотив» снова попадает в положение, где клубу в срочном порядке нужно договариваться с новым специалистом. До старта предсезонных сборов остается 2 месяца, а вариантов на отечественном рынке у ярославцев почти не осталось.

Тренер из России

Дмитрий Квартальнов — один из немногих российских специалистов высокого уровня. Его контракт с минским «Динамо» подходит к завершению. Наставник уже не раз возглавлял лидирующие клубы чемпионата.

Дмитрий Квартальнов работает с минским «Динамо» Источник: Пресс-конференция ХК «Динамо-Минск» перед сезоном-2025/2026 | Прямая трансляция / YouTube.com

В карьере Квартальнова была работа с ЦСКА, «Ак Барсом», «Сибирью», «Северсталью». С 2017 по 2019 год тренер работал с ярославским «Локомотивом». Выиграть экс-«железнодорожник» с командой тогда не смог, но принято считать, что именно он завел во взрослый хоккей тех выпускников школы, которые сейчас дважды стали обладателями Кубка Гагарина. Самому наставнику выиграть в главной хоккейной лиге страны еще ни разу не получилось.

При Квартальнове в КХЛ свои первые полноценные сезоны за клуб провели: защитники Александр Елесин и Никита Черепанов, форварды Артур Каюмов, Георгий Иванов, Денис Алексеев. Дебютировал вратарь Даниил Исаев. Специалист Квартальнов является рекордсменом лиги среди главных тренеров по количеству проведенных матчей. Их у него уже более тысячи.

По ходу сезона-2025/2026 появлялась информация, что российский тренер уже достиг предварительных договоренностей с ярославцами, но сам Квартальнов спустя время это опроверг.

«Договорился ли я о контракте с " Локомотивом " ? Это не так», — заявлял специалист в конце января после матча с «Сибирью» в интервью «Матч ТВ».

Кто может занять место наставника

На тренерской бирже среди отечественных специалистов выделяется не раз побеждавший Илья Воробьев. Без работы находятся Евгений Корешков, Николай Заварухин, Андрей Скабелка. Кроме того, главный тренер сборной «Россия-2025» Роман Ротенберг на днях заявлял, что готов возглавить клуб из Ярославля.

«Я готов работать. И мне интересно работать», — ответил экс-тренер СКА в беседе с «Матч ТВ» 23 мая 2026 года.

Роман Ротенберг на днях выразил готовность работать в «Локомотиве» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

45-летний Роман Ротенберг с 2022-го является главным тренером сборной страны по хоккею «Россия-25». Первый вице-президент Федерации хоккея России. С 2022 по 2025 год Ротенберг занимал пост главного тренера ХК СКА, но его сняли с должности после вылета команды из плей-офф КХЛ. В 2025 году он вошел в совет директоров хоккейного клуба «Динамо» (Москва). Руководит Академией хоккея «Красная Машина Юниор».

Бывший тренер сборной

В конце апреля 2026 года из сборной Швейцарии по хоккею пришла громкая новость. В Федерации хоккея Швейцарии (SIHF) сообщили, что главный тренер Патрик Фишер, работавший с национальной командой с 2015 года, уволен из-за подделки сертификата о вакцинации от COVID-19 на зимней Олимпиаде 2022 года.

Фишер — самый титулованный тренер за всю историю швейцарской сборной. При нем команда трижды завоевывала серебряные медали первенства мира. На клубном уровне специалист не работал более 10 лет, а последняя попытка завершилась неудачей.

Патрик Фишер попал в скандал из-за подделки сертификата о вакцинации Источник: Drei-Monats-Bilanz Urs Kessler | Patrick Fischer tritt zurück, Jan Cadieux neuer Head Coach / SwissIceHockey / YouTube.com

О возможном приходе Патрика Фишера в «Локомотив» писал «Спорт-Экспресс» еще в прошлом межсезонье, когда тренер был на контракте со сборной. По информации их источника, швейцарец был чуть ли не главным кандидатом на пост наставника в ярославском клубе.

Стоит вспомнить, что «железнодорожников» уже возглавлял специалист из сборной Швейцарии. Перед сезоном-2014/2015 в клуб приглашали Шона Симпсона, но уже в первый месяц чемпионата его уволили.

Кандидаты из Северной Америки

Последние годы прослеживается тренд — в КХЛ делают ставку на североамериканских специалистов. Сейчас уже как минимум 3 таких наставника имеют контракты на будущий сезон с клубами нашей лиги.

Скотт Гордон работает с челябинским «Трактором», Митч Лав — с питерскими «Шанхайскими Драконами» и Ги Буше — с омским «Авангардом».

Победа в завершившемся Кубке Гагарина канадца Боба Хартли и выход в прошлогодний финал его соотечественника Бенуа Гру дают руководителям клубов надежду, что представители из Северной Америки способны дать результат.

Бенуа Гру покинул Россию во время сезона-2025/2026 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По отношению к «Локомотиву» за 2 последних года фигурировало несколько специалистов — правда, некоторые из них уже находятся на контрактах с другими клубами. Один из кандидатов на будущий сезон — канадец Паскаль Венсан. Тг-канал «БесПроката» сообщал, что действующий специалист клуба Американской хоккейной лиги «Лаваль Рокет» в следующем сезоне может оказаться в «Локомотиве» или минском «Динамо». Из примечательного в карьере наставника есть тренерство в клубе НХЛ — «Коламбус Блю Джекетс», где Венсан работал с 2021 по 2024 год.

Паскаль Венсан после победы «Коламбус Блю Джекетс» над «Питтсбург Пингвинз» (5:1) Источник: Postgame: Pascal Vincent (9/25/22) / Columbus Blue Jackets / YouTube.com

Без контракта находится и бывший тренер «Трактора» Бенуа Гру, покинувший по ходу завершившегося сезона клуб из Челябинска. После отъезда из России наставник тренировал швейцарский «Цуг».

Кто должен возглавить «Локомотив» — мнение эксперта

Бывший нападающий «Локомотива» Сергей Коньков в беседе с 76.RU высказал свое мнение относительно будущего наставника ярославской команды.

«Сейчас говорить трудно, но, исходя из той политики, которую ведет " Локомотив " , скорее всего, это будет иностранец. Также думаю, что сохранится тренерский штаб в виде Сергея Звягина и Дмитрия Красоткина. Не знаю по поводу Майка Пелино, но думаю, что большинство штаба сохранится. Как я вижу данную ситуацию — наверное, будут искать иностранного специалиста на следующий год», — рассказал Коньков.