«Мощь, как у паровоза»: ярославские хоккеисты урвали третий кубок

Команда «ЛОКО-Следж» заняла первое место в сезоне ЛСХЛ

Ярославцы забрали три хоккейных кубка в 2026 году

Май 2026 года превратил Ярославль в настоящую столицу хоккея. Сначала обладателем Кубка Гагарина второй год подряд стал ХК «Локомотив», следом за ними юные хоккеисты «Локо» вернулись домой с Кубком Харламова. Так клуб оформил золотой дубль. Завершили триумфальную серию спортсмены «ЛОКО-Следж». Они привезли из Самары Кубок победителей сезона Любительской следж-хоккейной лиги (ЛСХЛ) 2025/2026.

Следж-хоккей (хоккей на санях) — это паралимпийская версия классического хоккея с шайбой.

В этом году лига объединила 19 команд из 15 городов России — это 246 игроков и 148 отыгранных матчей.

Второе месте в лиге заняла команда из Екатеринбурга «Уральские волки», «бронзу» взяла сборная Челябинской области.

Кроме самой команды отдельно поздравили игрока «ЛОКО-Следж» Тимура Степанова. Он стал лучшим вратарем в соревнованиях. Лучшим тренером также стал представитель ярославцев — Александр Владимирский.

«Видимо, все звезды сошлись, чтобы практически все клубы „Локомотива“ взошли на высшую ступень пьедестала и завоевали главные трофеи. Это лучшее доказательство качества подготовки спортсменов, правильности тренировочного процесса и надежности всей системы „Локомотив“. Еще раз поздравляю с этим „золотым хет-триком“ всю систему „Локомотива“ и конечно всех ярославских болельщиков», — поделился с 76.RU президент Федерации адаптивного хоккея Дмитрий Дронов.

«Знают свое дело»

Хоккеисты ярославской команды стали лучшими в сезоне ЛСХЛ

Президент Федерации адаптивного хоккея Дмитрий Дронов в беседе с 76.RU отметил, что успех ярославских хоккеистов на льду говорит о многом. По его мнению, у всех команд схожая подготовка к играм.

«Наблюдая за следж-хоккейной командой, я вижу, насколько системно тренерский штаб подходит к подготовке спортсменов. Они заявляются и всегда стараются участвовать в очень серьезных соревнованиях, сильных дивизионах, и, что важно, их никогда не пугают поражения. Вы не увидите разочарования на лицах тренеров после проигрыша, поскольку они четко понимают для себя, что это огромный опыт и необходимый этап для развития детей и подростков. Именно этим подкупает подход тренерского штаба и в целом вся система подготовки в „Локомотиве“», — рассказал Дмитрий Дронов.

Мне кажется, такая же системная подготовка характерна и для команд КХЛ и МХЛ. Когда «Локомотив» выходит на лед, чувствуется мощь, как у настоящего паровоза. У них идеально настроена «трансмиссия» и «движок». Они знают свое дело и методично идут к цели.

Дмитрий Дронов

президент Федерации адаптивного хоккея

«Три шайбы за две минуты»

Дмитрий Дронов также провел параллель между ХК «Локомотив» и «ЛОКО-Следж». Хоккеисты в решающем матче повторили неожиданный прорыв железнодорожников на шестой встрече в финале плей-офф. Тогда «Локомотив» за 33 секунды отыгрался со счета 0:2.

«Нечто подобное произошло у нас в решающей игре с „Уральскими волками“, где определялась судьба первого места. За две минуты до финальной сирены „ЛОКО“ проигрывал 1:4. Тренерский штаб взял тайм-аут — мы на судейском мостике переглянулись, подумали: неужели они планируют отыграть три шайбы за две минуты? И представьте: за две минуты команда сравнивает счет», — отметил Дмитрий Дронов.

Команда «ЛОКО-Следж» с победным трофеем

Напомним, после хоккейных побед у ярославцев возникла идея увековечить память команд. В честь «Локомотива» жители захотели переименовать улицы и проспекты. Какие варианты предложили ярославцы — можно прочитать здесь.

Екатерина Тарыгина
корреспондент
Хоккей Кубок Лучший вратарь
