Будет ли Парад чемпионов для «Локо» в Ярославле: ответ хоккейного клуба

В Ярославле 24 мая прошло чествование ярославского ХК «Локомотив», ставшего во второй раз подряд обладателем Кубка Гагарина. Также чемпионом в этом сезоне стала и ярославская молодежная команда «Локо», обыгравшая в финальном матче за Кубок Харламова московский «Спартак».
Вечером 24 мая прошла торжественная встреча «Локо» в Ярославле. Поздравить молодых спортсменов приехали хоккеисты взрослой команды. Была музыка, много фото и видео, крики «Мы чемпионы».
Портал 76.RU поинтересовался у ХК «Локомотив», ждать ли теперь Парада чемпионов с участием молодежной команды.
— Чествование молодежной команды прошло в рамках торжественной встречи ее в Ярославле. Дополнительных мероприятий в ближайшее время не планируется, — прокомментировали в клубе.
Напомним, матч, в котором ярославский «Локо» стал чемпионом прошел 24 мая. Ярославцы стали обладатели Кубка Харламова в четвертый раз. До этого первое место молодежная команда занимала в 2016, 2018, 2019 годах. И в этом сезоне впервые в истории сразу две команды из одного города стали обладателями Кубков Гагарина и Кубка Харламова одновременно.