Будет ли Парад чемпионов для «Локо» в Ярославле: ответ хоккейного клуба

В Ярославле 24 мая прошло чествование ярославского ХК «Локомотив», ставшего во второй раз подряд обладателем Кубка Гагарина. Также чемпионом в этом сезоне стала и ярославская молодежная команда «Локо», обыгравшая в финальном матче за Кубок Харламова московский «Спартак».

Вечером 24 мая прошла торжественная встреча «Локо» в Ярославле. Поздравить молодых спортсменов приехали хоккеисты взрослой команды. Была музыка, много фото и видео, крики «Мы чемпионы».

Портал 76.RU поинтересовался у ХК «Локомотив», ждать ли теперь Парада чемпионов с участием молодежной команды.

— Чествование молодежной команды прошло в рамках торжественной встречи ее в Ярославле. Дополнительных мероприятий в ближайшее время не планируется, — прокомментировали в клубе.

