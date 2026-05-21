НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

ю-в.

 758мм 69%
Подробнее
1 Пробки
USD 70,79
EUR 83,27
«Ак Барс» vs «Локомотив». Онлайн
Ярославец на «Поле чудес»
Самое время купить квартиру
Известные ярославцы — о «Локомотиве»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Что будет с ЯрГЭТ
Ликвидация «зеленых масел»
Когда придет прохлада
Афиша на неделю
Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Чемпионы второй год! Ярославский «Локомотив» взял Кубок Гагарина в финале плей-офф

Чемпионы второй год! Ярославский «Локомотив» взял Кубок Гагарина в финале плей-офф

Как прошла игра в Казани

193
«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина | Источник: Александр Куренной / 76.RU«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина | Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ярославский «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина. Команда второй год подряд завоевывает победу в финале плей-офф КХЛ. Игра в Казани 21 мая против «Ак Барса» завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев.

Первые два гола железнодорожники забросили в первом периоде. Барсы долго пытались реализовать свои моменты, но ворота ярославской команды спасал Даниил Исаев.

В какой-то момент показалось, что у казанцев было все меньше шансов на то, чтобы забросить хотя бы одну шайбу. Второй период прошел без голов со стороны обеих команд. В начале третьего периода шайбу в ворота соперника забросил нападающий Максим Шалунов.

В третьем периоде барсы смогли реализовать свои моменты. В ворота «Локомотива» полетела сначала одна шайба, а затем вторая. Создавалось впечатление, что казанцы настроены сравнять счет. Но время основной игры вышло, а преимущество осталось за «Локомотивом». Таким образом ярославцы выиграли серию финала со счетом 4:2.

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев — самый ценный игрок этого плей-офф, сообщили в клубе.

В онлайн-трансляции мы показываем, как Ярославль празднует чемпионство команды.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
КХЛ ХК Локомотив ХК Ак Барс Плей-офф
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Рекомендуем