Чемпионы второй год! Ярославский «Локомотив» взял Кубок Гагарина в финале плей-офф

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина

Ярославский «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина. Команда второй год подряд завоевывает победу в финале плей-офф КХЛ. Игра в Казани 21 мая против «Ак Барса» завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев.

Первые два гола железнодорожники забросили в первом периоде. Барсы долго пытались реализовать свои моменты, но ворота ярославской команды спасал Даниил Исаев.

В какой-то момент показалось, что у казанцев было все меньше шансов на то, чтобы забросить хотя бы одну шайбу. Второй период прошел без голов со стороны обеих команд. В начале третьего периода шайбу в ворота соперника забросил нападающий Максим Шалунов.

В третьем периоде барсы смогли реализовать свои моменты. В ворота «Локомотива» полетела сначала одна шайба, а затем вторая. Создавалось впечатление, что казанцы настроены сравнять счет. Но время основной игры вышло, а преимущество осталось за «Локомотивом». Таким образом ярославцы выиграли серию финала со счетом 4:2.

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев — самый ценный игрок этого плей-офф, сообщили в клубе.