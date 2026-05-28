33 секунды до победы. Как «Локомотив» стал дважды чемпионом, и что будет с клубом дальше

Как «Локомотив» добился успеха, и сможет ли повторить? Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Хоккейный клуб «Локомотив» второй сезон подряд — обладатель Кубка Гагарина. Это по-настоящему исторический момент для Ярославской области, хотя в общей истории плей-офф ситуация не нова. Дважды чемпионами становились казанский клуб «Ак Барс», столичные ЦСКА и «Динамо».

В чем секрет чемпионства? И что будет с командой после него — разбираем с экспертами.

Проблемы между командой и тренерами

В сезон 2025/2026 «Локомотив» заходил с новым тренерским штабом, но полностью сохранившимся чемпионским костяком команды.

Команда и новый тренер притирались друг к другу Источник: Александр Куренной / 76.RU

Регулярный чемпионат ярославцы начали уверенно и быстро вышли в лидеры своей конференции. Просадка в плане результата у «железнодорожников» случилась к середине ноября. В восьми встречах «Локомотив» уступил шесть раз. Команда впервые за полтора года потерпела поражение в трех играх подряд. Неудачный отрезок стал поводом для изменений. Клуб покинул помощник главного тренера Боба Хартли — Дмитрий Рябыкин, который отвечал за большинство. После этого момента в прессе стали появляться слухи, что коллектив и тренерский штаб не понимают друг друга и вообще сам Хартли может вернуться домой ещё до истечения контракта.

Несмотря на то, что слухи об уходе главного тренера из-за провалов по ходу сезона не нашли подтверждения, трудности между командой и новыми тренерами были. Об этом рассказал вратарь ярославцев Даниил Исаев по окончании сезона.

«Было непросто притереться. Но спасибо тренерскому штабу, что мы нашли общий язык. Мы шли навстречу, они шли навстречу. Вот это всё у нас получилось», — сказал голкипер.

В начале нового года разговоры об уходе канадского специалиста утихли. В штаб ярославцев пригласили ещё одного североамериканца — Майка Пелино, который взял на себя функции Рябыкина. Ярославцы без спадов провели остаток регулярки и второй год подряд завершили ее на первом месте в Западной конференции.

33 секунды до конца сезона

Первые две стадии плей-офф для «Локомотива» прошли относительно спокойно. Небольшие сложности у ярославцев возникли против «Спартака», где был проигран единственный матч за эти серии.

С «Салаватом Юлаевым» команда Хартли выглядела уже более уверенно и победила в четырех матчах подряд, три из которых прошли без заброшенных шайб соперника.

В полуфинале «Локомотив» в очередной год сошелся с «Авангардом». Серию этого сезона по праву можно считать не только главным украшением завершившегося плей-офф, но и одной из лучших в истории Кубка Гагарина. Запоминающейся стала шестая игра, где «Локомотив» был в 33 секундах от завершения сезона, но два точных броска форварда Шалунова и гол в овертайме защитника Рафикова спасли этот матч для «железнодорожников». В седьмой встрече дело тоже зашло за пределы основного времени, где в третий финал подряд ярославцев вывел нападающий Максим Березкин.

В финальной серии «Локомотив», как и в 2009 году, сошелся против «Ак Барса». Ход противостояния с казанской командой складывался по сценарию первого финала КХЛ, когда семнадцать лет назад к пятой игре команды подошли при равном счете 2-2. После четвертой игры казалось, что у клуба из Татарстана есть преимущество, так как в этом матче тяжелую травму получил нападающий ярославцев Георгий Иванов. После нее он уже не смог выйти на лед. Но ярославский бронепоезд это не остановило — кубок Гагарина был взят.

Болельщики ждали и надеялись на второй Кубок Гагарина подряд Источник: Александр Куренной / 76.RU

Экс-хоккеист «Локомотива» и московского «Динамо» Сергей Коньков тоже дважды подряд выигрывал главный хоккейный трофей КХЛ. На его взгляд, ключевой фактор в этом сыграл состав команды.

«Мне показалось, что второй раз легче проходить этот путь. Уровень команды и те стандарты, которые были собраны, опыт, который был набран в первый сезон, он, наверное, дорогого стоит. Кстати, очень похожая ситуация. У нас в „Динамо“ мало изменений было после первого чемпионства и в „Локомотиве“ тоже», — заявил Коньков.

Успешная миссия Хартли

Сразу после финальной игры тренер ярославцев Боб Хартли заявил, что завершает карьеру. Контракт наставника с клубом истекает 31 мая.

«Я закончил. Устал, еду домой. Я уже старый», — заявил Хартли после чемпионства.

Канадский специалист пришел работать в команду летом 2025 года, когда свой пост оставил Игорь Никитин. Последний уехал тренировать московкий ЦСКА после завоевания Кубка Гагарина с «Локомотивом».

Еще до старта сезона Хартли говорил, что не планирует работать в Ярославле в долгую и желает проверить свои силы именно с чемпионом.

«Я не готов приходить сюда на долгий срок», — заявлял Хартли.

Чемпион России по хоккею Сергей Коньков оценил год работы канадского тренера в Ярославле так:

«Основной критерий оценки работы — это достижение команды. Она сохранила за собой второй год подряд чемпионство. Работа главного тренера здесь определенно была проведена. В Ярославле его задачей было сохранить то, что было в этом коллективе, и аккуратно интегрировать свое видение игры. Я считаю, что у Боба Хартли это получилось», — считает бывший хоккеист.

Про него можно сказать, что наставник с колоссальным опытом. Трудолюбивый тренер, который уделяет огромное количество внимания деталям, нюансам и разным аспектам игры, которые влияют на результат. Сергей Коньков Чемпион России по хоккею

«Локомотив» — команда-династия или нет?

До сезона 2025/2026 в КХЛ три команды дважды подряд выигрывали Кубок Гагарина — это «Ак Барс», московское «Динамо» и ЦСКА. Теперь в этом списке и «Локомотив».

Тем временем на кубке закончились места для будущих названий команд-победителей. Что с этим сделают Источник: Александр Куренной / 76.RU

Бывший хоккеист Сергей Коньков рассказал, можно ли ярославский клуб после этого называть командой-династией.

«Династия — передается из поколения в поколение, когда пять лет прошло и сохраняется команда. У нас в лиге уже были клубы, которые дважды подряд выигрывали Кубок Гагарина. Для меня династия передается через десятилетия. В отношении „Локомотива“ это еще рано говорить. Игорь Никитин после себя оставил хорошее наследие. Можно провести параллели, что ЦСКА после его ухода дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Сейчас и Ярославль также сохранил чемпионское звание», — рассказал Коньков.

На данный момент контракты практически всех лидеров ярославской команды являются действующими и на следующий сезон.

«Часто бывает, что после успешных сезонов команды проваливаются. Пример клуба Национальной хоккейной лиги — „Флорида Пантерз“, когда команда после двух чемпионств в следующем сезоне даже не попадает в плей-офф. У „Локомотива“ сохраняются все возможности и на следующий сезон. У команды хороший возраст, и она имеет колоссальный опыт, поэтому я думаю, что и в следующем сезоне у Ярославля будет перспектива побороться за кубок», — Коньков.

В КХЛ еще ни одна команда не смогла трижды подряд стать обладателем Кубка Гагарина. Сможет ли «Локомотив» переписать историю?