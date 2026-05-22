Кубок Гагарина наш! Как болельщики «Локомотива» встретили команду в Ярославле

22 мая хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина в Ярославль. Как сообщили в правительстве Ярославской области, добиралась до дома команда на поезде.
Чтобы поздравить родную команду, толпы болельщиков собрались на Московском вокзале. Туда «Локомотив» приехал в 15:55 под крики болельщиков. Но надолго команда на перроне не задержалась, в 16:10 хоккеисты уже прибыли к «Арене-2000», где их ждала толпа верных фанатов.
После прибытия поезда, команда быстро пересела на автобус и направилась к «Арене-2000».
«Мы все стали свидетелями исторического события», — кричали болельщики.
Напомним, ярославский «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина 21 мая. Команда второй год подряд завоевывает победу в финале плей-офф КХЛ в этот день. Игра в Казани против «Ак Барса» завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев, счет в серии 4-2.
Фанаты праздновали победу всю ночь. Толпы болельщиков поддерживали любимую команду в фан-зонах по всей области. Сразу после финального гудка Ярославль закричал. А вместе с ним ликовал Ростов Великий, Рыбинск, Переславль и другие города области.
Поздравительную телеграмму команде направил президент России Владимир Путин. В раздевалке после игры главный тренер «Локомотива» Боб Хартли сказал трогательную речь, а после заявил о своем уходе из штаба. Поздравил с победой хоккеистов и губернатор Ярославской области, который ради игры даже взял отпуск и отправился в Казань.
