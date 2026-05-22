Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Фоторепортаж Кубок Гагарина наш! Как болельщики «Локомотива» встретили команду в Ярославле

Кубок Гагарина наш! Как болельщики «Локомотива» встретили команду в Ярославле

Хоккеисты вернулись с победой из Казани

259
«Локомотив» вернулся домой с Кубком Гагарина

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

22 мая хоккеисты «Локомотива» привезли Кубок Гагарина в Ярославль. Как сообщили в правительстве Ярославской области, добиралась до дома команда на поезде.

Чтобы поздравить родную команду, толпы болельщиков собрались на Московском вокзале. Туда «Локомотив» приехал в 15:55 под крики болельщиков. Но надолго команда на перроне не задержалась, в 16:10 хоккеисты уже прибыли к «Арене-2000», где их ждала толпа верных фанатов.

В нашем фоторепортаже смотрим, как город встретил чемпионов!

Болельщики столпились на перроне в ожидании команды

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кажется, что к вокзалу стянулся весь Ярославль!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вот это толпа! Ух!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В прямой трансляции мы рассказывали, как город встречал победителей.

Ярославцы с криками встретили Даниила Исаева

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вратарь показал Кубок Гагарина

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Удержать кубок тяжело — он весит около 20 кг!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А вот и еще счастливый вратарь

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Александра Радулова с кубком снимали со всех сторон

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вот это мощь!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Возвысил трофей и Егор Сурин!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А вот Кубок Гагарина уже в руках у капитана!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

И у Артура Каюмова!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Рихарда Паника у поезда встретила семья

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Близкие Павла Красковского поздравили хоккеиста с победой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А вот и Максим Березкин!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Георгий Иванов пообщался с корреспондентом 76.RU

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

После прибытия поезда, команда быстро пересела на автобус и направилась к «Арене-2000».

«Мы все стали свидетелями исторического события», — кричали болельщики.

Поздравить Даниила Исаева приехали родители вратаря

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Напомним, ярославский «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина 21 мая. Команда второй год подряд завоевывает победу в финале плей-офф КХЛ в этот день. Игра в Казани против «Ак Барса» завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев, счет в серии 4-2.

Фанаты праздновали победу всю ночь. Толпы болельщиков поддерживали любимую команду в фан-зонах по всей области. Сразу после финального гудка Ярославль закричал. А вместе с ним ликовал Ростов Великий, Рыбинск, Переславль и другие города области.

Поздравительную телеграмму команде направил президент России Владимир Путин. В раздевалке после игры главный тренер «Локомотива» Боб Хартли сказал трогательную речь, а после заявил о своем уходе из штаба. Поздравил с победой хоккеистов и губернатор Ярославской области, который ради игры даже взял отпуск и отправился в Казань.

Ранее Дмитрий Губерниев и Роман Ротенберг поделились своими ожиданиями перед плей-офф с редакцией 76.RU. Известные ярославцы также поддержали команду.

Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Екатерина Тарыгина
корреспондент
