НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

0 м/c,

 759мм 58%
Подробнее
3 Пробки
USD 70,95
EUR 81,98
Известные ярославцы — о матче «Локомотива»
Что будет с ЯрГЭТ
Здоровье под контролем
Ярославец на «Поле чудес»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Ликвидация «зеленых масел»
Когда придет прохлада
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Шайба или гол — с меня»: губернатор Ярославской области ушел в отпуск из-за матча «Локомотива»

«Шайба или гол — с меня»: губернатор Ярославской области ушел в отпуск из-за матча «Локомотива»

Железнодорожники сыграют в Казани

394
Губернатор Михаил Евраев ушел в отпуск | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГубернатор Михаил Евраев ушел в отпуск | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Михаил Евраев ушел в отпуск

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев ушел в двухдневный отпуск из-за матча «Локомотива». 21 мая шестая игра (6+) в серии между «Локомотивом» и «Ак Барсом» пройдет в Казани.

«Еду смотреть игру в Казань. Последние три года мы все время в финалах. Команда находится на высоком уровне, его постоянно держать крайне тяжело. До этого много лет не было такого. Это круто. Это говорит о команде, о том, что она сейчас сложилась», — рассказал глава региона в беседе с 76.RU.

Михаил Евраев рассказал, что не делает прогнозов на игру. Но у него есть собственная примета.

«Прогноз — дело неблагодарное. А традиция у меня есть — два или три раза я приходил во время, и эти в разы игры закончились плохо. Что для „Шинника“, что для „Локомотива“. Поэтому я теперь стараюсь вовремя не приходить. Прихожу либо к концу первого, либо к началу второго периода. То же самое в футболе: прихожу к концу первого тайма или началу второго тайма. Если обратить внимание, в соцсетях всегда пишу, когда приехал. Я всегда говорю, что не могу выиграть матч, но шайба или гол — с меня», — рассказал глава региона.

Губернатор рассказал, что на прошлый финал плей-офф КХЛ в 2025 году, когда «Локомотив» взял Кубок Гагарина, он приехал вовремя, но специально постоял около «Арены-2000» 15 минут и зашел позже.

Вечером 21 мая в Казани пройдет шестая игра финальной серии плей-офф КХЛ. На льду встретятся «Локомотив» и «Ак Барс». Сейчас счет в серии — 3:2 в пользу железнодорожников. Если они выиграют матч в Татарстане, то станут чемпионами второй год подряд.

Мы узнавали у именитых ярославцев, что они думают о предстоящей игре «Локомотива». Среди них — мэр, депутаты, ресторатор, блогер и даже бывший градоначальник Евгений Урлашов.

Как вы считаете, что победить в сегодняшней игре?

«Локомотив»
«Ак Барс»
ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Губернатор Отпуск ХК Локомотив ХК Ак Барс Плей-офф КХЛ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Гость
38 минут
Жаль, что не в отставку.
Гость
7 минут
Когда собственных успехов нет, гордятся чужими достижениями, к которым не имеют никакого отношения, и размерами чужого достоинства, коли уж свое мелко...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
Школьники впали в панику перед экзаменами. Что с этим делать
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Срываемся и едим»: нутрициолог о том, как не получить проблем со здоровьем после мяса на мангале
Евгения Новикова
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем