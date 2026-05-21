«Шайба или гол — с меня»: губернатор Ярославской области ушел в отпуск из-за матча «Локомотива»

Губернатор Михаил Евраев ушел в отпуск

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев ушел в двухдневный отпуск из-за матча «Локомотива». 21 мая шестая игра (6+) в серии между «Локомотивом» и «Ак Барсом» пройдет в Казани.

«Еду смотреть игру в Казань. Последние три года мы все время в финалах. Команда находится на высоком уровне, его постоянно держать крайне тяжело. До этого много лет не было такого. Это круто. Это говорит о команде, о том, что она сейчас сложилась», — рассказал глава региона в беседе с 76.RU.

Михаил Евраев рассказал, что не делает прогнозов на игру. Но у него есть собственная примета.

«Прогноз — дело неблагодарное. А традиция у меня есть — два или три раза я приходил во время, и эти в разы игры закончились плохо. Что для „Шинника“, что для „Локомотива“. Поэтому я теперь стараюсь вовремя не приходить. Прихожу либо к концу первого, либо к началу второго периода. То же самое в футболе: прихожу к концу первого тайма или началу второго тайма. Если обратить внимание, в соцсетях всегда пишу, когда приехал. Я всегда говорю, что не могу выиграть матч, но шайба или гол — с меня», — рассказал глава региона.

Губернатор рассказал, что на прошлый финал плей-офф КХЛ в 2025 году, когда «Локомотив» взял Кубок Гагарина, он приехал вовремя, но специально постоял около «Арены-2000» 15 минут и зашел позже.

Вечером 21 мая в Казани пройдет шестая игра финальной серии плей-офф КХЛ. На льду встретятся «Локомотив» и «Ак Барс». Сейчас счет в серии — 3:2 в пользу железнодорожников. Если они выиграют матч в Татарстане, то станут чемпионами второй год подряд.

