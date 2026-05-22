«Надо брать третий кубок»: Ярославль встречает победителей — команду «Локомотив». Онлайн

22 мая в Ярославль вместе с Кубком Гагарина триумфально возвращается хоккейная команда «Локомотив». Спортсмены подтвердили статус чемпионов второй год подряд.

Поезд с командой прибывает в на Московский железнодорожный вокзал из Казани, где накануне ребята бились за победу с «Ак Барсом». Болельщики уже выстроились в ожидании любимой команды. А вдруг, хоть одним глазком удастся увидеть любимого игрока?