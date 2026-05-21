Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Возродили сильнейшую команду»: ярославский губернатор сделал заявление после победы «Локомотива»

Железнодорожники завоевали Кубок Гагарина

Губернатор Михаил Евраев поздравил «Локомотив» с победой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Александр Куренной / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сделал заявление после победы «Локомотива» в финале плей-офф КХЛ. Вечером 21 мая железнодорожники обыграли «Ак Барс» на льду в Казани со счетом 3:2, вырвав четвертую победу в серии.

«„Локомотив» вновь победил и второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина! Поздравляю нашу команду, тренерский состав, руководство клуба и лично Юрия Николаевича Яковлева, Российские железные дороги, всех болельщиков, нашу Ярославскую область с победой!», — рассказал губернатор.

Также он напомнил, что команда третий год подряд выходит в финал Кубка Гагарина.

«Три года подряд мы в финале! Это круто, это говорит об уровне команды. „Локомотив“ — это сила. Ребята, по сути, возродили ту сильнейшую команду „Локомотив“ 2011 года, которой гордился весь регион. И сейчас мы все гордимся нашим новым чемпионским составом, каждая победа которого — это и личное достижение каждого игрока, и достижение всей команды. Спасибо ребятам за эти важные для всех нас победы», — сказал глава региона.

Также он акцентировал внимание на том, что «Локомотив» одержал победу в двух из трех финалов.

«Счет 2-1 в нашу пользу — в пользу Ярославской области!», — завершил он обращение.

Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой собираем все заявления после победы «Локомотива» в финале плей-офф и показываем, как город празднует чемпионство железнодорожников.

Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Губернатор Михаил Евраев Плей-офф КХЛ ХК Локомотив ХК Ак Барс
