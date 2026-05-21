«Почтить честь погибших игроков»: трогательная речь Боба Хартли из победной раздевалки

Главный тренер «Локомотива» — канадец Боб Хартли трогательно выступил перед игроками после победы. Его команда 21 мая 2026 года стала чемпионом, завоевав Кубок Гагарина. Что символично — ярославцы сделали это снова, ровно год спустя.
«Ребята, вы невероятные, вы не просто команда, вы семья. Это честь для меня быть с вами. Юрий Яковлев передал: это вызов — тренировать команду победителей предыдущего чемпионата. И также помнить и почтить честь игроков и сотрудников клуба, погибших в крушении самолета. Вот почему я здесь, с каждым из вас. И со своей задачей мы все справились», — сказал команде Боб Хартли.
А после — команда ликовала и кубок наполнили до краев.
