«„Локомотиву“ нужно сделать один шаг»: Дмитрий Губерниев рассказал об ожиданиях от финала плей-офф

Дмитрий Губерниев высказался о предстоящей игре финала плей-офф КХЛ

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с журналистом 76.RU высказался о предстоящей игре (6+) «Ак Барса» и ярославского «Локомотива» в Казани. Команды встретятся в шестой раз в финальной серии плей-офф КХЛ.

Если железнодорожники выиграют, то сохранят чемпионский титул и Кубок Гагарина в Ярославле еще на один сезон. Пока что счет в серии — 3:2 в пользу «Локомотива».

« „ Локомотиву “ остается сделать один шаг. Несмотря на травму ключевого хоккеиста Иванова, команда очень здорово провела предыдущий матч, всё забивала с пятачка перед воротами „ Ак Барса “ . И здесь, конечно, „ Ак Барсу “ , чтобы сравнять счет, надо как раз этот пятачок оборонять очень серьезно», — рассказал Дмитрий Губерниев.

По его словам, многое в игре будет зависеть от вратарей.

«Потому что команды побеждали тогда, когда Исаев у „Локомотива“, Билялов у „Ак Барса“ были в полном порядке. И конечно, сегодня победит та команда, где преуспеет вратарь. Понятно, что „Локомотиву“ нужно сделать один шаг, „Ак Барсу“ — два. Шансов больше у „Локо“, чтобы оставить Кубок Гагарина. Но финал прекрасен. Я голосую за семь матчей. Мне кажется, что победа в седьмой игре, той или иной команды, будет кайф», — рассказал Дмитрий Губерниев.