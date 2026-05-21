«„Локомотиву“ нужно сделать один шаг»: Дмитрий Губерниев рассказал об ожиданиях от финала плей-офф

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с журналистом 76.RU высказался о предстоящей игре (6+) «Ак Барса» и ярославского «Локомотива» в Казани. Команды встретятся в шестой раз в финальной серии плей-офф КХЛ.
Если железнодорожники выиграют, то сохранят чемпионский титул и Кубок Гагарина в Ярославле еще на один сезон. Пока что счет в серии — 3:2 в пользу «Локомотива».
«
По его словам, многое в игре будет зависеть от вратарей.
«Потому что команды побеждали тогда, когда Исаев у „Локомотива“, Билялов у „Ак Барса“ были в полном порядке. И конечно, сегодня победит та команда, где преуспеет вратарь. Понятно, что „Локомотиву“ нужно сделать один шаг, „Ак Барсу“ — два. Шансов больше у „Локо“, чтобы оставить Кубок Гагарина. Но финал прекрасен. Я голосую за семь матчей. Мне кажется, что победа в седьмой игре, той или иной команды, будет кайф», — рассказал Дмитрий Губерниев.
О том, как пройдет игра в Казани, смотрите в нашей онлайн-трансляции.