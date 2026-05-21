Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «В честной борьбе взяли верх»: президент Владимир Путин поздравил ярославский «Локомотив» с победой

Что глава государства сказал команде

184
Владимир Путин поздравил «Локомотив» с победой в плей-офф КХЛ | Источник: Александр Куренной / 76.RU, Александр Ощепков / NGS.RU

Источник:

Александр Куренной / 76.RU, Александр Ощепков / NGS.RU

Президент России Владимир Путин поздравил ярославский «Локомотив» с победой в финале Кубка Гагарина. Команда второй год подряд завоевала чемпионский титул. 21 мая в Казани прошла игра с «Ак Барсом», по итогам которой «Локомотив» выиграл финальную серию плей-офф КХЛ.

Глава государства составил телеграмму для «Локомотива».

«Уважаемые друзья! От души поздравляю вас с ярким триумфом — завоеванием Кубка Гагарина. На протяжении всей турнирной дистанции вы демонстрировали динамичную, красивую игру, в честной борьбе взяли верх над сильными, достойными соперниками, показали настоящий командный дух и сплочённость, вписали новую страницу в славную летопись отечественного хоккея. И конечно, отмечу ваших болельщиков, которые искренне поддерживают вас. Желаю вам новых спортивных вершин и всего самого доброго», — говорится в послании президента.

В прошлом году, когда «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина, Владимир Путин тоже поздравил команду. Глава государства позвонил экс-тренеру ярославской команды Игорю Никитину. Об этом в победной раздевалке рассказывал сам наставник железнодорожников.

Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой собираем все заявления после победы «Локомотива» в финале плей-офф и показываем, как город празднует чемпионство железнодорожников. Ярославская команда обыграла «Ак Барс» на выездном матче со счетом 3:2, благодаря чему набрала заветные четыре победы в серии.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
