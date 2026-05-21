НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 758мм 56%
Подробнее
0 Пробки
USD 70,79
EUR 83,27
«Локомотив» — чемпион! Онлайн
Ярославец на «Поле чудес»
Самое время купить квартиру
Известные ярославцы — о «Локомотиве»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Что будет с ЯрГЭТ
Ликвидация «зеленых масел»
Когда придет прохлада
Афиша на неделю
Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Кто чемпионы? Мы — чемпионы!»: кадры с улиц Ярославля сразу после победы «Локомотива»

«Кто чемпионы? Мы — чемпионы!»: кадры с улиц Ярославля сразу после победы «Локомотива»

Город ликует, кричит, визжит, танцует

96
Город взорвался от эмоций | Источник: Максим Цирулев, Александр Куренной / 76.RU Город взорвался от эмоций | Источник: Максим Цирулев, Александр Куренной / 76.RU

Город взорвался от эмоций

Источник:

Максим Цирулев, Александр Куренной / 76.RU

21 мая 2026 года ярославский ХК «Локомотив» стал чемпионом — снова! Команда взяла Кубок Гагарина второй год подряд. И эта победа опьянила город — похоже, ночь после победы для Ярославля станет бессонной.

В городе работало две официальные фан-зоны и одна, которую не смогли отключить (хотя пытались): на Советской площади, у медиа-экрана на площади Труда и на территории ярославских казарм.

Экран пытались оградить забором, но кого это удержит? | Источник: Александр Куренной / 76.RU Экран пытались оградить забором, но кого это удержит? | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Экран пытались оградить забором, но кого это удержит?

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На Советской площади людей было столько, что свободные места оставались только у здания правительства — через всю площадь от экрана. Обстановка на площади Труда была более камерной — болельщики приходили сюда со своими стульями, а кто-то даже принес барабан.

Сразу после финальной сирены Ярославль закричал. А вместе с ним кричал Ростов Великий, Рыбинск, Переславль и другие города области.

Советская площадь сегодня отличилась. Ну как болели, а!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кто сегодня шумел больше: Советская или площадь Труда?

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Фан-зона в Ростове тоже кипела

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

Машины сигналят, люди ликуют. Толпы хлынули на остановки после игры, разнося радость по районам Ярославля

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

На остановках в центре было многолюдно, хорошо, что автобусы ходят допоздна | Источник: Александр Куренной / 76.RU На остановках в центре было многолюдно, хорошо, что автобусы ходят допоздна | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На остановках в центре было многолюдно, хорошо, что автобусы ходят допоздна

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В раздевалке после игры главный тренер «Локомотива» Боб Хартли сказал трогательную речь команде. О том, каким был этот матч, и как Казань и Ярославль болели за своих — смотрите в нашей трансляции.

ПО ТЕМЕ
Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
ХК Локомотив
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Рекомендуем