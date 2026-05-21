«Кто чемпионы? Мы — чемпионы!»: кадры с улиц Ярославля сразу после победы «Локомотива»

21 мая 2026 года ярославский ХК «Локомотив» стал чемпионом — снова! Команда взяла Кубок Гагарина второй год подряд. И эта победа опьянила город — похоже, ночь после победы для Ярославля станет бессонной.
В городе работало две официальные фан-зоны и одна, которую не смогли отключить (хотя пытались): на Советской площади, у медиа-экрана на площади Труда и на территории ярославских казарм.
На Советской площади людей было столько, что свободные места оставались только у здания правительства — через всю площадь от экрана. Обстановка на площади Труда была более камерной — болельщики приходили сюда со своими стульями, а кто-то даже принес барабан.
Сразу после финальной сирены Ярославль закричал. А вместе с ним кричал Ростов Великий, Рыбинск, Переславль и другие города области.
В раздевалке после игры главный тренер «Локомотива» Боб Хартли сказал трогательную речь команде. О том, каким был этот матч, и как Казань и Ярославль болели за своих — смотрите в нашей трансляции.