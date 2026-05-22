Встречаем победителей! Когда хоккеисты «Локомотива» вернутся с Кубком Гагарина в Ярославль

21 мая в 2025 году «Локомотив» также взял Кубок Гагарина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

22 мая хоккеисты «Локомотива» привезут Кубок Гагарина в Ярославль. Как сообщили в правительстве Ярославской области, добираться до дома команда будет на поезде.

«Поезд с победителями плей-офф чемпионата КХЛ командой „Локомотив“ прибывает ориентировочно после 15:20», — уточнили в правительстве.

Аэропорт в Ярославле закрыли для полетов с 11:20 21 мая, меры связаны с безопасностью. Вылеты из казанского аэропорта также ограничивали в период с 3 часов до 4 часов ночи 22 мая.

Напомним, ярославский «Локомотив» выиграл Кубок Гагарина 21 мая. Команда второй год подряд завоевывает победу в финале плей-офф КХЛ в этот день. Игра в Казани против «Ак Барса» завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославцев, счет в серии 4-2.

Фанаты праздновали победу всю ночь. Толпы болельщиков поддерживали любимую команду в фан-зонах по всей олбласти. Сразу после финального гудка Ярославль закричал. А вместе с ним ликовал Ростов Великий, Рыбинск, Переславль и другие города области.

Поздравительную телеграмму команде направил президент России Владимир Путин. В раздевалке после игры главный тренер «Локомотива» Боб Хартли сказал трогательную речь, а после заявил о своем уходе из штаба. Поздравил с победой хоккеистов и губернатор Ярославской области, который ради игры даже взял отпуск и отправился в Казань.

Ранее Дмитрий Губерниев и Роман Ротенберг поделились своими ожиданиями перед плей-офф с редакцией 76.RU. Известные ярославцы также поддержали команду.