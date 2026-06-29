«80% людей нас хейтили». Пара из Москвы идет пешком во Владивосток — в пути они уже более 150 дней

Павел и Тамара больше полугода идут пешком по России Источник: Пешком через Россию | Москва -> Владивосток / vk.com

Павел Шабалин и Тамара Погосян уже давно живут в Москве. Но столичному комфорту они неожиданно предпочли рюкзаки и дорогу: в январе этого года пара вышла из Москвы и планирует пешком добраться до Владивостока. В пути они уже более 150 дней, за это время прошли 3700 км. Их путешествие должно закончиться в апреле следующего года. В пути их встречают и поддерживают жители городов, дальнобойщики и случайные попутчики. NGS.RU поговорил с Тамарой и Павлом о дорожных приключениях, ночевках в беседке и самом гостеприимном регионе.

«О'кей, вызов принят»

Путешественники идут пешком пять месяцев. Позади более 3700 км Источник: Пешком через Россию | Москва -> Владивосток / vk.com

Когда новосибирцы жалуются на долгую дорогу до работы, Павел и Тамара только улыбаются. Для них путь до соседнего района — не расстояние. Уже несколько месяцев они идут пешком через всю Россию, от Москвы до Владивостока. Каждый день по 30, 40, а иногда и по 50 километров. В мороз, под палящим солнцем, дождем, встречным ветром и бесконечным шумом федеральных трасс.

Они не профессиональные спортсмены и не увлекались туризмом. Решение устроить себе испытание на прочность пришло спонтанно: Павла впечатлил видеоролик зарубежного блогера-путешественника, который буквально истоптал каждый километр дорог своей страны.

«Я задал вопрос искусственному интеллекту, говорю: „Насколько вообще реально пройти всю Россию пешком неподготовленному человеку?“ Он сказал, что это нереально. Я такой: „О'кей, вызов принят“. И с этими мыслями я уже пошел к Томе, ей это озвучил. Она сперва восприняла это как шутку, но потом увидела, что меня эти мысли не отпускают. Мы обсудили план, три дня обдумывали. 10 января мы решили, что идем. И 19 января вышли», — рассказал Павел.

Перед стартом Тома и Павел провели лишь одну тренировку… Источник: Пешком через Россию | Москва -> Владивосток / vk.com …прошли 25 км из Москвы до Балашихи Источник: Пешком через Россию | Москва -> Владивосток / vk.com

На проверку своих сил для дальних пеших переходов Павел и Тамара потратили один день: нагрузили рюкзаки и с утра вышли из дома. Путь из Москвы до Балашихи стал показательным: пара прошла около 25 км, что стало определенным статистическим стандартом для будущих переходов между пунктами.

В первые же два дня стало понятно, что идти «под рюкзаком» — это серьезная нагрузка. На этот случай Павел прихватил с собой небольшую тележку для сумок.

«На тот момент казалось, что гениальная идея — взять тележку. Но она разрушилась на второй день, когда ее по снегу надо было тащить. С этой тележкой мы потихоньку дошли до Владимира, там от нее избавились и уже шли с рюкзаками», — рассказал Павел.

Если сначала паре казалось, что 25 км за день — это предел их возможностей, то сейчас они проходят по 30–40, а то и 50 км. Их рекорд пока — 57 км, 15 часов ходьбы. Но планировать время, признал Павел, сложно: самое сложное в походе — погодные условия, когда может быть и сильная жара, и дождь или снег.

«80% людей нас хейтили»

За путешественниками следят тысячи подписчиков в социальных сетях, а в каждом городе их ждут как дорогих гостей Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Сегодня за маршрутом путешественников следят тысячи подписчиков в социальных сетях. Их поддерживают в комментариях и не только: встречают по пути, привозят продукты, предлагают помощь, ночлег. Но на старте, признались Павел и Тамара, реакция была совсем другой.

«Наверное, 80% людей нас хейтили и 20% поддерживали. Писали: „Да это на 5 дней, это на 10 дней. А как вы Урал пройдете? Вам до Казани хоть бы дойти!“ Бывало, мы в день проходили 20, бывало и 10 км проходили — это стало мотивировать людей. И на сегодняшний день примерно 20% хейта, 80% позитивных откликов», — сказал Павел.

Разумеется, первый вопрос, который возникает к путешественникам: на какие деньги, а как же работа? Здесь всё просто: Павел и Тамара работают удаленно, и в путешествии им приходится находить время, чтобы заняться делами. Расходов в дороге много: питание, гостиницы, приходится докупать какое-то снаряжение и одежду.

«В 2025 году мы много от чего отказались, часть бизнеса продали, оставили для себя одно направление — консалтинг, которым мы занимались час-два в день. Так этот пазл и сложился: можно же путешествовать и также вечером час-два работе уделять. Тем более мы работаем на себя, не на фирму», — объяснил Павел.

«Ночевали в беседке и в кабинете главы администрации»

Мороз для путешественников не помеха Источник: Пешком через Россию | Москва -> Владивосток / vk.com В день они могут пройти от 10 до 30 км. Рекордом стала дистанция в 57 км Источник: Пешком через Россию | Москва -> Владивосток / vk.com

Почти каждое утро у путешественников начинается по одному сценарию: сбор вещей, изучение маршрута, анализ погоды и расчет следующего участка пути. По пути они ориентируются на заправки, кафе или магазины для подтоварки и отдыха. Лишний килограмм в рюкзаке быстро превращается в серьезную проблему, поэтому продукты с собой Павел и Тамара не берут.

Путь рассчитывают так, чтобы к вечеру добраться до гостиницы. В некоторых городах проводят несколько дней, беря пару выходных для восстановления. С ночевками в путешествии, кстати, далеко не всегда всё складывается удачно.

«На третий или четвертый день мы не рассчитали — пришлось заночевать на заправке прямо на диванчиках. Нас сотрудницы тепло поддержали: угостили кофе, едой, достали какие-то свои подушки, одеяла. Это был первый опыт для нас, когда мы не успели пройти дистанцию, потому что световой день зимой был короткий, — пояснил Павел. — Ночевали и в беседке один раз. А в Омской области ночевали в администрации района, в кабинете главы».

Самым радушным оказался прием в Новосибирской области Источник: Пешком через Россию | Москва -> Владивосток / vk.com Путешественников буквально встретили хлебом-солью Источник: Пешком через Россию | Москва -> Владивосток / vk.com

В Новосибирск путешественники пришли в начале лета, к этому моменту Павел и Тамара прошли уже 3700 км и в столице Сибири встретили 154-й день своего экспериментального похода. По словам путешественников, именно в Новосибирской области их встретили максимально гостеприимно.

«В Новосибирской области первый раз нас встретили с караваем, для нас это было большое удивление. До этого мы прошли 50 км и уже без сил дошли до гостиницы, а там просто стоит девушка с караваем, хлеб-соль. И мы с Пашей в этот момент сразу забыли, что мы устали, — была легкость несмотря на то, что рюкзаки тяжелые», — призналась Тамара.

Ограничения — в голове

Тамара и Павел — не профессиональные путешественники и не спортсмены, обычные люди Источник: Пешком через Россию | Москва -> Владивосток / vk.com

Практически сразу Павел и Тома отправились в Новосибирский зоопарк, о котором слышали задолго до прихода в город. И даже посетили футбольный матч «Сибири». Свою экспедицию супруги не считают рекордом или туристическим походом — скорее, экспериментом.

«Мы обычные люди — не профессиональные путешественники, не спортсмены. Нам хотелось показать, что многие ограничения существуют только в голове. Когда появилась идея пройти через всю страну пешком, мы поняли: если будем долго обсуждать, искать идеальный момент и всё просчитывать, то никуда не выйдем. Поэтому просто собрались и пошли», — сказала Тамара.

На каждом этапе путешественники рассказывают, где находятся Источник: Пешком через Россию | Москва -> Владивосток / vk.com И не забывают о работе Источник: Пешком через Россию | Москва -> Владивосток / vk.com

В дороге супруги ведут социальные сети, снимают видео, монтируют ролики, в которых рассказывают о своих приключениях. Самым большим открытием для Павла и Тамары стали люди: за время пути им помогали дальнобойщики, просто водители, пенсионеры и студенты. Кто-то отслеживал Павла и Тамару на маршруте и приезжал специально на участок пути, чтобы передать нехитрые угощения, кто-то предлагал переночевать, другие останавливаются на обочине просто поговорить.

«Мы уже не измеряем путь километрами, нам гораздо интереснее другое: скольким людям наша история поможет решиться на что-то важное в своей жизни. Чтобы хотя бы несколько человек сказали: „После вашей истории я перестал бояться и сделал то, о чем давно мечтал“», — отметила Тамара.

Впереди у путешественников еще Красноярск, Иркутск, Байкал, Дальний Восток — тысячи километров дороги. Свой маршрут они планируют завершить во Владивостоке в апреле 2027 года.