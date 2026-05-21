Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Эксклюзив Роман Ротенберг рассказал, за кого болеет в финале плей-офф КХЛ: «Всех лично знаю»

А также откровенно рассказал о сыновьях Радулова

Роман Ротенберг дал прогноз, кто победит в решающем матче Кубка Гагарина

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Главный тренер сборной по хоккею «Россия-25» Роман Ротенберг в беседе с 76.RU рассказал, за кого болеет в финале Кубка Гагарина. А также дал прогноз на ближайший матч. Больше подробностей — в нашем материале.

«Везде много друзей»

Сперва тренер отметил участие игроков обеих команд в жизни сборной России.

«Везде много друзей, всех лично знаю давно. И в тренерском штабе и ребят знаю. Но скажем так, в сборную Россию всегда приезжают очень много игроков из „Локомотива“. И в этом году мы выиграли Кубок Первого канала благодаря тем ребятам, которые приезжали из „Локомотива“. Елесин вообще на все турниры приезжал всегда. И мы выигрывали», — рассказал нашему порталу Роман Ротенберг.

Напомним, Роман тренирует команду страны «Россия-25» с 2022 года, в состав сборной входят капитан ярославцев Александр Елесин, вратарь Даниил Исаев, а также нападающие Георгий Иванов, Артур Каюмов, Александр Радулов и Егор Сурин.

45-летний Роман Ротенберг с 2022-го является главным тренером сборной России по хоккею «Россия-25». Первый вице-президент Федерации хоккея России. С 2022 по 2025 год Ротенберг занимал пост главного тренера ХК СКА, но его сняли с должности после вылета команды из плей-офф КХЛ. В 2025 году он вошел в совет директоров хоккейного клуба «Динамо» (Москва). Руководит Академией хоккея «Красная Машина Юниор».

Ротенберг — о детях Радулова

Александр Радулов часто видится с Романом Ротенбергом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Роман Ротенберг также рассказал о тесной связи с Александром Радуловым. Они часто видятся вместе, а все потому что дети нападающего тренируются у него.

«Дети Саши Радулова играют в нашей академии „Красной Машины Юниор“ в Москве и Московской области. Его племянник играет в Санкт-Петербурге, и брат его работает тренером в нашей академии „Красная Машина Юниор“», — откровенно рассказал 76.RU Ротенберг.

Кстати, шестой матч финальной серии Роман Ротенберг будет смотреть в окружении воспитанников, в том числе сына Радулова.

«Многие ребята знают Сашу Радулова, так как он на каток постоянно приезжает. Как только у него выходной, он к нам на базу. И мы видимся постоянно, — добавил Роман. — Мы также знаем и ребят, кто был в сборной из „Ак Барса“. Но Саша Радулов нам ближе, поэтому наши дети сегодня будут болеть за „Локомотив“. И сын Саши с нами будет болеть вместе. Будем все вместе смотреть».

Здесь победит сильнейший. Но у меня больше друзей в «Локомотиве».

главный тренер сборной России по хоккею «Россия-25», руководитель Академии хоккея «Красная Машина Юниор»

О серии «Локомотив» — «Ак Барс»

Хоккейный тренер отметил, на лед выходят равные команды, исход матча предсказать невозможно.

«Шансы всегда равны, всегда 50 на 50. Здесь лишь индивидуальное мастерство и опыт решают. И мастерство, и желание, и физическая готовность. Но как мы видим, обе команды сильно готовы. Неправильно сейчас до игры давить на кого-то. Победит сильнейший в этом противостоянии», — считает Роман Ротенберг.

В любом случае всегда Кубок Гагарина — это тот трофей, который выигрывает только сильнейшая команда

главный тренер сборной России по хоккею «Россия-25», руководитель Академии хоккея «Красная Машина Юниор»

Напомним, 21 мая в Казани состоится шестой матч финальной серии Кубка Гагарина (6+). Счет в серии на данный момент составляет 3-2, если ярославской команде удастся одержать победу, они второй раз завоюют Кубок Гагарина. Команды играют до четырех побед в серии.

Мы ведем онлайн-трансляцию, где собираем все, что известно о противостоянии двух команд. В 19:30 там же начнем публиковать яркие моменты матча.

Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Комментарии
3
Гость
21 минута
А я думал, что он на фронте освобождает новые территории и угнетённый народ, а оно вон чё. Что-то не больно он переживает Zа наших, раз бездельничает в такое непростое время?! Нескрепно, однако.
Гость
29 минут
а это что здесь делает?! нам это не надо как и его папашу
