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Еда Запасов хватит ненадолго: Rafaello, Kinder и другие бренды могут пропасть из ярославских супермаркетов

Запасов хватит ненадолго: Rafaello, Kinder и другие бренды могут пропасть из ярославских супермаркетов

С чем это связано

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Для магазинов холдинга Х5 Group перестанут закупать продукцию «Ферреро Руссия» | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUДля магазинов холдинга Х5 Group перестанут закупать продукцию «Ферреро Руссия» | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Для магазинов холдинга Х5 Group перестанут закупать продукцию «Ферреро Руссия»

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

В ярославских супермаркетах «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» может пропасть продукция компании «Ферреро Руссия». Это сладости, известные покупателям под брендами Ferrero Rocher, Bueno, Rafaello, Kinder и другие. Дело в том, что холдинг Х5, управляющий вышеперечисленными торговыми сетями, приостановил поставки от «Ферреро Руссия» из-за неоправданного завышения отпускных цен.

«Предлагаемые коммерческие условия не позволяют обеспечить доступную цену на товары производителя для десятков миллионов покупателей, что является безусловным приоритетом для X5. Заложенная в отпускные цены доходность производителя кратно превышает рентабельность ритейлера, который обеспечивает стабильный доступ к покупателям по всей стране, инвестирует в логистику и инфраструктуру. Мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счёт или перекладывать на потребителей, которые стали рациональнее подходить к покупкам», — рассказали 76.RU в пресс-службе Х5.

То есть, компания не планирует повышать цены на эту продукцию, а потому решила и вовсе от нее отказаться.

«Действующие условия оплаты также не сбалансированы со скоростью реализации продукции „Ферреро Руссия“, что делает сотрудничество в текущих условиях нецелесообразными», — уточнили в Х5.

«Мы открыты к диалогу»

В холдинге рассказали, что Х5 неоднократно предлагала конструктивные решения, но партнер, не проявил готовности к пересмотру условий. Правда, шанс на восстановление поставок, все же, сохраняется.

«Мы остаёмся открыты к диалогу и готовы к возобновлению сотрудничества при условии приведения коммерческих условий к справедливому уровню, которые позволяют выстроить сбалансированное сотрудничество и учтут интересы покупателей. Наша задача — гарантировать покупателям стабильный ассортимент и доступные цены», — объяснили в компании.

В Х5 уточнили, что компания также ведёт переговоры с другими российскими производителями из дружественных стран в категории кондитерских изделий.

Судя по данным холдинга, запасов продукции «Ферреро Руссия» хватит чуть больше, чем на месяц. Судя по всему, речь идет про объемы уже закупленного товара, хранящегося в распределительных центрах супермаркетов.

Если из магазинов пропадут такие сладости, вы расстроитесь?

Да, как же без «Киндера»?
Я буду искать места, где они будут в наличии
Я такое не ем, и мне без разницы
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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Торговая сеть Пятерочка Сеть магазинов Перекресток Сеть Чижик Ферреро
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Комментарии
19
Гость
7 минут
Все познается в сравнении. Советские конфеты были вкуснее и предполагаю, что гораздо натуральнее современных пальмовых суррогатов независимо от производителя.
Гость
8 минут
Мы не покупали их раньше
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Гость
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