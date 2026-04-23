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Спорт Боб Хартли уходит из ярославского «Локомотива»? Что говорят в самом клубе

Боб Хартли уходит из ярославского «Локомотива»? Что говорят в самом клубе

Информацию стали активно обсуждать в соцсетях

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В соцсетях обсуждают возможный уход Боба Хартли из ХК «Локомотив» | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ соцсетях обсуждают возможный уход Боба Хартли из ХК «Локомотив» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В соцсетях обсуждают возможный уход Боба Хартли из ХК «Локомотив»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

23 апреля в соцсетях стали обсуждать информацию об уходе Боба Хартли из ярославского ХК «Локомотив». Как сообщает «Матч ТВ», главный тренер железнодорожников после сезона перейдет к «Шанхайским драконам».

«Планируется, что Хартли покинет „Локомотив“ и станет консультантом „Шанхая“. Он больше не хочет тренировать. А вот в штаб Митча Лава войдет Вячеслав Козлов, который работал помощником Хартли в „Авангарде“. Кстати, Козлов приедет в Ярославль на первые матчи „Локомотива“ и наверняка тоже будет встречаться с Бобом», — сообщил «Матч ТВ», сославшись на источник, лично знакомый с ситуацией.

В пресс-службе «Локомотива» 76.RU пояснили, что Боб Хартли останется в клубе до окончания текущего сезона. Слухи из соцсетей в клубе пока комментировать не стали.

Напомним, 65-летний Боб приехал в Ярославль летом 2025 года, заняв пост главного тренера после ухода Игоря Никитина. «Локомотив» подписал с наставником контракт до конца этого сезона.

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Канадец начинал профессиональную тренерскую карьеру в 1998 году в команде «Колорадо Эвеланш». Становился чемпионом дивизиона, выигрывал титул победителя Западной конференции и Кубок Стэнли. С 2018 по 2021 год тренировал российский клуб «Авангард». В сезоне-2020/21 выиграл с «Авангардом» Кубок Гагарина. Именно его «Авангард» обыграл ЦСКА под руководством Игоря Никитина в плей-офф. Потом Хартли покинул клуб после четырех сезонов работы.

Ранее в соцсетях уже обсуждали информацию об уходе Боба Хартли с поста главного тренера «Локомотива». Такой инфоповод был на слуху в конце ноября 2025 года. Тогда в клубе нашему изданию опровергли эту новость.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Боб Хартли ХК Локомотив Главный тренер
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Комментарии
11
Гость
24 апреля, 13:42
както часто меняются тренеры локомотива
Гость
24 апреля, 08:52
Самое время статейку тиснуть. Даже не взирая на то что договоренность с ним была именно на один год и больше никто и не обещал.
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Гость
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