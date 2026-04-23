Боб Хартли уходит из ярославского «Локомотива»? Что говорят в самом клубе

В соцсетях обсуждают возможный уход Боба Хартли из ХК «Локомотив» Источник: Александр Куренной / 76.RU

23 апреля в соцсетях стали обсуждать информацию об уходе Боба Хартли из ярославского ХК «Локомотив». Как сообщает «Матч ТВ», главный тренер железнодорожников после сезона перейдет к «Шанхайским драконам».

«Планируется, что Хартли покинет „Локомотив“ и станет консультантом „Шанхая“. Он больше не хочет тренировать. А вот в штаб Митча Лава войдет Вячеслав Козлов, который работал помощником Хартли в „Авангарде“. Кстати, Козлов приедет в Ярославль на первые матчи „Локомотива“ и наверняка тоже будет встречаться с Бобом», — сообщил «Матч ТВ», сославшись на источник, лично знакомый с ситуацией.

В пресс-службе «Локомотива» 76.RU пояснили, что Боб Хартли останется в клубе до окончания текущего сезона. Слухи из соцсетей в клубе пока комментировать не стали.

Напомним, 65-летний Боб приехал в Ярославль летом 2025 года, заняв пост главного тренера после ухода Игоря Никитина. «Локомотив» подписал с наставником контракт до конца этого сезона.

Канадец начинал профессиональную тренерскую карьеру в 1998 году в команде «Колорадо Эвеланш». Становился чемпионом дивизиона, выигрывал титул победителя Западной конференции и Кубок Стэнли. С 2018 по 2021 год тренировал российский клуб «Авангард». В сезоне-2020/21 выиграл с «Авангардом» Кубок Гагарина. Именно его «Авангард» обыграл ЦСКА под руководством Игоря Никитина в плей-офф. Потом Хартли покинул клуб после четырех сезонов работы.