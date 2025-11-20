НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
По соцсетям расходится информация об уходе из «Локомотива» Боба Хартли. Что говорят в клубе

По соцсетям расходится информация об уходе из «Локомотива» Боба Хартли. Что говорят в клубе

Контракт с канадцем подписан до конца сезона

526
В ХК «Локомотив» опровергли уход главного тренера Боба Хартли | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ХК «Локомотив» опровергли уход главного тренера Боба Хартли | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ХК «Локомотив» опровергли уход главного тренера Боба Хартли

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

20 ноября по соцсетям начала расходиться информация об уходе Боба Хартли с поста главного тренера «Локомотива». В Telegram-канале «Хоккей без зрителей» указали, что канадский специалист якобы собирается покинуть команду до Нового года.

В самом клубе «Локомотив» нашему изданию опровергли новость об уходе Хартли.

Напомним, 65-летний Боб приехал в Ярославль летом 2025 года, заняв пост главного тренера после ухода Игоря Никитина. «Локомотив» подписал с наставником контракт до конца этого сезона.

Канадец начинал профессиональную тренерскую карьеру в 1998 году в команде «Колорадо Эвеланш». Становился чемпионом дивизиона, выигрывал титул победителя Западной конференции и Кубок Стэнли. С 2018 по 2021 год тренировал российский клуб «Авангард». В сезоне-2020/21 выиграл с «Авангардом» Кубок Гагарина. Именно его «Авангард» обыграл ЦСКА под руководством Игоря Никитина в плей-офф. Потом Хартли покинул клуб после четырех сезонов работы.

Читайте также

Ранее стало известно об уходе из тренерского штаба «Локомотива» Дмитрия Рябыкина.

