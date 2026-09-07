Земли, дома и бывшие производства: какую недвижимость распродают в Ярославской области

Какую недвижимость продают в Ярославской области Источник: Дом.РФ

В Ярославской области периодически выставляют на продажу разную недвижимость: это могут быть современные здания, исторические дома или земельные участки.

В ближайшее время планируются аукционы, на которых подобным объектам в регионе будут искать новых владельцев. Информация об этом опубликована на сайте «Дом.РФ».

В этом материале показываем, какую недвижимость продадут с молотка в Ярославской области.

Под магазин, отделение банка или гостиницу

Здание продают вместе с землей Источник: Дом.РФ

Нового владельца ищут для имущественного комплекса на улице Ползунова, 11Б во Фрунзенском районе Ярославля. Объект торгов — здание площадью 1,2 тысячи квадратных метров и земельный участок 0,28 гектара. Комплекс расположен в районе пересечения проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе.

Указано, что участок можно использовать для хранения автотранспорта, общественного управления, делового управления, магазина, банковской и страховой деятельности, общественного питания или гостиничного обслуживания.

Начальная цена объекта — 17,5 млн рублей. Заявки от потенциальных участников будут принимать до 14 сентября. Аукцион пройдет 18 сентября. Чтобы заявиться участие в торгах, нужно внести задаток в 1,7 млн рублей.

Под производственную базу

Участок продают с расположенными на нем зданиями Источник: Дом.РФ

В деревне Кузнечиха Ярославского округа продают имущественный комплекс. Указано, что землю разрешено использовать для размещения производственной базы. Это значит, что там можно строить цеха, ангары, склады, логистические центры, фабрики и другие рабочие объекты.

В состав лота входят участок площадью 0,54 гектара и два здания: 620,8 квадратных метра и 20,8 квадратных метра.

По данным публичной кадастровой карты, двухэтажное здание площадью 620,8 квадратных метра раньше было деревообрабатывающей мастерской, построенной в 1985 году. Второе строение площадью 20,8 квадратных метра указано как проходная, построенная в 1982 году.

Объект оценили в 7,9 млн рублей. Для участия в торгах нужно внести задаток в 794 тысячи 900 рублей. Заявки на аукцион принимаются до 12 октября. Сами торги проведут 16 октября.

Земля неподалеку от реки

В состав лота входят два участка Источник: Дом.РФ

В Гаврилов-Ямском округе выставили на продажу территорию с деревянными домиками. Объект расположен в селе Смалево.

В состав лота входят два земельных участка общей площадью 2,6 гектара и 11 объектов. Судя по всему, речь идет о постройках, которые там расположены. В основном, это летние домики. Их общая площадь — 381 квадратный метр.

Указано, что земельный участок подходит для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения. То есть, там могут построить санаторий или летний лагерь. Территория находится в 1,2 километра от реки Которосль, где есть причалы для катеров.

Начальная цена комплекса — 5,1 млн рублей. Желающие поучаствовать в аукционе должны внести задаток в 511 800 рублей. Принимать заявки будут до 5 октября, торги пройдут 9 октября.

Помещение в многоэтажке

В Ярославле выставили на продажу помещение в многоквартирном доме Источник: Дом.РФ

В многоэтажке на Тутаевском шоссе, 91/1 в Ярославле продают нежилое помещение на первом этаже. Общая площадь лота — 83,6 квадратных метра. Его оценили чуть больше, чем в четыре миллиона рублей. При этом цена может быть понижена до 2 млн 45 тысяч рублей.

Как именно его можно использовать, в объявлении не указано. Чтобы принять участие в торгах, нужно внести задаток в 409 тысяч рублей. Заявки от потенциальных покупателей принимают до 7 сентября. Аукцион проведут 11 сентября.

«Не требует ремонта»

В Мышкине продают помещение в доме в центре города Источник: Дом.РФ

В Мышкине продают помещение в историческом доме на Никольской улице, 15 в центре города. Площадь объекта — 209,5 квадратных метра. В объявлении указано, что здание расположено рядом с Успенским собором, музеями, городской администрацией и набережной Волги.

«Объект не требует ремонта и готов к использованию — здесь можно разместить офис или реализовать другой коммерческий проект», — уточняется на сайте «Дом.РФ».

Начальная цена объекта — 3,7 млн рублей. Для участия в торгах нужно внести задаток в 372 тысячи 200 рублей. Заявки принимают до 7 сентября, аукцион проведут 11 сентября.

Часть купеческого дома

В Ярославле продают часть купеческого дома на Большой Федоровской улице Источник: Дом.РФ

На Большой Федоровской улице, 109 продают помещения в историческом доме. Раньше это был жилой дом знатного купца Вахрамеева, построенный во второй половине XIX века.

Общая площадь двух помещений — 153 квадратных метра. Их оценивают в 3,2 млн рублей. В 2025 году лот уже пытались продать за 4 млн рублей. Но, по всей видимости, покупателей не нашлось.

Чтобы принять участие в аукционе, нужно внести задаток в 327 тысяч 400 рублей. Заявки от желающих приобрести объект принимают до 21 сентября. Торги проведут 25 сентября.

Здание и участок у Волги

Покупатель здания получит землю в аренду Источник: Дом.РФ

В Угличе выставили на торги здание на улице Селивановский ручей, 11. Покупатель получит право аренды участка, на котором оно расположено. Землю разрешено использовать под образование и просвещение, общественное и деловое управление. Известно, что раньше в здании располагался кожевенный кустарный завод.

«Объект культурного наследия расположен вблизи Волги и городской набережной. Рядом находятся остановки общественного транспорта, магазины и другие объекты городской инфраструктуры. Удобное расположение и исторический характер здания делают его подходящим для размещения бутик-отеля, кафе или другого коммерческого проекта», — сказано в объявлении.

Под кустарным производством понимается производство товаров вручную, небольшими партиями, без промышленного оборудования.

Площадь здания — 255,7 квадратных метра, а земельного участка — 0,12 гектара. Объекты оценивают в 2,1 млн рублей. От участников торгов ждут задаток в 616 тысяч 211 рублей 94 копейки. Оплатить его нужно в полном объеме.