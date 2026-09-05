«В первых сменах трясло»: игроки «Локомотива» рассказали, как прошел первый матч сезона

«Локомотив» обыграл «Трактор» в первом матче сезона Источник: Максим Цирулев / 76.RU

В Ярославле стартовал 19-й розыгрыш Кубка Гагарина. На льду «Арены-2000» ярославский «Локомотив» принимал челябинский «Трактор». О первом матче сезона — в материале 76.RU.

Старт сезона

Перед встречей под своды «Арены-2000» подняли чемпионский стяг — пятый по счету. На лед выставили и главный хоккейный приз страны — Кубок Гагарина. Вступительным словом перед матчем отметился президент КХЛ Алексей Морозов.

В Ярославле появился пятый чемпионский стяг Источник: Максим Цирулев / 76.RU

«Я рад приветствовать на открытии нового хоккейного сезона. Он особенный и пройдет под знаком 80-летия отечественного хоккея. Хочу пожелать всем участникам чемпионата новых и ярких побед, а болельщикам — незабываемых эмоций», — заявил глава лиги перед стартом встречи.

«Партнеры говорили не нервничать»

Одним из самых ярких моментов не только первого периода, но и самой игры стала шайба 18-летнего нападающего «Локомотива» Матвея Коткова, для которого встреча с «Трактором» стала дебютной в КХЛ.

«Партнеры говорили не нервничать, играть как обычно. В первых сменах трясло, потом входишь в игру, и всё нормально. Мой гол? Кузин хорошо поборолся за воротами, откинул на пятак Кирьянову, который меня увидел и отдал. Главный тренер сказал: „Молодчик, в том же духе надо продолжать“», — рассказал после матча Котков.

В первых сменах трясло, потом входишь в игру, и всё нормально. Матвей Котков нападающий «Локомотива»

До перерыва отличился и новичок ярославской команды Джованни Фьоре.

«Хороший для нас был урок»

По ходу всего матча подводили команду из Челябинска удаления. За всю встречу игроки «Трактора» шесть раз были вынуждены ехать на скамейку штрафников. Дважды соперник воспользовался недисциплинированностью гостей, и по шайбе в большинстве на свой счет записали Максим Березкин и Егор Сурин. Еще точным броском отметился Максим Шалунов. Гости ворота Даниила Исаева смогли распечатать лишь раз. Андрей Светлаков стал автором первой шайбы для уральцев в сезоне.

«Играем пока вспышками. В связи с тем, что у нас молодая команда, мы не можем целостно сыграть целую игру. Нас то удаления подводят, то ошибки на синих линиях. Застреваем в своей зоне из-за этого. „Локомотив“ — взрослая команда, чемпион. Знает, как уметь прессинговать и давить», — рассказал после матча нападающий «Трактора» Никита Сошников.

Хороший сегодня для нас был урок. Никита Сошников нападающий «Трактора»

«У молодых появится шанс»

На стадионе был замечен и экс-наставник «Локомотива» Боб Хартли, который смотрел матч в компании с президентом клуба и губернатором Ярославской области.

Боба Хартли заметили в Ярославле 5 сентября Источник: Максим Цирулев / 76.RU

После победной встречи своим комментарием об игре и общем настрое на сезон поделился с 76.RU нападающий ярославцев Георгий Иванов.

«Хорошая командная победа. Мы отталкивались от своей игры, выполняли установку тренера. Сейчас самое главное — восстановиться и подготовиться к следующей игре», — сказал Иванов.

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов на послематчевой пресс-конференции тоже был сдержан в эмоциях.

«Первая игра непредсказуемая. Мы неплохо начали, повели в счете, во втором периоде были некоторые моменты. Но забили голы, сказалось мастерство, нам стало легче, и третий период довели без нервотрепки», — сказал Квартальнов.

Наставник оценил дебют в лиге двух хоккеистов нападения — Матвея Коткова и Андрея Пустового.

«Они ребята совсем юные. Они чем-то заслужили место в составе. Для Матвея вообще хорошо, когда первая игра в КХЛ и ты забиваешь гол. Это придаст ему уверенности. Андрею было тяжелее. Он выходил не так часто. В основном играл в третьем периоде, но ничего, будет почаще выходить. У молодых ребят появится шанс», — рассказал Квартальнов.

Во время матча Квартальнов также упомянул, куда пропал Артур Каюмов.