Волосы после лета стали как солома: не хватайтесь за ножницы — сначала сделайте эти 4 вещи

Ультрафиолет делает волосы более пористыми, сухими и ломкими Источник: GPT

После отпуска бывает странный эффект: загар постепенно сходит, чемодан давно разобран, а море будто продолжает жить в волосах. Пряди путаются, кончики шуршат, блеск исчезает, и рука уже тянется записываться на стрижку. Но сухие волосы после лета не всегда требуют немедленно расставаться с длиной.

Солнце действительно способно менять структуру волоса. В свежем материале Роскачества от 31 августа врач-дерматолог и трихолог «Клиники Фомина» Асият Рамазанова объяснила:

«УФ-излучение запускает фотоокислительные процессы: повреждает кератин и дисульфидные связи, разрушает липиды кутикулы и пигмент. Волос становится более пористым, сухим и ломким».

К этому добавляются соленая и хлорированная вода, ветер, окрашивание и горячие укладки. Поэтому после лета полезно не «заливать» длину всем, что нашлось на полке, а убрать несколько факторов, которые продолжают ее травмировать.

Сначала проверьте, не мешает ли волосам обычная вода

Если волосы вдруг стали жесткими, тусклыми и словно плохо промываются, дело может быть не только в сухости. Кальций и магний из воды способны накапливаться на волосах. Причем исследования подтверждают сам факт накопления минералов, хотя данные о том, насколько заметно они влияют на прочность волос, расходятся.

«Да, может. Потому что в воде используются реагенты для очищения, хлор для дезинфекции, сода и так далее. Все эти компоненты пересушивают волосы», — комментировала врач-трихолог высшей категории Наталья Бруенок.

Минеральные отложения могут менять жесткость и внешний вид поврежденных волос Источник: GPT

Если волосы регулярно контактировали с бассейном или дома жесткая вода, можно попробовать не очередную маску, а средство, предназначенное для удаления минеральных отложений. В продаже такие шампуни могут называться хелатирующими, anti-metal или средствами для жесткой воды. В формулах встречаются связывающие металлы компоненты, в том числе EDTA. Сами хелатирующие вещества давно применяются в косметических формулах шампуней. Главное — не превращать глубокое очищение в ежедневный ритуал, а проводить его только при необходимости.

Кокосовое масло попробуйте нанести до шампуня

В исследовании, опубликованном в Journal of Cosmetic Science, ученые сравнивали кокосовое, подсолнечное и минеральное масла. Кокосовое оказалось единственным из трех, которое заметно уменьшало потерю белка и у неповрежденных, и у поврежденных волос при использовании до или после мытья. Исследователи связывали это с лауриновой кислотой и способностью масла проникать внутрь волоса.

Отсюда и лайфхак: небольшое количество кокосового масла можно распределить по сухой длине до мытья, уделяя особое внимание пострадавшим кончикам, а затем смыть шампунем. Кожу головы сдабривать маслом при этом совершенно необязательно.

Здесь действует принцип «лучше недоложить». Для тонких волос щедрая масляная ванна способна закончиться не шелком из рекламы, а вторым заходом в душ. Поэтому начинать разумнее с небольшого количества на самых сухих участках.

Устройте сухим концам «бронежилет» перед мытьем

Есть еще одна привычка, которую мы почти не замечаем: нанести шампунь на всю длину, собрать волосы в комок и хорошенько их потереть. Для пористых волос после солнца это довольно суровый аттракцион.

Американская академия дерматологии советует наносить шампунь прежде всего на кожу головы. Когда средство смывается, пена и без дополнительной «стирки» проходит по длине. Дерматологи также рекомендуют обращаться с мокрыми волосами особенно аккуратно и не растирать их полотенцем.

Кокосовое масло снижает потерю белка поврежденными волосами при мытье Источник: GPT

Если концы очень сухие, можно попробовать косметический прием: до шампуня распределить по ним немного кондиционера, затем вымыть кожу головы и всё смыть. После этого кондиционер используется уже привычным способом. Это не лечение и не обязательная схема, а дополнительный способ защитить наиболее пористую часть длины от лишнего трения. Кондиционирующие вещества действительно уменьшают трение между волосами и облегчают расчесывание.

Почему мокрой длине вообще полагается особое обращение, объясняла врач-трихолог Виталия Копытина:

«Водородные связи в структуре волос легко разрушаются при намокании. Поэтому в мокром состоянии волосы более уязвимы, и мы можем их травмировать».

Поэтому после душа волосы лучше аккуратно промокнуть, а не полировать полотенцем до блеска. Распутывать пряди стоит постепенно, начиная с концов и поднимаясь выше.

Не бойтесь фена

А вот этот пункт звучит особенно неожиданно. Логика подсказывает: поврежденным волосам полезнее дать спокойно высохнуть самим. Наука показывает, что всё несколько сложнее.

В небольшом лабораторном исследовании ученые сравнили естественную сушку и фен при разных температурах и расстояниях. Чем горячее и ближе был воздух, тем сильнее повреждалась поверхность волоса — никаких сюрпризов. Но повреждения комплекса клеточных мембран обнаружили именно в группе, где волосы долго высыхали естественным образом.

В условиях эксперимента вариант с феном примерно в 15 сантиметрах от волос при постоянном движении оказался менее повреждающим, чем длительное высыхание при комнатной температуре. При этом сами авторы подчеркивали, что вопрос требует дальнейшего изучения.

Умеренная температура и правильная дистанция уменьшают риск повреждения волос при сушке Источник: GPT

«При использовании теплого (прохладного) воздуха и расстоянии 15 см от волоса сушка феном не представляет опасности ни для кожи головы, ни для состояния волос», — рассказала врач-дерматолог и трихолог Елена Пастернак.

Поэтому фен после отпуска необязательно торжественно отправлять на антресоль. Сначала стоит убрать лишнюю влагу без трения, затем выбрать умеренный нагрев, держать прибор на расстоянии и постоянно перемещать поток воздуха. А вот утюжок и плойку на время восстановления действительно разумнее отложить в сторонку.

Короткий план после лета:

при подозрении на минеральный налет — эпизодическое хелатирующее или глубокое очищение;

для сухой длины — небольшое количество кокосового масла до мытья;

шампунь — преимущественно на кожу головы, без «стирки» кончиков;

поврежденные концы можно дополнительно защитить до шампуня;

мокрые волосы — не тереть и не выкручивать;

фен — на умеренной температуре, с расстояния и в постоянном движении.

Косметика способна сделать поврежденную длину более гладкой, уменьшить трение и ломкость, однако навсегда «склеить» уже расщепившийся кончик она не может. Если волосы сильно секутся и обламываются, небольшая стрижка действительно поможет привести форму в порядок.