Российские фигуристы завоевали восемь медалей на турнире в Японии

Александра Игнатова (Трусова) вернулась на международную арену Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Российские фигуристы завоевали восемь из 12 медалей на турнире Kinoshita Group Cup. Соревнования проходили с 4 по 6 сентября в Токио.

Так, например, 22‑летней Александры Игнатовой (Трусовой) турнир в Японии стал первым с 2022 года. В августе 2025‑го спортсменка родила ребенка, в январе 2026-го объявила о возвращении на лед.

В мужском одиночном катании золотую медаль выиграл Владислав Дикиджи, третьим стал Евгений Семененко. Женщины принесли в медальную копилку российской команды две награды: Александра Игнатова выиграла серебро, Анна Фролова — бронзу.

В соревнованиях танцевальных дуэтов серебро выиграли Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

В парном катании россияне заняли весь пьедестал: золото у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, серебро выиграли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, бронза у Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева.