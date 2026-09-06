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Спорт Российские фигуристы завоевали восемь медалей на турнире в Японии

Российские фигуристы завоевали восемь медалей на турнире в Японии

Александра Игнатова (Трусова) впервые выступила после Олимпиады-2022

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Александра Игнатова (Трусова) вернулась на международную арену | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUАлександра Игнатова (Трусова) вернулась на международную арену | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Александра Игнатова (Трусова) вернулась на международную арену

Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Российские фигуристы завоевали восемь из 12 медалей на турнире Kinoshita Group Cup. Соревнования проходили с 4 по 6 сентября в Токио.

Так, например, 22‑летней Александры Игнатовой (Трусовой) турнир в Японии стал первым с 2022 года. В августе 2025‑го спортсменка родила ребенка, в январе 2026-го объявила о возвращении на лед.

В мужском одиночном катании золотую медаль выиграл Владислав Дикиджи, третьим стал Евгений Семененко. Женщины принесли в медальную копилку российской команды две награды: Александра Игнатова выиграла серебро, Анна Фролова — бронзу.

В соревнованиях танцевальных дуэтов серебро выиграли Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

В парном катании россияне заняли весь пьедестал: золото у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, серебро выиграли Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, бронза у Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева.

Это первый международный старт для многих российских фигуристов. Спортсмены из РФ выступали в Японии под нейтральным статусом. Узнать, как прошел первый день турнира и чем он запомнился, можно здесь. Про второй день можно почитать по ссылке.

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Ренат Дайнутдинов
Корреспондент 161.RU
Фигурное катание Александра Трусова Япония
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Комментарии
2
Гость
46 минут
Не понимаю. Зачем посещать вражескую наглую Японию. Японцам нелюдям в 1945 году мы наваляли. Вот об этом им надо постоянно напоминать.
Гость
1 час
Лучьше восемь тортов и одна свечка.
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