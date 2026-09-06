Продовольственный кризис ударит этой осенью: цены уже взлетели. Новости 6 сентября

Европейские фермеры уверены, что дело не в плохом урожае Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собрали главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 сентября.

Несколько человек сгорели во время свадьбы в Конго

В столице Республики Конго крупный пожар на свадьбе унес жизни 22 человек. Еще несколько пострадавших получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, сообщает Actualite.cd.

Пожар вспыхнул на втором этаже коммерческого здания в момент, когда молодожены входили в зал торжеств. Единственный выход из помещения оказался слишком узким, гости не могли быстро покинуть его, началась давка. Ситуацию усугубил густой дым, быстро распространившийся по залу и лишивший людей возможности ориентироваться.

Некоторые гости пытались спастись, выпрыгивая из окон. Жених и невеста выжили, девушка находится в тяжелом состоянии. Причину пожара устанавливают, власти распорядились проверить все подобные заведения в стране.

Скончался турецкий актер Серхат Мустафа Кылыч

В Стамбуле в собственной квартире обнаружили тело 51-летнего турецкого актера Серхата Мустафы Кылыча. Тревогу забила знакомая, которая не могла дозвониться до него два дня, сообщает Milliyet.

Она пришла к нему домой, нашла его неподвижно сидящим в кресле и вызвала медиков, которые лишь констатировали смерть. У Кылыча ранее диагностировали лимфому, точную причину смерти установит экспертиза.

Актер родился в Анкаре в 1975 году, более 10 лет служил в Государственном театре Анкары, а с 2008 года снимался в кино. В 2014 году он сыграл в фильме «Зимняя спячка», получившем «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Также известен по сериалам «Основание: Осман», «Эзель» и «Чужие секреты».

Российские фигуристы завоевали восемь медалей на турнире в Токио

На турнире Kinoshita Group Cup в Токио российские фигуристы выиграли восемь из 12 медалей. Соревнования проходили с 4 по 6 сентября, для многих спортсменов они стали первым международным стартом за последнее время.

В мужском одиночном катании победил Владислав Дикиджи, бронзу взял Евгений Семененко. В женском катании Александра Игнатова (Трусова) завоевала серебро, Анна Фролова — бронзу. Для Игнатовой этот турнир стал первым с 2022 года — в августе 2025 года она родила ребенка, а в январе 2026 года вернулась на лед.

В парном катании россияне заняли весь пьедестал: золото у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, серебро — у Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова, бронза — у Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева. В танцах на льду серебро выиграли Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

Прокуратура раскрыла новые детали дела пропавшей семьи Усольцевых

В прокуратуре Красноярского края рассказали о новых подробностях расследования исчезновения семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье. Следователи проверили соцсети и мессенджеры пропавших, а также опросили более 120 человек.

В прокуратуре сообщили, что ничего подозрительного в переписках не нашли, передает ТАСС. Конкретный круг свидетелей не уточнили.

Супруги Сергей и Ирина Усольцевы и их маленькая дочь пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась в однодневный поход к скале Буратинке и не вернулась. Их автомобиль нашли неподалеку. Расследование продолжается.

Пенсию по старости начнут назначать автоматически

В России планируют перевести назначение пенсии по старости в проактивный формат — без подачи заявления. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков в интервью ТАСС.

По его словам, сейчас готовится законопроект, который позволит назначать пенсии по старости беззаявительно. Ранее в такой формат уже перевели пенсии по инвалидности и по потере кормильца.

Около 95% услуг Соцфонда уже можно получить онлайн по одному электронному заявлению. По массовым направлениям — детским и семейным выплатам — доля обращений через портал «Госуслуги» достигает 99%.

Пока граждане, достигшие пенсионного возраста, получают уведомление на «Госуслугах» о возможности оформить пенсию, но решение принимается только после подачи согласия. Для досрочной пенсии заявление всё еще нужно подавать лично.

Количество контрольных работ в школе ограничили

Доля контрольных и проверочных работ по каждому предмету не превышает 10% учебного времени. Это позволяет учителям больше времени уделять объяснению нового материала, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС.

По его словам, школа должна формировать прочные системные знания и навыки, поэтому нагрузку на учеников тщательно контролируют. Ограничение на количество контрольных уже действует в школах.

Максимальный больничный в 2027 году вырастет

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2027 году увеличится более чем на тысячу рублей в день и составит почти 7,9 тысячи рублей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Сейчас лимит выплаты по больничному — 6827 рублей в день. Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. На максимальную выплату могут рассчитывать граждане со страховым стажем от восьми лет.

В Китай хотят разрешить ездить на личных автомобилях

Минтранс России обсуждает с Китаем проект соглашения, который позволит физическим лицам пересекать границу на личных легковых автомобилях. Об этом в интервью ТАСС на полях ВЭФ сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

Речь идет о пяти ключевых пунктах пропуска: «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино» и «Кани-Курган». По словам министра, технических проблем для перехода нет, пункты готовы к работе.

Сейчас стороны обсуждают срок действия водительских прав. Необходимо определить период, в течение которого российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские — в России.

В Китае одобрили препарат от COVID-19, разработанный с помощью ИИ

Китайские власти одобрили выпуск на рынок инновационного препарата от COVID-19, созданного с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщили в Университете Сиху.

Препарат Mprosevir предназначен для лечения взрослых с легкой и средней формами заболевания. При его разработке исследователи использовали технологию ДНК-кодируемой библиотеки соединений, содержащей около 49 миллиардов молекул, и модели ИИ для отбора и оптимизации. Весь процесс от начала поиска до завершения клинических испытаний занял около трех с половиной лет.

Россия и Китай обсуждают новые железнодорожные маршруты

Москва и Пекин ведут переговоры о возможном открытии дополнительных направлений железнодорожного сообщения. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозёров на Восточном экономическом форуме.

Четыре существующих перехода через границу уже работают на полную мощность, их пропускную способность постоянно наращивают. По словам Белозёрова, поручение президента об увеличении товарооборота с Китаем последовательно выполняется: объемы грузовых перевозок продолжают расти, и по итогам года ожидается новый рекорд. Стороны поставили цель к 2030 году довести взаимный товарооборот до 300 миллиардов долларов.

Что умная колонка на самом деле знает о владельце

Ассистент в умной колонке запоминает только то, что пользователь сам сказал ему напрямую. Он использует эту информацию для удобства в рамках диалога, а не для рекламы, рассказала «Газете.Ru» руководитель направления персонализации Алисы Мария Карлина.

Если отключить персонализированные ответы, история диалогов учитываться не будет. Контекст можно проверить голосом — команды «что ты обо мне знаешь» или «забудь, что я работаю поваром». Рекламные системы не получают данные от ассистента, они собирают информацию из других источников.

Ассистента можно научить различать голоса членов семьи. При желании его можно попросить забыть голос или отключить микрофоны кнопкой Mute.

Миру грозит продовольственный кризис из-за жары и войн

Аномальная жара и локальные вооруженные конфликты всё сильнее влияют на мировые продовольственные рынки. Ключевые культуры, такие как пшеница, дорожают, а возможности их производства и экспорта сокращаются, выяснили «Известия».

Осень 2026 года может стать моментом, когда накопившиеся проблемы перерастут в острый кризис. Катаклизмы и войны уже спровоцировали резкий скачок цен на еду, а военные действия в Черном море и атаки хуситов в Красном море осложняют логистику — перевозчикам приходится искать альтернативные маршруты, в том числе в обход Южной Африки.

Европейские фермеры из объединения Copa-Cogeca предупредили Еврокомиссию: грядущий кризис — не вопрос плохого урожая. По их оценке, он создает прямые риски для экономики, сельского хозяйства и продовольственной безопасности Евросоюза.

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