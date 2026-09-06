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Дороги и транспорт На подъезде к Ярославлю собралась пробка в несколько километров — карта

На подъезде к Ярославлю собралась пробка в несколько километров — карта

Такая проблема возникает не первый год

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Под Ярославлем растянулась пробка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Яндекс. КартыПод Ярославлем растянулась пробка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Яндекс. Карты

Под Ярославлем растянулась пробка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Яндекс. Карты

В воскресенье, 6 сентября, дачники традиционно встали в пробку. Затор образовался рядом с Туношной в Ярославской области. Большой поток машин тормозит светофор на перекрестке с дорогой от станции Лютово. Так, к вечеру, судя по «Яндекс. Картам», пробка растянулась на несколько километров.

С такой проблемой жители сталкиваются не первый год. В 2021 году в Упрдор «Холмогоры», которое отвечает за этот участок трассы Р-132 «Золотое кольцо», объяснили редакции 76.RU, что на данном светофоре ежедневно с 22 до 17 часов установлен режим горения зеленого сигнала светофора по федеральной дороге 34 секунды. В вечерний час пик с 17 до 22 часов с понедельника по четверг время горения зеленого сигнала светофора составляет 44 секунды.

На картах участок дороги окрасился красным | Источник: Яндекс. КартыНа картах участок дороги окрасился красным | Источник: Яндекс. Карты

На картах участок дороги окрасился красным

Источник:

Яндекс. Карты

«На основании анализа движения транспорта в выходные дни, а также в связи с многочисленными жалобами пользователей автодороги и постоянными заторами Упрдор „Холмогоры“ приняло решение об увеличении промежутка времени горения зеленого сигнала светофора продолжительностью 100 секунд с пятницы по воскресенье по основному ходу дороги. Режим работы светофорного объекта изменен 21 мая 2021 года. Время горения зеленого сигнала светофора по второстепенной дороге составляет 18 секунд. Дальнейшее увеличение зеленого сигнала светофорного объекта по второстепенной дороге приведет к образованию заторов по федеральной трассе», — ответили тогда в ведомстве.

Ранее семья с тремя детьми из Ярославля отправилась в автопутешествие в Краснодарский край. Там Дергоусовы каждое лето навещают родных. Но сезон 2026 года преподнес трудности: ярославцы столкнулись с проблемами дефицита топлива по пути на юг. Их историю можно прочитать здесь.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Пробка Туношна Дачник
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Комментарии
3
Гость
18 минут
Да нормально это. Воскресенье, вечер, дачники и ни чего не поможет...
Гость
35 минут
Четкая работа. Лишние машины предлагаю с дороги стаскивать и топить в болотах. Других нет вариантов ресурсы и идеи закончились
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Гость
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