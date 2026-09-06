На подъезде к Ярославлю собралась пробка в несколько километров — карта

Под Ярославлем растянулась пробка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Яндекс. Карты

В воскресенье, 6 сентября, дачники традиционно встали в пробку. Затор образовался рядом с Туношной в Ярославской области. Большой поток машин тормозит светофор на перекрестке с дорогой от станции Лютово. Так, к вечеру, судя по «Яндекс. Картам», пробка растянулась на несколько километров.

С такой проблемой жители сталкиваются не первый год. В 2021 году в Упрдор «Холмогоры», которое отвечает за этот участок трассы Р-132 «Золотое кольцо», объяснили редакции 76.RU, что на данном светофоре ежедневно с 22 до 17 часов установлен режим горения зеленого сигнала светофора по федеральной дороге 34 секунды. В вечерний час пик с 17 до 22 часов с понедельника по четверг время горения зеленого сигнала светофора составляет 44 секунды.

На картах участок дороги окрасился красным Источник: Яндекс. Карты

«На основании анализа движения транспорта в выходные дни, а также в связи с многочисленными жалобами пользователей автодороги и постоянными заторами Упрдор „Холмогоры“ приняло решение об увеличении промежутка времени горения зеленого сигнала светофора продолжительностью 100 секунд с пятницы по воскресенье по основному ходу дороги. Режим работы светофорного объекта изменен 21 мая 2021 года. Время горения зеленого сигнала светофора по второстепенной дороге составляет 18 секунд. Дальнейшее увеличение зеленого сигнала светофорного объекта по второстепенной дороге приведет к образованию заторов по федеральной трассе», — ответили тогда в ведомстве.