Когда прививать ребенка, а когда лучше отказаться: врач развеяла мифы о вакцинации

До вакцинации врачу лучше сообщить обо всех хронических заболеваниях Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Осень — время простуд и гриппа, дети в школах и садах особенно уязвимы. Однако существуют мифы о том, что при некоторых обстоятельствах прививки делать не стоит. Главные заблуждения развеяла врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина в беседе с Городскими медиа.

«Если ребенок часто болеет, это одна из самых распространенных причин сомнений родителей. Ребенок может несколько раз за осень и зиму перенести ОРВИ, и возникает ощущение, что иммунитет и без того постоянно „занят“», — объяснила врач.

Если у ребенка есть хронические заболевания, это не запрет на прививку — наоборот, защита от гриппа для него особенно важна. Главное, чтобы болезнь была в стабильном состоянии и не было временных причин отложить вакцинацию.

Откладывать прививку стоит, если в день вакцинации у ребенка температура, симптомы инфекции или обострилось хроническое заболевание. В такой ситуации не нужно пытаться попасть на прививку любой ценой. Но и переносить на неопределенный срок из-за каждого насморка не стоит: после выздоровления вопрос можно решить повторно с врачом.

Перед прививкой родителям важно сообщить врачу о хронических болезнях, аллергических реакциях на компоненты вакцин и недавних заболеваниях. Самостоятельно искать противопоказания по спискам из интернета не стоит.

«Главный вопрос для родителей — не „болел ли мой ребенок раньше“ и не „часто ли он простужается“, а „нет ли у него сейчас противопоказаний и подходит ли данный момент для вакцинации?“ Ответ на него должен дать медицинский специалист после осмотра ребенка», — подытожила педиатр.

Детские коллективы при этом становятся одним из мест, где инфекция может быстро распространяться. Ребенок заражается в школе или детском саду, затем вирус оказывается дома, и болеет уже вся семья.