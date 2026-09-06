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Спорт «Очень устала»: как выступила Трусова на первом за четыре года международном турнире

«Очень устала»: как выступила Трусова на первом за четыре года международном турнире

Соревнования проходили в Японии

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В Токио Трусова завоевала серебряную медаль | Источник: Olympics.comВ Токио Трусова завоевала серебряную медаль | Источник: Olympics.com

В Токио Трусова завоевала серебряную медаль

Источник:

Olympics.com

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Игнатова (Трусова) заняла второе место на турнире серии «Челленджер» в Токио. По сумме двух программ она набрала 221,06 балла.

Победу одержала японка Мао Симада (231,32). Тройку призеров замкнула россиянка Анна Фролова (207,86).

«Очень устала. Пока мне очень тяжело. Я забыла, что такое катать произвольную. Слышала, как Этери Георгиевна (Тутберидзе) хлопала, что надо быстрее ехать, но быстрее не получилось. В целом Этери Георгиевна сказала, что всё хорошо, и по элементам всё хорошо. Понятно, что нужно лучше доезжать, быстрее вращаться, чтобы всё было более вкатано. Но это следующий этап. Думаю, я выполнила все поставленные цели на этот турнир. Дальше будем работать», — цитирует Трусову «Матч ТВ».

Для 22‑летней Игнатовой турнир в Японии стал первым на международной арене с 2022 года. В августе 2025‑го спортсменка родила ребенка, в январе объявила о возвращении на лед.

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли второе место на турнире. Победителями на соревновании спортивных пар стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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