«Очень устала»: как выступила Трусова на первом за четыре года международном турнире

«Очень устала. Пока мне очень тяжело. Я забыла, что такое катать произвольную. Слышала, как Этери Георгиевна (Тутберидзе) хлопала, что надо быстрее ехать, но быстрее не получилось. В целом Этери Георгиевна сказала, что всё хорошо, и по элементам всё хорошо. Понятно, что нужно лучше доезжать, быстрее вращаться, чтобы всё было более вкатано. Но это следующий этап. Думаю, я выполнила все поставленные цели на этот турнир. Дальше будем работать», — цитирует Трусову «Матч ТВ».