Стоп, валюта! Банкоматы опустели, а Центробанк снова продлил запрет на наличку. Кому это нужно?

Валютные ограничения продолжаются Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода. До 9 марта 2027 года. Запрет, введенный в марте 2022-го как «временная антикризисная мера», давно перестал быть временным. Он стал частью новой экономической реальности. MSK1.RU предложил экспертам представить, а что было бы, если бы Центробанк завтра махнул рукой и разрешил снятие наличной валюты.

«Банки могли остаться без валюты в принципе»

Для начала короткая справка для тех, кто уже забыл, с чего всё началось. В марте 2022 года, когда западные санкции обрушились на российскую финансовую систему, банки оказались в тяжелой ситуации. Валюты в кассах кот наплакал. Резервы заморожены. Выдать клиентам их же собственные доллары и евро оказалось просто невозможно. И Центробанк, по сути, сделал единственное, что мог, — ввел ограничения. Тогда это называли «временной мерой». Но с тех пор запрет автоматически продлевают.

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.

«Ну вы же понимаете, они [Центробанк] делали это изначально не от хорошей жизни. Просто банки могли бы остаться без валюты в принципе. Санкции не сняты, так что ничего нового не произошло. И они просто пролонгируют этот запрет. Так что Центробанк, на мой взгляд, поступает абсолютно разумно», — объясняет финансист, инвестиционный стратег, кандидат экономических наук Евгений Коган в беседе с MSK1.RU.

Логика подсказывает: если ограничения снять, станет легче всем. И бизнесу, и туристам, и тем, кто копит «под подушкой». Но Коган с этим не согласен.

«Я думаю, что сейчас наличная валюта — это не самый первый приоритет. Сейчас у нас кризис ликвидности, многие уходят в кеш. Да, я за любую либерализацию. Но сегодня разрешать снятие наличной валюты — это было бы не к месту», — говорит эксперт.

Валютные активы по-прежнему заморожены

Разрешить снимать валюту свободно — значит признать, что у банков этой валюты в избытке, говорит экономист Андрей Бунич, руководитель Союза предпринимателей и арендаторов. Но валютные активы российских банков по-прежнему заблокированы на Западе. И пока этот вопрос не решен на международном уровне, любой шаг в сторону либерализации — это шаг в сторону дыры в банковском балансе, говорит Бунич.

«Это не абсолютный запрет на наличную валюту, а лишь ограничение. Потому что у банков нет достаточных валютных активов. Они по-прежнему заблокированы. Как они могли бы выдать валюту из воздуха?» — говорит Бунич.

Кроме того, как объясняет эксперт, за 4,5 года ограничений население к ним уже адаптировалось и острой потребности в снятии наличных нет. Малый бизнес также давно ведет расчеты только в рублях. Валюта теоретически могла бы понадобиться, чтобы завозить импорт? Но и тут расчеты идут через альтернативные каналы, без налички, говорит Бунич. Кроме того, ограничений на покупку валюты нет: это можно делать на бирже, в приложениях, через брокеров.

«Знаете, даже если этот запрет снять, это не значит, что люди завтра побегут в банки с мешками. Они уже привыкли. Им нужны не наличные — им нужны расчеты», — говорит экономист.

Есть лишь несколько категорий банковских клиентов, которые были бы заинтересованы в снятии ограничения на валюту. Например, иностранные туристы. Представьте: приезжает в Россию иностранец с картой Union Pay (она, в отличие от MasterCard или Visa, официально ушедших из России, работать будет), на которой лежат доллары. Турист хочет снять наличные, чтобы расплатиться в кафе, купить сувениры, заплатить таксисту. Но через банкомат это сделать невозможно, только через кассу (напомним, что там валюта тоже берется только за счет других клиентов, которые ее приносят на продажу).

«Но поймите, это нишевая проблема. Туристическая компания объяснит иностранцу, как действовать. И он разберется», — говорит Бунич.

Коган и Бунич сходятся в одном: пока экономическая ситуация не стабилизируется (в идеале: пока антироссийские санкции не снимут), Центробанк будет продлевать и продлевать ограничения. Рубль остается основной валютой в стране, а доллар и евро — «виртуальный актив», который можно купить или продать.