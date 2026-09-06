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Спорт Российская команда Team Spirit стала чемпионом международного турнира по Counter-Strike 2

Российская команда Team Spirit стала чемпионом международного турнира по Counter-Strike 2

Коллектив выиграл 250 тысяч долларов

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Финал проходил на четырех картах шутера | Источник: HLTVФинал проходил на четырех картах шутера | Источник: HLTV

Финал проходил на четырех картах шутера

Источник:

HLTV

Команда Team Spirit стала победителем турнира BLAST Premier Open Porto 2026 по командному шутеру Counter-Strike 2. Коллектив обыграл MOUZ со счетом 3:1.

Финал BLAST Open Fall 2026 проходил на картах Dust2 (13:5), Mirage (11:13), Ancient (13:3) и Nuke (13:6). По итогу Spirit завоевала титул чемпиона и заработала 250 тысяч долларов. В состав команды вошли:

  • Борис magixx Воробьев;

  • Дмитрий sh1ro Соколов;

  • Данил donk Крышковец;

  • Андрей tN1R Татаринович;

  • Мирослав zont1x Плахотя.

Лучшим игроком финала стал Дмитрий Соколов — он набрал 70 фрагов при 42 смертях и рейтинг 1,36, пишет «Чемпионат». Данил Крышковец — 73 фрага (1,28), Андрей Татаринович — 63 (1,27). Четверо из пяти игроков команды завершили серию с рейтингом выше 1,24.

BLAST Open Fall 2026 проходил с 26 августа по 6 сентября в Португалии и Дании. На турнире выступали шестнадцать команд, которые разыграли общий призовой фонд размером в 1,1 миллиона долларов.

Подробнее о том, кто такие Team Spirit и чем они известны, мы рассказывали в отдельном материале.

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Виктория Корнеева
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Киберспорт Team Spirit Counterstrike Турнир
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