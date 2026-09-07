Ушли в тень или строят карьеру: что сейчас с экс-игроками «Локомотива», избежавшими трагедии 2011 года

Кто не попал в самолет с «Локомотивом» в 2011 году Источник: Валерий Шарифулин / ТАСС, Александр Щербак / ТАСС, Сергей Метелица / ТАСС, Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждый год 7 сентября Ярославль погружается в траур. В этот день 15 лет назад в авиакатастрофе разбился основной состав, а также тренерский штат команды «Локомотив». Из 45 человек, которые были в самолете, выжил только один — бортинженер Александр Сизов.

Среди бывших игроков и тренеров команды есть те, кто по иным причинам не оказался на борту. Часть из них покинули команду перед началом сезона, а одного из игроков тренер решил не брать в тот день на игру в Минск.

В этом материале рассказываем, как сейчас живут и чем занимаются бывшие игроки «Локомотива», избежавшие трагедии.

Максим Зюзякин

Максим Зюзякин (номер 61) — на фото справа Источник: Владимир Смирнов / ТАСС

Стечение обстоятельств помогло избежать гибели в тот день 20-летнему хоккеисту молодежной команды «Локо» Максиму Зюзякину. В Минске должна была пройти его первая игра в основном составе «Локомотива». Но накануне вылета тренер молодежной команды Петр Воробьев решил оставить его в Ярославле. Было решено, что Максим сыграет домашний матч с «Локо».

«Мне в предыдущий день перед полетом сказали, что я остаюсь в Ярославле. Я готовился на выезд в Минск, был состав определенный, я тренировался днем, а вечером, за день до вылета, мне позвонили и сказали, что лучше мне остаться здесь и сыграть игру (с молодежной командой „Локо“). Я не считаю себя счастливчиком — у меня сейчас другие мысли. У меня сейчас нет никаких планов до похорон — я стал трагическим героем», — рассказывал в 2011 году Максим Зюзякин журналистам РИА Новости.

Хоккеист говорил, что виделся со всеми игроками за два дня до трагедии. А с некоторыми разговаривал по телефону «за два часа до взлета».

«Разговор был на обычные темы — не про матч», — уточнял Максим.

О случившемся он узнал из новостей. Осознание произошедшего пришло лишь к утру следующего дня.

После трагедии Максим остался в системе «Локомотива». В возрожденном основном составе сезона-2012/13 он стал капитаном. Далее — новокузнецкий «Металлург», в том же сезоне смененный на нижнетагильский «Спутник», а затем — тюменский «Рубин».

В его спортивной карьере было много переходов в ВХЛ. Сезон-2014/15 нападающий начинал в самарской «Ладе», но по ходу розыгрыша оказался в «Ариаде». Следующий сезон стартовал в карагандинской «Сарыарке», а завершил вновь в «Рубине».

До 2019-го в послужном списке Зюзякина значились ХК «Саров», «Дизель», «Химик» и «Тамбов». За последнюю команду отыграл до конца сезона-2020/21. Затем нападающий перешел в пермский «Молот». Но в октябре 2022-го клуб расторг с ним контракт.

По данным 76.RU, с сезона 2022/2023 Максим Зюзякин выступает за рубежом — сначала принимал участие в чемпионате Казахстана, а сейчас играет во Франции.

Йорма Валтонен

Тренер Йорма Валтонен работал в «Локомотиве» с 2011 по 2014 год. Перед игрой в Минске штаб принял решение оставить специалиста в Ярославле для тренировки молодежной команды. Сам Йорма рассказывал, что поначалу расстроился из-за отменившегося полета в Минск. Известие о катастрофе пережил тяжело.

«Сейчас я просто раздавлен. Не могу даже говорить об этом. Готов остаться в „Локомотиве“. Я до сих пор считаю себя членом команды. Но что будет дальше — не знаю», — цитировал Валтонена «Советский спорт» на следующий день после трагедии.

После ухода из ярославского «Локомотива» Йорма Валтонен отправился в Италию и стал тренером вратарей ХК «Валь-Гардена».

После нескольких лет работы в Италии Йорма вернулся на родину в Финляндию. По информации зарубежных СМИ, перед сезоном 2025/2026 он вошел в тренерский штаб родного клуба TPS и до сих пор работает с женской командой, несмотря на солидный возраст — 79 лет.

Дмитрий Кочнев

Дмитрий Кочнев в «Спартаке» Источник: Станислав Красильников / ТАСС

Немецкий и российский хоккеист Дмитрий Кочнев провел в Ярославле всего один год, завоевав с «Локомотивом» бронзу КХЛ (2010/11). Тогда голкиперу было 29 лет. По окончании сезона перешел в подмосковный «Атлант». В роковой день его новая команда как раз открывала сезон 2011/2012 в Уфе с «Салаватом‑Юлаевым». Тот самый матч прервали в первом периоде, когда пришла весть о катастрофе.

«Перед стартом сезона случилась трагедия… Как профессиональный хоккеист, старался сделать то, что мог в новом клубе. Непростое время было для меня, очень много друзей осталось в Ярославле, и они ушли из жизни», — рассказывал в интервью КХЛ в 2019-м Дмитрий.

С первой минуты в Ярославле понял, что попал в серьезнейшую организацию, в клуб с большими амбициями. Дмитрий Кочнев немецкий и российский хоккеист

В 2012-м, после четырех сезонов в КХЛ, Кочнев вернулся в Германию — в «Гамбург Фризерс». Клуб закрылся перед сезоном-2016/17. Когда команду распустили, вратарь завершил карьеру, остался в Гамбурге, поступил в университет и занялся воспитанием сына. Сегодня хоккеист избегает публичности — новых сведений о нём нет.

Йори Лехтеря

Йори Лехтеря на фото слева во времена, когда он состоял в «Спартаке» Источник: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Финский центральный нападающий Йори Лехтеря отыграл сезон-2010/11 в «Локомотиве». Тогда ему было 22 года. Весной 2011-го покинул клуб, подписав контракт с новосибирским клубом «Сибирь».

В 2014 году Лехтеря уехал за океан, став игроком «Сент-Луиса». С сезона 2017/18 выступал за «Филадельфию». В составе сборной Финляндии стал бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи и выиграл серебро чемпионата мира 2014 года. По итогам сезона 2019/20 в составе СКА стал серебряным призером чемпионата России. После двух лет в московском «Спартаке» Лехтеря вернулся на родину.

Сейчас 38-летний нападающий играет за финский клуб «ХИФК».

Константин Руденко

Константин Руденко играл в «Барысе» Источник: Валерий Шарифулин / ТАСС

Нападающий Константин Руденко провел в «Локомотиве» 11 лет подряд до 2011 года, дважды став чемпионом России в составе ярославской команды. В июле 2011 года он перешел в мытищинский «Атлант». В этом клубе он провел один сезон, после чего подписал контракт с «Барысом» (Астана).

По окончанию сезона в 2016 году Руденко завершил карьеру. Сейчас он ведет непубличный образ жизни.

Александр Гуськов

С 2020 года Александр Гуськов занимает должность вице-президента КХЛ по развитию молодежного хоккея Источник: Александр Щербак / ТАСС

Защитник Александр Гуськов покинул «Локомотив», с которым дважды становился чемпионом России, в межсезонье 2011 года. Новым клубом стал ЦСКА — и этот переход спас ему жизнь. Та самая команда улетела в Минск без него.

Спустя полтора сезона защитник вернулся в Ярославль, в возрожденный состав, но задержался там недолго. Уже в сезоне 2013/2014 он перешел в челябинский «Трактор», затем в череповецкую «Северсталь» и нефтекамский «Химик.

За свою карьеру Александр Гуськов стал вторым по результативности защитником-снайпером в истории отечественного хоккея. В августе 2015 года он ушел из состава «Химика», объявив о завершении карьеры.

После этого он работал хоккейным экспертом и телевизионным комментатором. В 2026-м Александр Гуськов занимает должность вице-президента Континентальной хоккейной лиги по развитию молодежного хоккея.

Хоккеист не единожды вспоминал, как переживал гибель бывших партнеров, и объяснял, почему ушел из команды накануне того сезона.

«Тяжело об этом вспоминать, мурашки бегут по коже. Если сформулировать одной фразой, то моя плохая игра не позволила остаться в „Локомотиве“. <…> Когда начался плей-офф, не узнавал себя. Это были не мои руки и ноги: бросал, а шайба не летела, передачи шли в клюшку сопернику. Чего только не делал. Вуйтек сажал на лавку в некоторых играх. Тот плей-офф — худший в моей карьере: много „минусов“, не набрал очков», — рассказывал в интервью Павлу Лысенкову Александр Гуськов.

Юрий Яковлев просто не стал продлевать контракт, и это было справедливо. Пришлось уйти из «Локомотива», что было очень тяжело. Всегда любил и люблю Ярославль, всегда с удовольствием приезжаю на «Арену 2000». Александр Гуськов хоккеист, вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея

О трагедии хоккеист узнал после звонка знакомого. И не мог поверить в произошедшее.

«В магазине с женой, с полной тележкой продуктов. Позвонил знакомый из Ярославля. Я бросил трубку и подумал, что это неуместные шутки, потому что он сказал об этом как о само собой разумеющемся. А потом начались звонки с периодичностью в десять секунд, и я понял, что это действительно произошло», — рассказал Александр Гуськов.

Андрей Субботин

Андрей Субботин на фото слева Источник: Татьяна Дорогутина / СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ ИТАР-ТАСС

Форвард Андрей Субботин покинул «Локомотив» в межсезонье 2010/2011 года. Тогда ему было 38 лет. Он провел в команде совсем немного времени, пополнив ряды железнодорожников в феврале 2011 года. Контракт с левым нападающим продлевать не стали, а потому он вернулся в екатеринбургский «Автомобилист», доиграв остаток сезона и подписав новый годовой контракт.

В сезоне‑2012/13 Субботин выступал за «Нефтехимик», затем — за краснодарскую «Кубань». После сезона‑2013/14 завершил карьеру и стал тренером в детской школе «Авто‑Спартаковец» в Екатеринбурге. По данным 76.RU, на 2026 год он там уже не работает.

Периодически участвует в памятных и благотворительных матчах. В апреле 2025‑го школа «Факел» сообщала о его участии в матче памяти Федора Малыхина — воспитанника екатеринбургского хоккея, экс‑капитана «Автомобилиста».

Михал Баринка

Михал Баринка на фото справа Источник: Сергей Метелица / ТАСС

Чешский защитник Михал Баринка перешел в «Локомотив» в 26 лет — в середине января 2011-го. Отыграл около четырех месяцев и уже в мае подписал контракт со швейцарским «Фрибург-Готтероном».

С начала сезона 2012/2013 Баринка вернулся на родину и играл лишь в чешских командах. В апреле 2022 года объявил о завершении карьеры.

Александр Королюк

Александр Королюк забивает шайбу Источник: Сергей Метелица / ТАСС

Александр Королюк был нападающим «Локомотива» всего сезон. После чемпионата 2010/2011 форвард, которому на тот момент было 35 лет, покинул команду. Затем он то уходил, то возвращался в разные клубы. В его карьере были «Нефтехимик», «Металлург», «Витязь» и «Югра».

В 2015 году после сезона в «Нефтехимике» Александр повесил коньки на гвоздь, но окончательно спорт не забросил. Периодически Королюк появлялся в любительских лигах и гала-матчах. Правда, медийную жизнь с тех пор не ведет.

Алексей Васильев

Алексей Васильев на фото справа Источник: Станислав Красильников / ТАСС

Ярославец Алексей Васильев был воспитанником местной школы хоккея. Начинал в «Торпедо», которое позднее переименовали в «Локомотив». Всего в системе ярославского клуба он провел 14 лет. С перерывами играл в НХЛ. Вместе с командой защитник стал трехкратным чемпионом России.

В конце сезона 2010/2011 «Локомотив» не продлил контракт с 34-летним хоккеистом. Васильев ушел в нижегородское «Торпедо», где играл до 2013 года. Затем он вернулся в возрожденную ярославскую команду и отыграл в двух сезонах. В 2015 году Алексей Васильев сообщил о завершении карьеры.

Как и многие бывшие одноклубники, Васильев избегает публичности и не контактирует с прессой.

Сергей Жуков

Сергей Жуков в борьбе с армейцем за шайбу Источник: Виталий Белоусов / ТАСС

Сергей Жуков был в «Локомотиве» защитником. Сезон 2010/2011 стал последним в его игровой карьере. Ярославской команде, учитывая игры в составе «Торпедо», он отдал 18 лет. На тот момент ему было 35 лет.

После завершения карьеры на льду судьба Сергея Жукова оставалась тесно связана с клубом. Какое-то время он провел в родном Новосибирске, но с 2015-го по 2017-й работал директором по развитию молодежного и юношеского хоккея ХК «Локомотив», с 2018-го по 2019-й — вице-президентом Ярославской областной федерации хоккея, 2019-го по 2021-й Сергей Жуков был директором хоккейной школы «Локомотив». С 2022 года и по сей день он занимает пост спортивного директора ХК «Локомотив».

Алексей Михнов

На фото справа — Алексей Михнов после перехода в «Автомобилист» Источник: Андрей Серебряков / ТАСС

На тот момент 28-летний нападающий Алексей Михнов покинул «Локомотив» в конце сезона 2010/2011. Из Ярославля он переехал в Магнитогорск, подписав контракт на один сезон с «Металлургом». С 2012 по 2019 год сменил несколько клубов, затем перебрался в белорусский «Металлург». Там выступал до 2024‑го, а в 2022‑м играл за «Брест».

В 2025 году Михнов завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Металлурга» на сезон 2025/2026. По данным сайта клуба на сентябрь 2026‑го, Михнов остается тренером команды.

Даниэль Чернквист

Даниэль Чернквист после завершения карьеры стал тренером Источник: Станислав Красильников / ТАСС

Шведский защитник Даниэль Чернквист покинул «Локомотив» в 2011‑м, когда ему было 34. За плечами — три сезона в Ярославле (с перерывами). Этот клуб так и остался единственным в его российской карьере. А затем — подписание с «Юргорденом» и возвращение домой. Тот самый контракт, который увез его из России за несколько месяцев до трагедии.

Игровую карьеру Чернквист завершил в 2015 году, после чего ушел в тренеры. Сейчас он работает ассистентом главного тренера в шведском хоккейном клубе «Мура».

Тренеры

Помимо игроков, в команде были и тренеры, которые ушли из клуба перед началом рокового для ярославского «Локомотива» сезона.

Владимир Вуйтек

Владимир Вуйтек на фото слева Источник: Артем Коротаев / ТАСС

63-летний Владимир Вуйтек работал главным тренером ярославской команды с 2001 по 2003 год, дважды приведя ее к званию чемпиона России. В сезоне 2010/2011 клуб подписал с Вуйтеком краткосрочный контракт, но продлевать соглашение не стали по обоюдному согласию сторон. Владимир Вуйтек уехал из России, возглавив сборную Словакии, а затем Чехии.

В 2012-м он приезжал в Ярославль по работе — в рамках турнира «Европейский хоккейный вызов» между сборными России и Словакии.

«Вы знаете настроение двоякое. С одной стороны, я рад снова очутиться в Ярославле, он для меня очень дорог. С другой стороны, очень и очень грустно и тоскливо. Нет уже моих друзей, — признавался он в интервью „Комсомольской правде“. — Приехав, я посетил кладбище. Очень тяжело видеть было фотографии ребят. Очень больно».

В 2016 году Владимир Вуйтек завершил тренерскую карьеру и сейчас находится на пенсии. Периодически он выступает в качестве хоккейного эксперта в СМИ.

Яри Каарела

Яри Каарела на фото в костюме справа Источник: Stanislav Krasilnikov / ТАСС

Финский тренер вратарей Яри Каарела проработал в «Локомотиве» один сезон. На тот момент ему было 53 года. Затем перешел в магнитогорский «Металлург», сменил еще несколько клубов, а в 2020‑м присоединился к штабу новосибирской «Сибири». Правда, ненадолго — в октябре того же года он покинул клуб.

В сезоне 2021/2022 Каарела трудился в «Шанхай Дрэгонс». Судя по информации в Сети, в последние годы тренер вратарей работал с национальной сборной Китая и ее олимпийской системой.

Илья Воробьев

Илья Воробьев был главным тренером ЦСКА Источник: Сергей Фадеичев / ТАСС

Бывший главный тренер ХК ЦСКА Илья Воробьев в интервью изданию «Спорт-Экспресс» накануне своего 50-летия рассказывал, что мог погибнуть в авиакатастрофе с ярославским «Локомотивом».

В 2011 году, когда произошла трагедия, его приглашали в ярославский клуб на должность ассистента нового тренера из Канады — Брэда Маккриммона. Но потом руководство «Локомотива» поменяло решение и в помощники Маккримону взяли Игоря Королева. А Воробьев начал тренировать ярославскую молодежную команду.

В итоге Игорь Королев оказался на борту упавшего в Туношне лайнера.

«Не знаю, почему руководство всё переиграло. Мне сейчас не хотелось бы об этом размышлять. Прочитают родные Королева, им снова будет больно. Тем более мы с Игорем дружили. Наверное, уберег меня ангел-хранитель. Получилось, как получилось. Тот год был тяжелый», — говорил о трагедии Воробьев.