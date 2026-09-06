Искусство из пней и обрубков: как мастер-самоучка создает деревянные скульптуры для парков — видео

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

Сергей Ключников — художник по жизни. Он не оканчивал специализированного училища, просто в его семье все талантливы. Уже много лет Сергей занимается резьбой. К дереву у художника особенное, трепетное отношение. Если где-то спиливают «растущий организм», ему об этом сообщают знакомые, он забирает спиленные чурбаки к себе в сторожку и смотрит, что из этого можно спасти.

«Я под материал подстраиваюсь и под то, что нужно выразить, есть же какие-то значимые события в жизни, правильно? Вот, например, у меня внучка родилась первая, сейчас ей 15 лет уже. Видите, ребенок с поднятыми руками? Она называется „Первый шаг“. Она когда ходить начала, вот так руки поднимала и ходила, как неваляшка», — показывает скульптор.