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Город Когда в Ярославской области включат отопление: власти назвали примерные сроки

Когда в Ярославской области включат отопление: власти назвали примерные сроки

Идет подготовка

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В Ярославской области готовятся к включению отопления | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославской области готовятся к включению отопления | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области готовятся к включению отопления

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Власти Ярославской области назвали примерные сроки включения отопления в регионе.

«До старта отопительного сезона остается порядка месяца — точное время зависит от погоды», — сообщил 3 сентября в посте во «ВКонтакте» первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков.

Он добавил, что сейчас коммунальные службы завершают подготовку к пуску тепла: ремонтируются сети, котельные, строятся новые блочно-модульные котельные, формируется аварийный резерв теплоресурсов.

«Ситуация контролируется на областном уровне, мы забрали себе все полномочия по теплу, чтобы обеспечить стабильное прохождение зимних сезонов. В прошлом году впервые за много лет все муниципальные образования получили паспорта готовности, в этом году рассчитываем на такой же результат. Все возникающие проблемные моменты постоянно отслеживаем», — подчеркнул Хохряков.

Напомним, в 2025 году отопительный сезон в Ярославской области стартовал 24 сентября.

Сроки начала подачи тепла регламентируются «Правилами предоставления коммунальных услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354. Согласно документу отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.

О степени подготовки к зиме недавно рассказали власти Ярославля.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
4
Гость
5 минут
А так еще хочется тепла, а уже читаем новости про отопление
Гость
5 минут
Садики и школы раньше запустят
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Гость
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