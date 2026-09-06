Нужно найти всего 25 слов: попробуйте справиться с головоломкой для эрудитов «Ромашка»

Головоломка «Ромашка» для настоящих знатоков слов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пора устроить гимнастику для мозга! Отложите все дела в сторону и уделите несколько минут своего времени головоломке «Ромашка». Она отлично помогает развивать гибкость мышления. Во время игры разум отвлекается от рутины и переключает внимание на поиск верных комбинаций из букв.

Цель игры в том, чтобы составить максимальное количество слов из предложенных букв. И при этом постараться открыть все зашифрованные слова. В этом случае их 25.

Каждое из них должно состоять минимум из четырех букв. При этом центральная буква, отмеченная желтым цветом, должна присутствовать в каждом слове. Учтите: необязательно, чтобы слово начиналось именно с нее. Первой может быть любая буква.

В одном слове может несколько раз встретиться одна и та же буква, повторы допустимы.

Если вы не смогли найти все спрятанные слова за один раз, это не повод грустить. Прогресс автоматически сохраняется.