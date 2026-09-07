Дома разрушены, а от дрона со взрывчаткой погибла девочка: что известно об атаках беспилотников

Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU (фото носит иллюстративный характер)

Беспилотники атаковали регионы России в воскресенье, 6 сентября, и в ночь на 7 сентября. Под удары попали жилые дома, автомобили и предприятия. Из-за налетов несколько человек погибли и пострадали. Рассказываем, что известно.

В Севастополе произошла атака дрона, который был начинен взрывчаткой и металлическими элементами. Девочка-подросток получила ранения, от которых скончалась в машине скорой помощи. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев. Он пообещал, что семья получит необходимую поддержку.

«Также пострадали еще три человека. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, в коме. Врачи делают всё возможное. Вторая девочка 18 лет вместе с братом были доставлены в детскую больницу, им оказали всю необходимую медицинскую помощь и отпустили домой», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Жертвы от беспилотников есть и в Белгородской области . По данным местного оперштаба, там за день три человека погибли и пятеро получили травмы.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате атаки дрона погиб мужчина. В районе села Октябрьская Готня Борисовского округа дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте», — говорится в сообщениях.

В разных районах региона из-за ударов беспилотников разрушены несколько частных домов. Кроме того, повреждения получили коммерческие и социальные объекты, предприятия и автомобили.