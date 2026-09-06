Лавина накрыла группу альпинистов на Кавказе: туристы застряли под толщей снега, есть погибшие

К поискам в горах собираются привлечь вертолет Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Группу альпинистов накрыла лавина в Кабардино-Балкарии. Среди них есть погибшие и пострадавшие, еще несколько человек находятся под снегом. Об этом рассказали в пресс-службе местного МЧС.

Трагедия произошла сегодня, 6 сентября, в Безенгийском ущелье. Снег сошел с горы Мижирги в момент, когда группа из 15 альпинистов проходила по маршруту. По предварительным данным, два человека погибли и трое пострадали, еще 10 туристов остаются под лавиной.

Мижирги — седьмая по высоте гора Кавказа (западная вершина достигает 5047 метров).

На место происшествия отправились спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС России по КБР. Для поисков спасатели планируют привлечь вертолет Ми-8.