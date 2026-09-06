Лавина накрыла группу альпинистов на Кавказе: туристы застряли под толщей снега, есть погибшие

Группу альпинистов накрыла лавина в Кабардино-Балкарии. Среди них есть погибшие и пострадавшие, еще несколько человек находятся под снегом. Об этом рассказали в пресс-службе местного МЧС.
Трагедия произошла сегодня, 6 сентября, в Безенгийском ущелье. Снег сошел с горы Мижирги в момент, когда группа из 15 альпинистов проходила по маршруту. По предварительным данным, два человека погибли и трое пострадали, еще 10 туристов остаются под лавиной.
Мижирги — седьмая по высоте гора Кавказа (западная вершина достигает 5047 метров).
На место происшествия отправились спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС России по КБР. Для поисков спасатели планируют привлечь вертолет Ми-8.
В конце июля в Кабардино-Балкарии произошла еще одна трагедия. На вершине Эльбруса из-за непогоды сбилась с маршрута группа из семи альпинистов. Пятеро из них погибли, двоих участников восхождения удалось спасти. Кроме того, тогда же за помощью обратились еще двое туристов, которые также проходили маршрут по горе. К моменту прибытия спасателей один из них скончался. Подробнее о поисках мы писали здесь.