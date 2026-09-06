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Происшествия Лавина накрыла группу альпинистов на Кавказе: туристы застряли под толщей снега, есть погибшие

Лавина накрыла группу альпинистов на Кавказе: туристы застряли под толщей снега, есть погибшие

На вершину Мижирги поднимались 15 человек

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К поискам в горах собираются привлечь вертолет | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUК поискам в горах собираются привлечь вертолет | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

К поискам в горах собираются привлечь вертолет

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Группу альпинистов накрыла лавина в Кабардино-Балкарии. Среди них есть погибшие и пострадавшие, еще несколько человек находятся под снегом. Об этом рассказали в пресс-службе местного МЧС.

Трагедия произошла сегодня, 6 сентября, в Безенгийском ущелье. Снег сошел с горы Мижирги в момент, когда группа из 15 альпинистов проходила по маршруту. По предварительным данным, два человека погибли и трое пострадали, еще 10 туристов остаются под лавиной.

Мижирги — седьмая по высоте гора Кавказа (западная вершина достигает 5047 метров).

На место происшествия отправились спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и оперативная группа ГУ МЧС России по КБР. Для поисков спасатели планируют привлечь вертолет Ми-8.

В конце июля в Кабардино-Балкарии произошла еще одна трагедия. На вершине Эльбруса из-за непогоды сбилась с маршрута группа из семи альпинистов. Пятеро из них погибли, двоих участников восхождения удалось спасти. Кроме того, тогда же за помощью обратились еще двое туристов, которые также проходили маршрут по горе. К моменту прибытия спасателей один из них скончался. Подробнее о поисках мы писали здесь.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Альпинист Гора Лавина Турист Погибший
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Комментарии
2
Гость
4 минуты
Это горы. Там риск каждый день, каждую секунду.
Гость
7 минут
Шо, опять, нет слов.
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Гость
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