Бензин по 50 рублей и пейзажи, как в Швейцарии. Турист отправился на машине в Казахстан: во сколько ему обошлись полторы недели отдыха

Там красиво! Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Пока все едут на море, наш журналист Павел Красоткин из Тюмени решил отправиться в Казахстан. Ну а почему бы и нет? В путешествие он поехал на авто, а по итогам путешествия рассказал, что стоит посмотреть по дороге к бывшей столице Казахстана Алма-Ате, чего ждать от поездки и насколько это затратно. Все впечатления журналиста — в его авторской колонке для 72.RU.

Почему именно Казахстан? Отчасти это воля случая. В начале года мы планировали большую поездку на Алтай, но бензиновый кризис внес свои коррективы. Примерно за месяц до путешествия, в июле, решили отправиться по интересному маршруту для исследования соседней страны.

План был простой — отдохнуть в «Жемчужине Казахстана» на озере Боровое, в поселке Бурабай. Дальше — пара дней пути, небольшой отдых на Балхаше и посещение достопримечательностей в Алма-Ате. Оттуда — обратно в Тюмень. Всё должно было растянуться на две недели — стандартный человеческий отпуск.

Дороги, бензин и гаишники

Еще до поездки надо было определиться, где пересекать границу. Вариантов было всего два — в районе Петухово, которое находится в Курганской области, или же через тюменскую Казанку. Выбор пал на второй. На границе пришлось потратить около двух часов — и это еще недолго. В социальных сетях потом мы увидели, что в Петухово были большие проблемы и люди стояли в очередях гораздо дольше.

После прохождения границы путь до Петропавловска, первого места ночевки, составил примерно полтора часа. Важно: маршрут лучше забить в телефон заранее, потому что связи может и не быть — придется покупать местную сим-карту. Можно это сделать в магазинах или на заправке, если там есть интернет. Мы взяли с тарифом на безлимитный интернет и его раздачей для второго телефона. Потратили на это 5000 тенге — около тысячи в переводе на рубли. Курс был примерно один к пяти.

На следующий день можно было начинать путь к Бурабаю — популярному курорту у казахстанцев. Насколько популярному? К вечеру воскресенья на выезде на трассу стояла пробка из нескольких сотен машин. К слову о трассах: некоторые из них платные. Правда, суммы небольшие. На весь путь с севера на юг и обратно мы потратили около 4000 тенге или 800 рублей.

Немного про эти самые дороги и оплату. Деньги внести можно несколькими способами. Местные платят с помощью банковских приложений. Туристы могут заплатить наличными, в некоторых местах стоят специальные терминалы, через которые можно внести деньги. Еще вариант: пополнить свой дорожный баланс через один из российских банков. Для этого надо зайти в раздел «Платежи», выбрать «КазАвтоЖол» и внести сумму. Это удобно — для тех, кто платит таким способом, выделены отдельные посты. Важно: буквы из номера автомобиля надо указывать на латинице.

Сами платные дороги в Казахстане очень приличного уровня. Некоторые, правда, двухполосные. Зато на магистрали в шесть полос можно ехать 140 километров в час. Превышать не рекомендуется: в Казахстане серьезные штрафы, а порог скорости, при котором не выписывается нарушение, не более 10 километров в час.

Дорожные полицейские в Казахстане вежливые. На всем пути в 4400 километров нас остановили всего один раз, проверили документы (страховку на машину надо было оформить заранее, или же можно купить сразу за пунктом прохождения границы — она стоит около 1500 рублей) и пожелали счастливого пути. Местные и вовсе рассказывают, что аналог нашего ДПС работает на трассах, патрулируя дороги: они едут за автомобилем, делают запрос в свою систему по номеру машины и останавливают, только если есть какие-то нарушения. Если чист перед законом, просто езжай спокойно в пункт назначения.

Небольшой совет: если вы поедете от Астаны до Алма-Аты, то придумайте себе развлечения в дороге. Ехать откровенно скучно: широкая трасса, степи, мало сервиса и заправок, от такого неразнообразия очень хочется спать даже за рулем. Мы спасались аудиокнигами.

И о бензине. Литр 92-го бензина на трассе стоит от 247 до 249 тенге. В переводе на рубли — около 50.

Что посмотреть в Бурабае

В первую очередь стоит отдохнуть на пляже — есть платные и бесплатные городские.

Вход на платные — 3000 тенге, или 600 рублей. За эти деньги вы получите лежак, зонт, на пляже будут какие-никакие горки и чистый песок. Возможно, включат даже громкую музыку — всё на усмотрение администрации. Таких мест на берегу несколько.

Боровое — довольно популярное место Источник: Павел Красоткин / 72.RU

На бесплатном городском пляже ничего этого нет. В некоторых местах полоска песка довольна узкая, она подпирается пешеходной дорожкой и частной территорией. Зато недалеко различные кафе и фудтраки. Также тут ходят продавцы с горячей кукурузой и раками. Употребление алкоголя и курение не приветствуется, но косых взглядов на таких отдыхающих никто не бросает.

Третий вариант — это дикий пляж. Фудтраков и кафе здесь нет, зато места очень много. Песок такой же, озеро такое же. Единственный минус — до пляжа надо добираться около 15–20 минут. Людей в будние здесь немного, так что можно выбрать любое место на песке и лучше в тени: солнце палит нещадно.

Цены высокие — всё-таки курортное место. Номер со своей ванной комнатой в гостевом доме, находящемся в 15–20 минутах от пляжа, стоит 25 000 тенге (около пяти тысяч рублей) за ночь. За три дня мы отдали 75 000 (примерно 15 тысяч рублей) — и это было самое дорогое жилье за время всей поездки.

На берегу есть бесплатные и необорудованные пляжи. Отдыхать там тоже приятно Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Погода здесь переменчива. Не повезло и нам: в последний день температура воздуха была в районе 20 градусов, солнце закрывали мощные облака. Но Бурабай, к счастью, — это не только пляжный отдых. Можно еще отправиться гулять по невысоким горам вокруг озера. Если идти пешком, то можно сэкономить от 5 до 13 тысяч тенге (от тысячи до двух с половиной тысяч рублей) — именно столько берут экскурсоводы за доставку на машине.

Идем вокруг Борового пешком. Любуемся на горы Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Очень живописно Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Большая и ухоженная извилистая дорожка для пешеходов располагается в северной части озера. С собой лучше взять воду, еду и что-нибудь теплое: погода капризна.

Итак, а что посмотреть? Местные достопримечательности — небольшая скала Туфелька, с обустроенным заходом на нее и красивым видом, да и вообще вся местная природа до самой скалы Окжетпес прекрасна. Интереснее идти на закате, так красивее. Нам немного повезло: тучи исчезли, и на некоторое время выглянуло солнце.

Необычный камень в озере Боровом — Жумбактас Источник: Павел Красоткин / 72.RU

На закате можно поймать классные кадры Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Посреди северной части озера находится большой камень, который называется Жумбактас. К нему возят людей на лодках, катамаранах, так что можно посмотреть на него вблизи. Издалека он тоже впечатляет.

Алма-Ата: пробки и еще раз пробки

Путь из Бурабая до Алма-Аты занимает 15–16 часов. Но мы решили разбить поездку на два дня, чтобы сильно не устать в дороге. На ночь остановились в Балхаше — городке на берегу одноименного озера.

Балхаш — типичный туристический город, но, в отличие от Бурабая, с адекватными ценами на жилье и еду. Номер в гостинице стоит 20 000 тенге (четыре тысячи рублей), поужинать сытным лагманом — 5000 тенге (тысяча рублей) на двоих, завтрак в столовой — меньше четырех тысяч. Если позволяет время, можно погулять у озера. Но у нас времени не было, мы поехали в Алма-Ату.

Озеро Балхаш вблизи выглядит не очень. Может быть, проблема только в том, что воды у этого берега мало Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Часть пути прошла по БАКАД — это платная полукольцевая дорога. Она получилась одной из самых дорогих дорог — несколько километров обошлись в 650 тенге (130 рублей). Первое, что сразу поражает в самой бывшей столице Казахстана, — дико плотное движение и огромные пробки, в которых можно легко простоять полчаса и не сдвинуться с места. Вдобавок все друг другу сигналят. В такой пробке можно родиться, состариться, умереть и воскреснуть.

А вот от чего точно не умрут алмаатинцы и туристы, так это от голода. Чайханы, столовые, кафе — их в городе настолько много, что можно было бы составить для них отдельный район.

В Алма-Ате огромные заторы. Правда, очень большие Источник: Павел Красоткин / 72.RU

И шикарные закаты Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Что посмотреть за пределами города

На Алма-Ату мы запланировали три дня, но в итоге решили тут немного задержаться. За отель отдали 60 тысяч тенге (12 тысяч рублей за три ночи).

На следующий день после приезда решили поехать на экскурсию в горы. Изначально подумали, что два каньона и высокогорные уникальные озера можно будет посмотреть самостоятельно, но путь больше чем в 500 километров в обе стороны выглядел очень утомительно.

Стоимость экскурсии — 40 000 тенге. Это около восьми тысяч в переводе на рубли. Плюс пять тысяч тенге с человека — «экологический сбор». Хотя плата в пунктах пропуска взымается с микроавтобуса и составляет чуть больше 11 000 тенге (чуть больше двух тысяч рублей). Плюс две тысяч тенге за небольшой обед, две — за дождевики, еще две тысячи — за пятиминутное путешествие на уазике. Итого — 56 тысяч в казахстанской валюте, чуть больше 10 тысяч рублей. Что удобно — можно было заплатить рублями через систему «Мир».

Старт наметили на 05:30 возле небольшого торгового центра. Деньги собирал веселый и разговорчивый лысый гид, который по пути много шутил про свою прическу, интересно рассказывал историю этих мест и ввинчивал интересные факты в свою грамотную речь с легким казахским акцентом.

Путь до первой точки — Черного каньона — составил около четырех часов. Останавливались по дороге один раз. На прогулку потратили 15–20 минут — больше и не надо, смотреть в каньоне особо нечего. Красивые виды ждали в другом месте.

Меж скалами Черного каньона течет река. Купаться в ней нельзя Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Она очень быстрая Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Сразу после через небольшие поселки и горный серпантин мы отправились на озеро Кольсай. Это место туристам преподносят как казахскую Швейцарию. Тут действительно красиво: среди остроконечных тянь-шаньских сосен раскинулось большое озеро с прозрачной голубой водой. Всего их в горной системе три, но самое туристическое именно это. До других надо добираться, обладая хотя бы базовыми навыками путешествия по горам.

Похоже на Швейцарию, как думаете? Источник: Павел Красоткин / 72.RU

К озеру еще надо спуститься. Идти недалеко, дорожки благоустроенные. Сфотографироваться почти невозможно, потому что туристов здесь очень много и приходится выжидать момент, когда одна группа мигрирует в другое место, а вторая еще не придет. Людей много, они из самых разных стран. Плюс есть возможность вспомнить давно забытый английский, хотя бы пару фраз, когда просишь других не лезть в кадр.

У самого озера делать нечего. Разве что покататься на катамаране Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Следующая точка — озеро Каинды, в воде стоят затопленные мертвые деревья. Интересно, что они зеленые и можно даже разглядеть иголки елей. До него нас довезли на стареньком КАВЗ — пахнуло атмосферой из детства, когда такие автобусы еще ездили по тюменским дорогам.

Давно ли вы катались на таком автобусе? Да, он еще и ездит Источник: Павел Красоткин / 72.RU

До озера со стоянки есть три пути. Могут довезти на лошадях — это около пяти тысяч тенге за человека, но цену можно сбить. На уазике — 800 тенге (160 рублей). Пешком — бесплатно, 20 минут времени. С погодой нам не повезло: как только мы дошли до Каинды, пошел сильный дождь, а над горами послышались звуки грома. Пришлось потратиться на дождевики, которые продают тут же.

Не повезло с погодой. Был дождь Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Деревья на самом деле мертвые уже давно. В воде остались стволы с иголками, потому что вода очень холодная Источник: Павел Красоткин / 72.RU

После небольшого и дорогого обеда мы отправились к началу горного пути — в Чарынский каньон. Туристам его преподносят как аналог американского Гранд-Каньона. Одно дело, когда ты видишь его с высоты, и совсем другое, когда проходишь между огромными красными скалами. До речки, которая становится конечной точкой пути, надо пройти два с половиной километра. Путь дается легко — дорога хорошая, остановки частые.

Посмотрите на эту красоту Источник: Павел Красоткин / 72.RU

В некоторых местах кажется, что камни вот-вот упадут Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Фото, конечно, не передает всю красоту Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Обратно лучше поехать на местном извозчике — всего за тысячу тенге (200 рублей) уазик вернет вас к точке старта. От нее останется только подняться по большой лестнице к месту стоянки автомобилей.

Конечная точка пути в каньоне — река. Купаться, конечно, нельзя: она очень быстрая, да и температура — всего восемь градусов Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Тысяча тенге — и вас ждет незабываемая поездка Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Лестница наверх, к стоянке Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Такое путешествие занимает целый день. В Алма-Ату мы вернулись около девяти часов вечера.

В другой день можно посетить еще одно озеро — Иссык, оно находится в горах примерно в 70 километрах от города. Доехать до него можно на своей машине, путешествие неутомительное. Въезд — 1300 тенге (260 рублей) так называемого экологического сбора, берут с машины. Местные приезжают сюда на пикники — с видом на величественные горы и почти пересохшее озеро. На обратном пути можно заехать на местное форелевое хозяйство — две рыбы на ужин обошлись нам примерно в 6500 тенге (1300 рублей).

Вблизи озеро выглядит не очень презентабельно Источник: Павел Красоткин / 72.RU

А вот и путь к нему. Точек для остановки много. Всё для того, чтобы полюбоваться горными пейзажами Источник: Павел Красоткин / 72.RU

А сверху озеро выглядит красиво Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Горное озеро образовалось 8–10 тысяч лет назад. В 1963 году произошла трагедия: сель уничтожил естественную плотину и разрушил небольшой поселок рядом, который называется Есик. Плотину восстановили, и озеро частично вернулось в свои берега. Но не полностью. На горах до сих пор видны остатки от селевых потоков.

Что посмотреть в бывшей столице Казахстана

Все достопримечательности за один день, который у нас был запланирован для прогулок по Алма-Ате, не посмотреть. Поэтому мы маршрут составляли буквально на ходу.

Первая точка — красивейший Вознесенский собор. До него мы добрались на метро — хоть в нем и одна ветка, но зато станции чистые и красивые.

Метро в Алма-Ате. Красиво и чисто Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Вагоны тоже чистые и ухоженные Источник: Павел Красоткин / 72.RU

В Алма-Ате на троллейбусе можно проехать за 120 тенге (24 рубля). В метро стоимость билета такая же Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Вернемся к собору. Он находится в памятном месте: вокруг расположено сразу несколько памятников воинам-афганцам и погибшим во время Великой Отечественной войны. Это образцовый парк в душном городе, где среди зелени можно укрыться от палящего солнца. Единственное, что портит ощущение от этого места, — некрасивые небольшие палатки, в которых продают всякие туристические безделушки — от мороженого до корма для голубей.

Собор очень необычного цвета и вида Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Зеленый парк в центре города Источник: Павел Красоткин / 72.RU

В Казахстане любят делать огромные памятники Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Следующая точка, которую мы выбрали, — Кок-Тобе. Это небольшая гора, с которой видно почти весь город. Поехали туда на канатной дороге. Билеты туда и обратно стоили 10 тысяч тенге (две тысячи с человека), но это было поспешное решение. Спускаться надо было по альтернативному пути, наслаждаясь видами, но поездка уже была оплачена.

К горе ведет канатная дорога Источник: Павел Красоткин / 72.RU

А вот так Алма-Ата выглядит с высоты. Вау! Источник: Павел Красоткин / 72.RU

На самой горе можно полюбоваться шикарным видом на Алма-Ату и на горы Тянь-Шань. Есть еще парк развлечений, но аттракционы нас не особенно впечатлили.

Тянь-Шань. Прекрасный вид на горы Источник: Павел Красоткин / 72.RU

После мы прогулялись по самому городу, дошли до монумента Независимости. Посмотрели на Акимат (правительство) и на автобусе отправились в дендропарк. Вход — чуть больше тысячи тенге с человека. Такое место нельзя показывать тюменцам, потому что от количества зелени может пойти кругом голова. После этого — снова небольшая прогулка, несколько станций метро, ужин и поездка на дешевом такси. Путь в 10 километров обошелся в 1500 тенге — это около 300 рублей на вполне хорошем автомобиле класса комфорт.

Помните про огромные памятники? Это монумент Независимости Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Венчает его вот такая скульптура Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Правительство Алма-Аты. Монументальное здание Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Ночь в другой алма-атинской гостинице обошлась нам в 18 тысяч тенге (меньше четырех тысяч рублей) — и это со скидкой. Дальше останавливались ночевать в Караганде за 12 тысяч тенге (2400 в рублях) и Петропавловске за 15 тысяч (всего три тысячи рублей) за ночь. Путь до дома составил меньше шести часов, из которых на прохождение границы мы потратили всего 35 минут.

Прекрасный и зеленый дендропарк. Просто невероятно, сколько сил и труда вложено в эти зеленые растения Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Из дендропарка тоже открывается классный вид на горы Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Одним словом, красота Источник: Павел Красоткин / 72.RU

Общая сумма с учетом жилья, развлечений, бензина и других расходов составила 60–65 тысяч рублей на человека. По мне, это очень бюджетно для полуторанедельного очень насыщенного путешествия. Сэкономить помогли достаточно низкие цены на еду и бензин, а также относительно недорогие гостиницы. А впечатления остались незабываемые.

Павел Красоткин журналист