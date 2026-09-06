Зеленский подготовил свои предложения о мире Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский спецпредставитель по вопросам мира Джаред Кушнер прибыли в Киев. Американская делегация приехала в украинскую столицу поездом из Польши.

О приезде сообщили местные СМИ, подтвердили его и РИА Новости. Визит в Киев стал для Уиткоффа и Кушнера первым. Ранее они несколько раз посещали Москву, но в украинскую столицу не приезжали.

В Киеве американская делегация проведет переговоры с представителями украинских властей. Лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с украинской переговорной группой. По его словам, они готовы к разговору и заинтересованы в приближении завершения конфликта.

«Мир нужен. Гарантии безопасности требуются. <…> Наши предложения подготовлены. Важно работать скоординированно, осмысленно и реалистично», — написал Зеленский в Telegram.

Накануне Уиткофф и Кушнер провели в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча продолжалась более трех часов, ее назвали «содержательной, конструктивной и предельно откровенной». После этого американские представители вылетели в польский Жешув, их самолет приземлился в международном аэропорту около 02:31 мск. Оттуда они отправились в Киев по железной дороге.