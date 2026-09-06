«Телефон молчит? Сами виноваты». Должны ли внуки звонить бабушкам — неприятная правда от психолога

Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В семье вообще бывает непросто разобраться, кто кому и чего должен. Вот, например, должны ли внуки звонить бабушкам, выступать инициаторами общения? Такой вопрос подняла семейный психолог Елена Гриценко — и нарвалась на шквал негатива. Подробности — в материале «Доктора Питера».

На ком лежит ответственность

Сама Елена Гриценко на свой вопрос отвечает так:

«В самой фразе уже есть когнитивное искажение. Да, хотелось бы, чтобы внуки звонили бабушке. Но „хотелось бы“ не равно „должны“».

По словам психолога, нельзя возлагать ответственность на ребенка за то, что он не хочет звонить бабушке или дедушке. Более того, если ваш телефон молчит, возможно, вы сами в этом виноваты.

«В паре „взрослый — ребенок“ ответственность за отношения всегда лежит на взрослом — на бабушке. Это она делает что-то такое, из-за чего ребенку неприятно с ней общаться, — уверена Елена Гриценко. — Наши дети — как чувствительная лакмусовая бумажка. Они четко показывают, где им хорошо, а где не очень».

Если бабушка учит жизни, сравнивает с другими внуками, критикует, говорит плохое про родителей или другую бабушку, а может, вообще не интересуется жизнью ребенка, звонить ей вряд ли захочется. Но вместо того, чтобы понять причины, взрослые начинают манипулировать: «Бабушка старенькая. Она расстроится, заболеет».

«Ребенку подселяют чувство вины и ответственности, которые какое-то время будут поддерживать нездоровые отношения. Чтобы не чувствовать вину, внук может позвонить, но только чтобы поставить галочку», — говорит психолог.

Эксперт подчеркнула: устойчивые связи, а тем более любовь, не рождаются из долга. Они формируются из опыта безопасности и удовольствия рядом со взрослыми.

«Те, кто считает, что внуки должны, часто не понимают, что эта история не столько про любовь и отношения, сколько про ожидание подтверждения собственной значимости через другого человека», — говорит Елена Гриценко.

«Что вложили, то и получили»

В комментариях некоторые пользователи осудили психолога за такие слова.

«Вас послушать, так вообще никто никому ничего не должен. Скоро будут в суд подавать за то, что их родили без их согласия».

Однако многие согласились с посылом: это от бабушек зависит, звонят ли им внуки или нет.

«Я любила общаться только с одной бабушкой. Она никогда не упрекала и не начинала разговор с вопроса: „Почему так долго не приезжала и не звонила?“ Всегда внимательно слушала и не навязывала свое мнение. А со второй просто невозможно было общаться. Я через силу ездила, старалась помогать, но у меня начинались приступы депрессии от общения с ней. И я просто перестала с ней общаться. Да, в ее глазах я плохая, но я выбрала свое психическое здоровье».

«Наша ситуация. Бабушка никогда не звонит, но хочет, чтобы с ней общались. Когда ребенок звонит, часто начинает фразой: „А почему ты мне давно не звонил? “»

«Что вложили, то и получили! И нечего навязывать чувство вины детям. Надо было общаться в детстве, выстраивать отношения, чтобы потом внуки звонили и были близки, а не как в статусе биородственников».

А вот что говорят сами бабушки:

«Ну не звонят — и не надо. Мой кошелек закрылся для них».

«Я бабушка, и я не хочу никаких звонков ни от кого. Внуки! Живите свою жизнь себе на радость! В праздники я ваша!»

Общение с внуками — полезно

Как показывают исследования, пожилые люди — в группе риска по развитию депрессии: у пенсионеров она встречается на 30% чаще, чем у людей трудоспособного возраста. Кроме того, у пожилых значительно снижена физическая активность. Отсюда проблемы с опорно-двигательным аппаратом, сердцем, сосудами, лишний вес.

А встречи с внуками помогают эти проблемы решить.

«Общение с молодым поколением полезно для пожилых. Оно способствует передаче опыта, знаний, поддерживает психологическое благополучие бабушек и дедушек», — цитирует «Доктор Питер» экспертов Минздрава РФ.

Позитивных моментов много:

улучшаются общее самочувствие, настроение и даже память;

движения становится больше;

снижается вероятность депрессии и болезни Альцгеймера;

уменьшается риск раннего старения.

А главное — решаются проблемы одиночества, из-за которого и развиваются депрессия и даже когнитивные проблемы.