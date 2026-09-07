Путин предложил подумать над яблочным вопросом. Подумали

Яблоки в основном завозные Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Президент предложил «подумать и поработать» над яблочным вопросом. «Фонтанка» посмотрела, действительно ли России не хватает своих фруктов, почему цены на них каждый год ходят почти по одному и тому же кругу и какую роль в этом играет импорт.

Владимир Путин 3 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума обратил внимание на нехватку яблок в России.

Говоря о разнице в стоимости жизни в регионах, президент привел в пример Дальний Восток и Ростов. По его словам, в Ростове яблоки, вероятно, дешевле: там их проще производить и не приходится далеко везти. При этом на Дальнем Востоке, наоборот, доступнее рыба и морепродукты — это Путин назвал особенностями российских регионов. А затем отдельно заметил: яблок стране в целом все-таки не хватает и над этим «надо подумать и как следует поработать».

Момент для разговора о яблоках президент выбрал почти идеально. По крайней мере, если смотреть на многолетний график цен. Ровно сейчас, в конце августа они достигли пика цены и теперь начнут дешеветь вплоть до ноября.

Источник: «Фонтанка.ру»

Средняя розничная цена килограмма яблок в России еще 10 августа составляла 173,28 рубля, а к 24 августа опустилась до 170,47 рубля. То есть прямо сейчас яблоки как раз начали дешеветь.

Для яблок такое движение совершенно нормально. Росстатовский график последних лет выглядит почти как кардиограмма, повторяющая один и тот же цикл: цена растет зимой и весной, достигает максимума летом, а после появления нового урожая идет вниз.

В 2020 году пик пришелся на 27 июля — 147,27 рубля за килограмм, после чего к ноябрю цена снизилась до 101,93 рубля. В 2022-м максимум был зафиксирован 17 июня — 141,64 рубля, а к декабрю яблоки стоили уже 99,15 рубля. В 2023 году после августовских 138,87 рубля цена к ноябрю опустилась до 115,73 рубля.

Особенно ярким оказался прошлый год. 28 июля 2025 года средняя цена достигла 187,05 рубля за килограмм — максимум на рассматриваемом периоде. Уже к началу ноября она опустилась до 150,72 рубля.

Так что нынешний августовский разворот вниз вполне укладывается в многолетнюю сезонную модель. Но теперь у него появился дополнительный политический сюжет: если яблоки продолжат дешеветь осенью, это снижение, несомненно, будут связывать и с сегодняшним вниманием президента.

Яблок действительно пока не хватает

Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин с оценкой Путина в целом согласен.

По его словам, еще десять лет назад российские садоводы производили около 500 тыс. тонн яблок, сейчас — уже более 2 млн тонн. Причем отрасль ежегодно прибавляет примерно по 250–300 тыс. тонн. Если такой темп сохранится, то еще через четыре-пять лет Россия сможет значительно лучше обеспечивать себя собственными яблоками.

При этом официальную статистику Муханин считает заниженной. По его словам, статистически производство находится примерно на уровне 2,1 млн тонн, тогда как реальный сбор он оценивает в 2,5–2,7 млн тонн.

Главной проблемой он уже не считает возможность сохранить урожай до следующего сезона. Холодильных мощностей за последние годы построено достаточно, и яблоко может спокойно храниться. Настоящее окно дефицита, по его оценке, составляет всего два-три месяца — примерно май, июнь и июль, после чего начинает поступать новый урожай.

Но есть организационная причина весеннего провала. Многие хозяйства сами сортируют и продают яблоки, а весной те же сотрудники нужны уже для обрезки, посадки и других работ в садах. Поэтому к концу апреля производители стараются максимально освободить хранилища и вывести людей в поля. В результате к маю предложение отечественного яблока сокращается быстрее, чем диктуют одни только возможности хранения.

Импорт — уже не миллион тонн, но без него пока никак

Россия при этом продолжает покупать заметный объем яблок за рубежом.

Источник: «Фонтанка.ру»

По данным UN Comtrade и таможенной статистики Китая, которые проанализировала «Фонтанка», за 2023–2025 годы в Россию было поставлено около 996,5 тыс. тонн яблок, то есть в среднем примерно по 330 тыс. тонн в год.

Крупнейшим поставщиком за три года стал Азербайджан — 252,1 тыс. тонн. Далее идут Молдова — 181,7 тыс. тонн, Сербия — 158,4 тыс. тонн, Китай — 102,6 тыс. тонн, Турция — 78,5 тыс. тонн, ЮАР — 65,3 тыс. тонн и Казахстан — 64 тыс. тонн. На всех остальных пришлось около 94 тыс. тонн.

Муханин говорит, что зависимость от импорта за последние годы уже резко уменьшилась. Когда-то Россия, по его словам, ввозила около 1,2 млн тонн яблок в год, тогда как сейчас импорт составляет порядка 300 тыс. тонн. Логика проста: собственное производство постепенно увеличивается, иностранные поставки сокращаются.

Китайское яблоко почти по доллару, казахстанское — по 22 цента

Импортные яблоки при этом очень разные по цене. Если разделить стоимость поставок за 2023–2025 годы на их физический объем, дороже всего среди крупнейших поставщиков обходилось китайское яблоко — в среднем примерно 0,97 доллара за килограмм.

Источник: «Фонтанка.ру»

У ЮАР получилось около 0,84 доллара, у Сербии — 0,79 доллара, у Азербайджана — 0,66 доллара, у Турции — 0,65 доллара, у Молдовы — 0,64 доллара. Особняком стоит Казахстан — всего около 0,22 доллара за килограмм.

Средневзвешенная цена всего учтенного импорта за три года составила около 0,69 доллара за килограмм. Это, разумеется, не цена яблока на российской полке: к ней добавляются логистика, таможенные платежи, хранение, сортировка, упаковка и торговая наценка. Но цифры хорошо показывают, насколько неоднороден импортный поток.

Яблок для сока стране действительно мало

Есть еще один парадокс яблочной экономики. Даже при миллионах тонн собственного урожая перерабатывающей промышленности сырья не хватает.

По словам Муханина, специализированное техническое яблоко в России сейчас выращивают единичные хозяйства. Старые технические сады во многом исчезли еще тогда, когда переработчики платили производителям настолько мало, что выращивать такие яблоки стало нерентабельно. Сегодня новые интенсивные сады ориентированы прежде всего на качественное столовое яблоко.

Из общего промышленного урожая на технические нужды, по оценке Муханина, может уходить до трети, но не больше. Поэтому соковая и в целом пищевая промышленность использует в том числе импортный концентрат.

Источник: «Фонтанка.ру»

Один только Китай в 2019 году отправил в Россию 39,5 тыс. тонн концентрата яблочного сока стоимостью почти 40 млн долларов. В 2021 году поставки достигали 46 тыс. тонн. Затем они резко упали: в 2023-м Китай поставил всего 5,6 тыс. тонн, но в 2024-м объем снова вырос до 27,7 тыс. тонн. За январь–июль 2026 года в Россию уже поступило 9,7 тыс. тонн китайского концентрата на 13,6 млн долларов.

Одновременно заметно выросла его цена. Если в 2019–2022 годах килограмм китайского концентрата обходился примерно в 0,95–1,01 доллара, то в 2023-м — уже в 1,41 доллара, в 2024-м — 1,50, в 2025-м — 1,56 доллара. За семь месяцев 2026 года средняя цена составила 1,40 доллара за килограмм.

Сам Муханин говорит, что Китай сегодня действительно поставляет концентрата значительно меньше, чем прежде: больше фруктов и сырья страна стала потреблять и перерабатывать сама.

Урожай в этом году помогает

Наконец, объяснение нынешнего снижения цен выглядит довольно прозаично.

Предыдущие три сезона, по словам Муханина, оказались для садоводов неудачными: весенние заморозки били то по центральной части страны, то по югу. Прошлогодний рекордный летний скачок цен он также связывает именно с плохим урожаем после сильных заморозков.