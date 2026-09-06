«Я же из Техаса, мы не болеем». Американцу понадобилась срочная операция в России — оказалось, что сделать ее не так просто

Пара познакомилась в приложении и поженилась в Турции Источник: Татьяна / личный архив

Татьяне 63 года, она — жительница Новосибирска. Ее мужу 65 лет, он — гражданин США, живет вместе с женой в России. Когда ему внезапно стало плохо, семья вызвала скорую, и Терри оказали необходимую помощь. Но теперь ему требуется операция стоимостью больше 1,5 миллиона рублей, сделать ее бесплатно американцу не могут. Журналист NGS.RU Мария Тищенко выяснила, на какую медицинскую помощь могут рассчитывать иностранцы в России и что нужно, чтобы она была бесплатной.

«Он никогда не жаловался»

Татьяна несколько раз сбивается, когда рассказывает их историю, и просит обязательно написать благодарность врачам. В ее голосе слышно не возмущение, а растерянность человека, который вроде бы всё делает, чтобы помочь мужу, но всё равно оказывается в тупике.

С американцем Терри она познакомились в приложении Tinder. Поженились в Турции. Последние годы пара живет в Новосибирске — не в коттедже, не в большой квартире, а в обычной двушке в панельном доме. Татьяна — учитель, Терри — психолог, работал с детьми-аутистами. Сейчас оба на пенсии.

В России они решили поселиться, потому что у Татьяны здесь 92-летняя мама, которую она не могла бросить. Терри жил по туристической визе, супруги собирались оформлять ему вид на жительство, но не успели.

Семья живет в Новосибирске, но не успела оформить вид на жительство Источник: Татьяна / личный архив

Теперь Татьяна ищет способ спасти мужа — по ее словам, ему нельзя даже двигаться.

«Он никогда не жаловался и говорил: „Я же из Техаса. Мы не болеем“. В мае Терри летал в Америку, чтобы продлить туристическую визу. Обратно возвращался через Турцию — путь был длинным и тяжелым. После возвращения я заметила, что муж стал вялым, слабым», — рассказывает она.

Сначала никто не понимал, что происходит, но потом стало ясно: это не усталость после перелета. Когда состояние ухудшилось, семья обратилась к врачам.

«Досконально всё смотрели»

Татьяна поехала на скорой вместе с мужем. По ее словам, обследования показали опасный диагноз: расслоение аорты и аневризму.

В центре Мешалкина операция стоит 1,6 миллиона рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Татьяна снова и снова благодарит врачей и медсестер больницы скорой помощи. По ее словам, к ним отнеслись очень внимательно, подробно объясняли, что происходит, долго разговаривали, делали УЗИ.

«Мой муж говорит, что в Америке 10–15 минут — и всё, мы выходим. А тут с нами очень долго общались, досконально всё смотрели», — рассказывает она.

Но после того, как Татьяна забрала мужа из реанимации, пришлось решать другую проблему — не медицинскую, а финансовую и бюрократическую.

«Мы же не на острове живем»

Терри направили в клинику Мешалкина — в Новосибирске это один из главных центров, где делают сложные сердечно-сосудистые операции. Но семье выставили сумму, которую они не могут заплатить, — 1,6 миллиона рублей. Точнее, они могли бы заплатить с американской кредитной карты, но в России сейчас такой платеж не пройдет.

Татьяна объясняет, что ситуация странная и страшная: операция нужна, оплатить ее супруги не могут, муж нетранспортабелен, вывозить его за границу она боится, а оформлять вид на жительство в России — процесс небыстрый.

Татьяна всячески пытается помочь мужу Источник: Татьяна / личный архив

Терри не говорит по-русски, поэтому Татьяна всё ему переводит, объясняет диагноз, ситуацию. Сама при этом тоже до конца не понимает, куда идти и у кого просить помощи в подобной ситуации.

«Мы же не на острове живем, а в большом мире», — сокрушается она.

Сейчас Татьяна пытается и оформить мужу вид на жительство, и придумать способ, как вывезти его в Казахстан для проведения операции там.

«Мы прошли огонь и воду вместе. Мне главное, чтобы он был со мной рядом, и всё», — резюмирует Татьяна.

Постановление № 631

В центре Мешалкина журналисту NGS.RU объяснили, что вопрос организации медицинской помощи иностранным гражданам на территории Новосибирской области отнесен к подведомственности Министерства здравоохранения Новосибирской области.

Минздрав в ответ на запрос прислал ссылку на постановление правительства (№ 631 от 8 мая 2025), в котором описывается порядок оказания медицинской помощи иностранцам. Из документа понятно, что экстренная помощь — это бесплатно, а плановая — либо по ОМС, если он оформлен, либо по договору платных услуг.

В центре Мешалкина также отметили, что в экстренном случае они помогают бесплатно.

«Если иностранному гражданину определены показания к плановой медицинской помощи, такая помощь оказывается в соответствии с прейскурантом центра и договором о предоставлении платных медицинских услуг», — констатировали в центре.

Экстренная помощь в госучреждениях оказывается иностранцам бесплатно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ситуацию непосредственно с Терри центр Мешалкина комментировать отказался, сославшись на то, что у них нет согласия на разглашение информации, которая составляет врачебную тайну. Журналист NGS.RU с разрешения семьи направила копию согласия в центр, но этого оказалось недостаточно.

Руководитель юридической компании «Помощь» Никита Трунов также сослался на постановление № 631, подчеркнув, что важно разграничить экстренную и плановую медицинскую помощь.

«Экстренная — это помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента. [Она] оказывается иностранным гражданам медицинскими организациями бесплатно», — пояснил юрист.

Скорую, в том числе скорую специализированную медицинскую помощь при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, государственные и муниципальные медучреждения тоже оказывают иностранцам бесплатно. Но операция, которая нужна Терри, относится к плановой помощи.

«Поскольку у гражданина США туристическая виза, он не имеет права на бесплатную плановую медицинскую помощь в рамках системы ОМС. Он имеет право на бесплатную помощь только в случае, если его состояние требует экстренного вмешательства для спасения жизни», — комментирует Никита Трунов.