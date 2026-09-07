Продажная девка империализма. 1 сентября дети принесли домой учебники по истории и родители ахнули

Старшеклассников сейчас обмануть сложно Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

1 сентября дети принесли домой учебники. Я, как натура увлекающаяся, немедленно поинтересовался, что там у них такого новенького и интересного. И, конечно, споткнулся о вступительную главу учебника по Всеобщей истории за 11-й класс. Подробности — в колонке Дениса Лебедева из «Фонтанки».

Формулировки в учебнике от издания к изданию меняются. «Фонтанка» уже писала об этом. Но у меня издание самое свежее, 4-е, образца 2025 года, под редакцией сами знаете кого.

Вообще я понимаю и нормально отношусь к идее о том, что государство продвигает в школах актуальные идеологические нарративы. Как бы кто платит за музыку, тот и главный. За школы и учителей платит государство, так что какие вообще вопросы? Ну да, ну да, платим мы, налогоплательщики. Но мысль вы поняли.

Денис Лебедев Руководитель отдела «Бизнес» «Фонтанка.ру»

Разумеется, пропаганда в школах придумана не у нас и не в этом веке и даже тысячелетии. Взрослые дяди во все времена пользовались этим инструментом для повышения узнаваемости своих идеологем и воспитания с младых ногтей удобных для себя граждан. И флаг поднимать по утрам, и гимны петь, и про то, что наша страна самая лучшая, — это везде так, а особенно там, где принято гордиться торжеством демократии. Чтобы демос мог править, надо этот демос хорошенько подготовить. А то бог знает, что он там себе напридумывает.

Но вот штука. И Джордано Бруно, и Кромвель, Робеспьер, и Байрон, и Владимир Ульянов, и Андрей Сахаров, и Иосиф Бродский — все они в детстве учились в школах (кто-то лучше, кто-то хуже), и все они, разумеется, проходили через молох школьной пропаганды. И знаете, это не помешало им становиться бунтарями и революционерами, свергать царей, переворачивать науку, бороться с властями и весьма публично не любить их.

Так что, выходит, сказанные на уроках катехизиса и политинформации слова имеют лишь косвенное влияние на развитие личности и то, что принято называть патриотизмом. Получается, что не только там человек получает представления о добре и зле, справедливости, чести, долге, любви к Родине.

Именно в силу этого я, как отец четырех детей, не вижу ни малейшего повода расстраиваться тому, что каждому из них на разговорах о важном и на уроках истории и обществознания излагают официальную трактовку нынешних, минувших и даже грядущих событий в изложении хоть уважаемого профессора Мединского, хоть почетного доктора Медведева. Смею надеяться, мои сыновья и дочери обладают достаточно развитым кругозором, чтобы принять эти точки зрения к сведению и включить их в свои — широкие, многогранные и взвешенные картины мира. Почему в ней не должно быть знания и понимания официальной государственной позиции, мне на ум не приходит.

Но совсем другое дело, когда речь заходит не об изложении этой самой государственной позиции, а об откровенной лжи. Вернее, даже не так. Когда моих детей принимают за каких-то дурачков и пытаются впарить им какую-то чушь. Особенно в контекcте изучения истории. Я понимаю всю тяжесть свалившейся на плечи Владимира Ростиславовича Мединского задачи, он, несомненно, герой, но зачем же, простите, стулья ломать?

Открываем первую же (!) страницу Введения учебника и читаем про положение дел после Второй мировой войны: «СССР изначально не стремился навязывать свою социально-политическую систему в Восточной Европе. Но агрессивное поведение западных союзников вынуждало Москву заботиться о создании пояса дружественных стран в этом регионе».

Пардон муа. А авторы учебника слышали такое слово «Коминтерн»? И как отец-основатель этого самого Третьего Коминтерна характеризовал его сущность: «союз рабочих всего мира, стремящихся к установлению Советской власти во всех странах»?

А суть договоренностей на конференциях — Тегеранской 1943-го, Московской 1944-го, Ялтинской 1945 года? А «Соглашение о процентах»? Эти слова вообще о чем-то говорят авторам учебника?

«Соглашение о процентах» Черчилля и Сталина. Москва, 1944 год. Источник: «Фонтанка».ру

Поскольку речь идет о профессиональных историках, предположить, что они всего этого не знают, просто немыслимо. Ну конечно, как и любому более-менее образованному человеку, им это известно. Да, победители делили сферы влияния. Да, горе побежденным. Нелепо думать, что, понеся столь гигантские потери, приложив столь титанические усилия и обладая такой огромной мощью, СССР не имел морального права на это. Франции — да, Эльзас и Лотарингия достались за красивые глаза. А у нас-то Западная Белоруссия всяко честно заслужена. И право усмирить люто русофобское так называемое правительство Польши в изгнании, на минутку, официально объявившее войну СССР, тоже имел.

Нет никаких объективных причин умалять амбиции нашей страны по управлению странами, чьи солдаты воевали и убивали наших граждан в Крыму, в Сталинграде, на Азовском море, в Одессе, на Кавказе, в Харькове, в Воронеже. Да, мы это сделали, и мы имели на это право. Почему мы должны этого стыдиться? И почему нам об этом не говорить нашим детям? У меня нет ответа на этот вопрос.

Идем дальше. Все то же Введение. Авторы уже быстро пробежались по 50 годам мировой истории. СССР пал, США организовали «цветные революции» всему миру. Изумленным школьникам внезапно предлагается цитата Б. Клинтона: «Мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы, правда, с одним существенным отличием — мы получили сырьевой придаток, а не разрушенное атомом государство».

Знаете, Биллу Клинтону есть что предъявить и без фейковых цитат. А это очевидно фейк, использующий нарративы тогдашнего национал-патриотического спектра российской политики с использованием совершенно доморощенного термина «сырьевой придаток». Его использовали советские экономисты со времен Сталина, и он перетекал из одного учебника политэкономии в другой. К 1991 году с ним были знакомы и оперировали им все отечественные публицисты, он часто использовался в советских, а затем в российских газетах. Но никогда не использовался в американской политической терминологии. Станислав Куняев, главный ректор журнала «Наш современник», где в 1999 году впервые была приведена эта цитата — без малейшей попытки привести источник или хотя бы английский вариант, — конечно, хорошо был с ней знаком. Именно с его легкой руки эта псевдоцитата и разлетелась сперва по маргинальным изданиям, а затем, уже легитимизированная, но так и не нашедшая подтвержденного источника, по официальным. Ну и пришла к нашим детям в учебник истории. Здрасьте.

Ну зачем? Зачем, дорогой Владимир Ростиславович, вы скармливаете детям этот очевидный фейк, когда и без него на этом упыре Клинтоне и так клейма ставить негде? Это ведь именно он стал человеком, который впервые со Второй мировой войны бомбил европейскую столицу — Белград. Это он устраивал геноцид в Ираке. Он убивал пачками мирных афганцев и громил их фармацевтические фабрики. Он устроил в Сомали такую мясорубку, что там до сих пор дышать нечем. Гаити, Руанда, Судан. Все вот это — чистейшая правда. И дальше в учебнике про это есть. Ну так зачем снижать обличительный пафос таким жалким публицистическим приемом?

Еще одно — уже в первой главе. Про политику Запада в отношении СССР. Да, Фултонская речь. Да, Operation Unthinkable. Да, план «Дропшот» и 300 атомных бомб на 100 советских городов. Это все правда. Научно задокументированная и тщательно исследованная. Про это надо обязательно говорить, чтобы дети понимали истоки «холодной войны».

Но дальше читаем: «Обнищание немцев в западных зонах оккупации происходило на фоне заметного восстановления инфраструктуры и производства в советской зоне, что усиливало симпатии к СССР». Иисусе! Это про период 1945–1947 годов.

Хорошо. Выдохнули. Вспоминаем: репарации. Главное трофейное управление Красной армии под началом генерала Федора Вахитова и курируемое начальником тыла Хрулевым. Всего за год тысячи промышленных предприятий были демонтированы и подготовлены к отправке в СССР. Станки, двигатели, электрооборудование, инструменты. Все это шло из Восточной Германии (а также Польши, Венгрии и пр.) нескончаемыми составами из сотен тысяч вагонов. Так что говорить о какой-то индустриализации Восточной Германии в это время не просто неуместно… А как-то… ну… Я не могу подобрать слова. Что-то вроде «нечестно», но как-то более сильно.

Симпатии к СССР у восточных немцев, а тем более тех, кого поляки вышвырнули на мороз из Пруссии и Данцига, наверное, какие-то могли быть. В конце концов, несколько лет мы их откровенно кормили, причем куда сытнее, чем они нас где-нибудь в Пскове. Этому есть неопровержимые факты, документальные свидетельства, слова очевидцев. Да, немцам было так себе в 1945–1947 годах. Причем на Востоке, где шли бои и никакого централизованного сельского хозяйства не осталось, куда сильнее, чем на Западе. Но нам ли этого стыдиться? Нам ли придумывать какие-то мифы о тех временах.

Да, были «трофейные дела». Мародеров расстреливали. Включая генералов. Это все правда. В этом нет никаких розовых кружев и единорогов на радугах. Почему нельзя это все спокойно и честно рассказать? Зачем выдумывать-то чушь? Нам есть чего стыдиться, но так-то все было честно. И дальше в ГДР и правда неплохо выстраивалась экономика, и СССР сильно помогал. Сказать, что Восточная Германия на фоне остального соцлагеря как-то сильно плохо жила, — ну вообще неправда. Миф о нищей Саксонии на фоне сказочно богатой Баварии — не более чем миф.

Да, план Маршалла. Гигантские инвестиции американского капитала в мало затронутые войной районы ФРГ. Да, к 1970 году ВВП на душу населения в ГДР — 6,6 тыс. долл, в ФРГ — 14,8. Ну уж извините. Вот такой была плановая экономика. При сохранении — напомним, частного капитала и частной же собственности в ГДР вопреки всем канонам социалистической экономики. И в 1950 году этот самый частный капитал давал около 30% ВВП страны. Ну а дальше уже Ульбрихт и Хоннекер. Мы-то при чем? Тем более в 1945 году?

Одним словом, у меня, как у родителя, претензия к учебнику истории за 11-й класс ровно одна: снижение пафоса. За счет вот таких вот непонятно к чему прикрученных приемчиков, которые любым пытливым старшеклассником разоблачаются за минуту. Уж чем-чем, а пользоваться интернетом они умеют. Авторы учебника сами под собой разрушают фундамент и, казалось бы, непотопляемый и неоспоримый авторитет серьезного историографического источника. Каким, несомненно, должен являться учебник истории.

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