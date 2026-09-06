10 мест в России, которые стоит увидеть хоть раз в жизни — вы не поверите, насколько они впечатляют

Не все локации находятся в дикой природе, до многих мест можно добраться самостоятельно Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Россия настолько большая, что даже нескольких жизней не хватит, чтобы изучить все ее достопримечательности. Но есть локации, ради которых многие прилетают даже с других континентов. Это места, которые восхищают масштабом, красотой или историей. Собрали 10 точек на карте, которые обязательно стоит посетить хотя бы раз в жизни.

Озеро Байкал

Все мы помним из школьного курса географии, что это самый глубокий пресноводный водоем планеты. Кристальная вода позволяет видеть каменное дно сквозь толщу в сорок метров. Поток туристов не прекращается сюда ни зимой, ни летом.

Зимой озеро становится гигантским катком с трещинами, уходящими в бирюзовую бездну, а летом дарит ощущение бескрайнего простора. Сюда едут за тишиной, за шаманскими скалами острова Ольхон и чтобы увидеть байкальских нерп.

Добраться проще всего из Иркутска или Улан‑Удэ: до острова Ольхон билет на маршрутку обойдется примерно в тысячу рублей (до Листвянки — около 250–350 рублей), проживание в гостевых домах стартует от 3200–3500 рублей за ночь.

Лучшее время для визита — февраль — март, когда прозрачный лед самый крепкий, или июль — август, если нравятся пешие маршруты. Летом вода у берега прогревается примерно до +22 градусов в заливах, но в открытой части озера остается намного холоднее, поэтому купаться комфортно далеко не везде. Поездку лучше планировать заранее из-за высокой загрузки турбаз в пик сезона.

Многие туристы приезжают на Байкал в конце зимы, чтобы увидеть пузырьки Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Долина гейзеров на Камчатке

Это одно из немногих мест на Земле, где горячие источники бьют прямо из‑под земли на фоне вулканов. Долина скрыта в Кроноцком заповеднике, и попасть туда можно только на вертолете. У многих захватывает дух от здешней красоты: изумрудная трава, грязевые котлы и кипящая вода.

Визит строго регламентирован, группы сопровождают инспекторы заповедника, часто с оружием, так как в районе обитают бурые медведи. Вертолетная экскурсия из Петропавловска‑Камчатского длится около шести часов. Один из главных минусов тура — цена около 105 тысяч рублей.

За один рейс можно увидеть более 40 гейзеров, а крупных — около 20. Среди них знаменитый Великан, струя которого достигает 30–40 метров, что сопоставимо с 9–10-этажным домом. За одну минуту он выбрасывает около 30 тонн горячей воды.

По данным администрации заповедника, оптимальный сезон для посещения — с мая по октябрь, а самый пик — июль — сентябрь.

Эрмитаж и Дворцовая площадь

Главный музей страны занимает несколько зданий вдоль Невы, а его коллекция насчитывает более трех миллионов экспонатов. Чтобы посмотреть на каждый хотя бы минуту, потребуется около шести лет. Даже если вы далеки от искусства, прогулка по парадным интерьерам Зимнего дворца сама по себе становится событием. А выйдя на площадь, вы оказываетесь в центре имперской геометрии — Александровская колонна, арка Главного штаба и фасады, хранящие отражения трех веков российской истории.

У Эрмитажа есть официальные пушистые сотрудники с усами и даже со своими паспортами. Коты больше 250 лет охраняют музей от грызунов — их завезли еще по указу Елизаветы Петровны.

С 14 июля 2026-го в музее действует гибкая система билетов, поэтому вечерние сеансы стали дешевле дневных. С 11:00 стоимость в главный комплекс составляет 1200 рублей, после 16:00 — 700 рублей, а с 18:00 (во вторник, пятницу и субботу) — 500 рублей. Для детей, студентов, пенсионеров и других категорий предусмотрены льготы.

Музей привлекает миллионы туристов со всего мира Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Плато Путорана

Сегодня Путорана на севере Красноярского края — второе по величине лавовое плато в мире после индийского Декана, а его площадь составляет 250 тысяч квадратных километров. Это больше, чем территория Великобритании.

Плато представляет собой базальтовое нагорье с каньонами, водопадами и чистейшими озерами. Оно сформировалось около 252 миллионов лет назад в результате извержения супервулкана, которое уничтожило более 70% всего живого на сотни километров вокруг. Плато долго оставалось неизученным: первые описания появились лишь в конце XIX века, а до середины прошлого столетия здесь бывали только шаманы и охотники из коренных племен.

Территория внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь находится самый высокий водопад России — Тальниковый. У него 15 ступеней, но зимой он замерзает и исчезает.

По количеству водопадов на единицу площади Путорана занимает первое место в России, а всего здесь насчитывается более 25 тысяч озер. Одно из самых глубоководных озер страны — Хантайское (420 метров), которое местные жители называют «Чашей слез».

Дорог туда нет, добираются вертолетами или по воде. Туры стартуют из Норильска, пятидневная программа для одного человека стоит от 150 тысяч рублей. Подготовка требуется серьезная: даже летом средняя температура держится в районе +14…+16 °C, а на открытых участках может быть значительно холоднее.

Алтайские горы

Алтай объят легендами, ведь это одна из древнейших горных систем в мире. Длина Алтайского горного массива — около 2000 километров, а его площадь вдвое больше территории Японии. Часть вершин Алтая — это древние, давно потухшие вулканы, а всего на территории гор расположено более трех тысяч озер. Воздух в Алтайских горах считается самым чистым в России, а некоторые реки летом меняют цвет — талая вода вымывает из почвы минералы, и потоки становятся бирюзовыми или молочными.

Здесь на каждом шагу открывается невероятная панорама. Именно здесь находятся высочайшая точка Сибири, гора Белуха (4506 метров), второе по запасам пресной воды в России Телецкое озеро, Марсово поле, Гейзеровое озеро и десятки других невероятных мест. National Geographic включил основную трассу Алтая, Чуйский тракт, в список 10 самых красивых дорог мира.

Регион подходит и для экстремальных походов, и для спокойного отдыха на турбазах. Билет на самолет из Москвы до Горно-Алтайска обойдется от 10 до 40 тысяч рублей в зависимости от сезона, ночевка в кемпинге — от 1000 рублей, а на базе отдыха — от 2500 рублей. Но бронировать жилье стоит заранее — за несколько месяцев до поездки.

Природа Алтая поражает своей красотой Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Ленские столбы

На 40 км вдоль берега реки Лены в Якутии протянулись вертикальные скалы, геологический возраст которых достигает 530–570 миллионов лет. В их толщах найдены окаменелости древнейших организмов — это одно из немногих мест на планете, где можно увидеть такие древние слои. Ветры и вода создали причудливые формы, которые особенно эффектно смотрятся на закате, когда камень приобретает красноватый оттенок. Высота столбов достигает 220 метров, как у 60-этажного небоскреба.

Национальный парк предлагает экскурсии на теплоходах, а на самих скалах сохранились наскальные рисунки возрастом 5–8 тысяч лет — древние люди считали это место сакральным. Археологи нашли здесь стоянку первобытного человека возрастом около 370 тысяч лет, а также останки мамонта и шерстистого носорога.

В парке растет 21 вид растений, занесенных в Красную книгу России. Стоимость входного билета составляет 300 рублей, экскурсия по тропе — еще 400 рублей, а круизы из Якутска стартуют от 8500 рублей. По информации администрации нацпарка, попасть на круиз можно с июня по сентябрь. С 2012 года объект входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Куршская коса

Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом — самая длинная песчаная пересыпь в мире. Ее протяженность достигает 98 километров, а ширина варьируется от 380 метров до почти четырех километров. Это один из самых посещаемых национальных парков России, хотя его площадь — всего 6621 гектар.

Коса славится дюнами, Танцующим лесом и орнитологической станцией «Фрингилла» — преемницей одной из первых в мире орнитологических станций, основанной в 1901 году. Куршская коса также входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и разделяет пресный Куршский залив и соленое Балтийское море.

Танцующий лес удивляет причудливо изогнутыми стволами сосен. Активное вырубание лесов в XVII–XVIII веках привело к катастрофе: пески, гонимые ветром, начали засыпать дороги и целые деревни. Жителям приходилось буквально спасаться бегством от наступающей стихии. Для спасения косы была запущена грандиозная программа по лесовосстановлению, которая длилась почти 200 лет. По масштабам затрат и трудозатрат ее называют одним из самых дорогостоящих проектов в истории человечества. В результате на косе были высажены сотни видов деревьев и кустарников, в том числе привезенных из Северной Америки, Дальнего Востока и Европы.

Место идеально для велосипедных прогулок и наблюдения за перелетными птицами весной и осенью. Въезд на территорию национального парка стоит 400 рублей с человека, прокат велосипеда — от 200 до 750 рублей в зависимости от времени аренды. Инфраструктура позволяет комфортно провести здесь целый день.

Тут можно провести целый день Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Столбы выветривания Маньпупунер

Семь каменных исполинов высотой от 30 до 42 метров находятся в Республике Коми и входят в список семи чудес России. Их происхождение связано с выветриванием скальных пород на протяжении более 200 миллионов лет, а труднодоступность сделала Маньпупунер культовым местом для путешественников. Каждый столб имеет уникальную форму: один напоминает перевернутую бутылку, второй — гигантскую фигуру человека, третий — голову животного.

В переводе с мансийского название означает «Малая гора идолов», и местные жители издавна считали это место священным — подниматься на гору считалось кощунством.

Существует легенда, что шесть братьев-великанов хотели уничтожить племя манси, но шаман превратил их в каменные столбы.

Добраться сюда можно только на вертолете или в многодневном пешем походе. Вертолетная экскурсия стоит от 75 до 95 тысяч рублей за человека в зависимости от сезона. Наземный маршрут проходит через дикие леса и курумники, что добавляет экспедиции духа приключений.

Те, кто побывал в этом месте, отмечают, что чувствуют себя первооткрывателями, которые добрались до одного из самых уединенных чудес планеты.

Плато входит в Печоро-Илычский заповедник, на его территории находится и первая в мире лосеферма — в поселке Якша, где с 1949 года ведутся опыты по одомашниванию лосей. Для посещения самого заповедника требуется оформление пропуска. Также туристам рекомендуют пользоваться услугами аккредитованных гидов.

Соловецкие острова

Архипелаг в Белом море — самый крупный в этом регионе, его площадь составляет 347 квадратных километров, это чуть больше площади Мальдивских островов. Здесь хранятся пласты истории от первобытных лабиринтов до средневекового монастыря и лагерных бараков ГУЛАГа.

Первые люди появились на островах 7,5 тысячи лет назад — археологи нашли около 60 первобытных стоянок. На архипелаге насчитывается более 500 пресноводных озер, но нет ни одной реки.

Добраться можно на пароме из Кеми (билет стоит от 2300 до 3500 рублей в одну сторону) или самолетом из Архангельска (около 8800–9000 рублей). Размещение в гостиницах стартует от 5800 рублей за ночь.

Летом здесь белые ночи, а зимой — возможность увидеть северное сияние. Одна из причин, почему сюда едут, — каменные лабиринты. На архипелаге зафиксировано 35 таких сооружений и около 850 искусственных выкладок.

Паломники и туристы приезжают круглый год, но высокий сезон длится с июня по август. Соловецкий музей-заповедник рекомендует бронировать экскурсии заранее, особенно в летние месяцы. Архипелаг входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а его острова продолжают подниматься из воды — по разным оценкам, от 1 до 30 сантиметров за столетие.

Место популярно, потому что за одно путешествие можно пройти путь от языческих капищ до православной святыни и от монастырской обители до лагерной зоны — и всё это на фоне суровой северной природы. А белые ночи или северное сияние делают путешествие еще и визуально незабываемым.

Озеро Эльтон

Один из самых необычных водоемов России находится в Волгоградской области. Это самое большое соленое озеро Европы, его площадь — 152 квадратных километра. Его поверхность находится на 15 метров ниже уровня Мирового океана, а в 2001 году для сохранения уникальной экосистемы здесь создали природный парк «Эльтонский».

Озеро образовалось 40–50 тысяч лет назад и считается остатком древнего Хвалынского моря, которое миллионы лет назад соединяло Каспийский регион с Мировым океаном. Название «Эльтон» произошло от монгольского «Алтын-Нор» — «золотое дно», хотя есть и другая версия: озеро назвали в честь английского лейтенанта Джона Эльтона, участвовавшего в Оренбургской экспедиции.

Главная особенность Эльтона — его непостоянство. Глубина озера сильно меняется в зависимости от сезона: весной за счет талых вод она достигает полутора метров, а летом озеро мелеет до 5–7 сантиметров. Цвет воды тоже меняется: весной она голубоватая, летом — золотистая, а к осени из-за цветения водоросли становится нежно-розовой, как перья фламинго. Концентрация соли в воде доходит до 500 г на литр, для сравнения: в Красном море ее в 12 раз меньше.

Соль на Эльтоне добывали еще при Иване Грозном, а в XIX веке озеро стало популярным бальнеологическим курортом. Сегодня сюда едут за лечебными грязями: по составу и свойствам они аналогичны грязям Мертвого моря, а по содержанию сульфидов и органических веществ даже превосходят их.