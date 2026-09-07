«Людей с серьезными симптомами тщательно диагностируют». Когда ждать пика сезонной заболеваемости и какие вирусы его вызовут

Осенью будет много вирусов, которые могут вызвать заболевания Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Россияне уже начинают заболевать ОРВИ, в том числе из-за похолодания. Впрочем, главный всплеск сезонной заболеваемости еще впереди: он традиционно приходится на более поздние осенние недели. Журналист NGS.RU Мария Тищенко пообщалась с экспертами, чтобы выяснить, когда стоит ожидать подъема заболеваемости, какие возбудители окажутся наиболее активными в этом сезоне и какие подтипы гриппа могут стать самыми распространенными.

«В этом сезоне ждем вирусы гриппа подтипа H1N1»

Вирусолог Сергей Нетёсов отмечает, что сейчас, как обычно, наблюдается сезон затишья по вирусным респираторным инфекциям. Он традиционно начинается в июне и продолжается примерно до середины сентября.

По словам эксперта, по аналогии с предыдущими годами небольшой подъем заболеваемости ожидается через 1–2 недели. Это связано с тем, что люди возвращаются из отпусков на работу, дети идут в школу, а студенты — в университеты. Кроме того, многие приезжают из разных мест, встречаются друг с другом, и в результате происходит обмен патогенами.

«Но реально сезон ОРВИ серьезно начнется не раньше первой недели октября», — добавляет вирусолог.

Сценарий развития ситуации зависит от множества факторов. Дело в том, что разные вирусные возбудители эволюционируют с неодинаковой скоростью. Кроме того, происходит смена серотипов риновирусов, аденовирусов и некоторых других вирусов, в том числе из‑за обмена патогенами из разных стран мира.

В большинстве случаев при ОРВИ врачи назначают симптоматическое лечение и обильное питье Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

«Если ориентироваться на данные 2024–2025 годов, то всё начнется как раз в октябре. Максимум заболеваемости, как всегда, будет в конце декабря — начале января, но могут быть неожиданности. Иногда максимум сдвигается на февраль», — поясняет эксперт.

Чаще всего заболевания будут вызывать риновирусы — это вирусы, которые обычно вызывают легкие заболевания в виде насморка и простуды. Но остальные вирусы тоже будут играть роль, и иногда весьма немалую. И их доля в общей заболеваемости будет меняться.

«Это происходит за счет привоза разных вирусов пассажирами авиарейсов, поездов и кораблей из разных частей света. Но основные патогены ученые и врачи выявили в последние 30–40 лет, а диагностикумы на них разработаны и выпускаются уже более 10 лет», — говорит Сергей Нетёсов.

Пробы людей, которые попадают в больницы, то есть с серьезными симптомами, сейчас тщательно диагностируют. Среди возбудителей — пневмовирусы, парамиксовирусы, аденовирусы, бокавирусы, риновирусы, коронавирусы и, конечно, вирусы гриппа. Бактериальные инфекции составляют до 70% причин респираторных заболеваний.

«Против пневмококков, кстати, есть хорошие российские вакцины, и ими не стоит пренебрегать пожилым людям. В странах ЕС и Северной Америки эти прививки применяют уже более 10 лет, и это эффективно снижает заболеваемость пневмониями», — считает Сергей Нетёсов.

Какие штаммы гриппа будут преобладать

Вирусолог отмечает, что вирусы гриппа, как правило, начинают доминировать над остальными возбудителями ОРВИ со второй половины ноября и сохраняют лидирующие позиции до конца февраля. В прошлом сезоне основным подтипом вируса гриппа был H3N2 — потомок гонконгского гриппа 1968 года.

По словам Сергея Нетёсова, в последние годы наблюдается закономерное чередование подтипов вируса: например, если в прошлом году преобладал H3N2, то в следующем на первый план выходит H1N1 — и наоборот. Это связано с тем, что один подтип вируса за сезон зачастую исчерпывает потенциал своей изменчивости, а второй в это время как будто находится в спячке. На следующий год их роли меняются.

Вакцинация от гриппа актуальна как раз сейчас, в начале сентября Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

«Так что в этом сезоне ждем вирусы гриппа подтипа H1N1. Однако природа смены подтипов еще недостаточно изучена. Так что посмотрим. Вакцины против гриппа в этом году осовременены, содержат компоненты обоих подтипов. Так что вакцинироваться стоит. И именно сейчас — за пару месяцев до начала подъема заболеваемости», — советует эксперт.

Врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков отмечает, что, по прогнозам, первая волна роста заболеваемости респираторными инфекциями в России ожидается уже в конце сентября 2026 года.

Он добавляет, что следующие три штамма гриппа будут доминировать в России этой зимой:

1. A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09 — мутировавший вариант свиного гриппа. Он относится к гриппу типа А и, по словам врачей, будет протекать по «классической» схеме: с быстрым распространением, высокой лихорадкой, интоксикационным синдромом и появлением отсроченного кашля в виде трахеита.

2. A/Darwin/1454/2025 (H3N2) — вариант гонконгского гриппа, который, как отмечается, стал более патогенным. Этот штамм также отличается высокой заразностью и может вызывать серьезные осложнения, такие как пневмония и бронхит.

3. B/Tokyo/EIS13-175/2025 (линия B/Victoria) — это вирус гриппа В. Он менее заразен, но представляет особую опасность для детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом, так как может вызывать тяжелые осложнения и даже вторую волну заболеваемости.

Именно от этих штаммов и должна защитить обновленная вакцина.

В Новосибирскую область уже везут вакцину от гриппа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

2 сентября 2026 года глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова объявила старт прививочной кампании против гриппа.

Эксперты рекомендуют прививаться всем, особенно тем, кто относится к группам риска — это дети, пожилые, пациенты с хроническими заболеваниями (например, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями органов дыхания), а также тем, кто много работает с людьми: представителям сфер здравоохранения, образования и другим профессиям с высоким риском инфицирования.

Оптимальное время для прививки — начало осени (сентябрь - октябрь). Это позволит успеть сформировать защиту к возможному подъему заболеваемости. Дело в том, что надежный иммунный ответ вырабатывается не сразу: по данным пресс‑службы Роспотребнадзора РФ, на формирование защитных антител после вакцинации требуется от 2 до 4 недель.

Как сейчас болеют новосибирцы

Андрей Поздняков поясняет, что сейчас наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. При этом, по данным Роспотребнадзора, случаи гриппа пока не зафиксированы.

Врач‑терапевт медицинского центра «Блеск» Лариса Елисеева отмечает, что ОРВИ обычно развивается постепенно. Среди первых симптомов — насморк, заложенность носа, першение или боль в горле, кашель и слабость; нередко также отмечается повышение температуры.

У новосибирцев сейчас врачи отмечают кашель, першение в горле, насморк Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

«Для гриппа же более характерно резкое начало: человек нередко может практически назвать час, когда почувствовал себя плохо. Температура может быстро подняться до высоких значений, появляются озноб, выраженная слабость, головная и мышечная боль, ломота в теле. Насморк в первые дни при этом может быть выражен меньше», — комментирует Лариса Елисеева.

Врач‑педиатр, детский гастроэнтеролог, заведующая детским отделением сети многопрофильных клиник «Смитра» Мария Карасенко считает, что пока рано делать выводы о ситуации с ОРВИ и гриппом: дети только вернулись в коллективы — в детские сады и школы:

«Начало сезона заболеваемости стоит ждать ближе к середине сентября — в октябре, когда пойдут первые обращения в клинику. А рекомендации обычные: всем вовремя сделать прививку от гриппа, чаще бывать на свежем воздухе и заниматься физической активностью».