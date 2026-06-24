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Недвижимость Власти распродают имущество Под базу отдыха и офисы: ярославские власти распродают имущество — какие объекты окажутся на торгах

Под базу отдыха и офисы: ярославские власти распродают имущество — какие объекты окажутся на торгах

Лоты в Ярославле и на берегу Которосли

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В Ярославской области продадут землю у реки | Источник: Дом.РФВ Ярославской области продадут землю у реки | Источник: Дом.РФ

В Ярославской области продадут землю у реки

Источник:

Дом.РФ

В Ярославской области на торги выставят два объекта, на месте которых могут появиться офисы и база отдыха. Аукционы проведет площадка «Дом.РФ». Торги пройдут в июле и августе.

Первый лот — имущественный комплекс во Фрунзенском районе Ярославля на улице Ползунова, 11Б. В его составе — участок площадью 0,28 гектара и здание площадью 1,2 тысячи квадратных метра. Он находится рядом с пересечением проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе.

«В ближайшем окружении — административные объекты, жилая застройка, железнодорожные пути и депо. Остановка общественного транспорта „Улица Ползунова, 11В“ — в 150 метрах от имущества, железнодорожный вокзал — на удалении около 1 километра», — рассказали в «Дом.РФ».

Уточняется, что расстояние до речного порта составляет около 5 километров, до центра Ярославля — 3,7 километра. Здание можно будет использовать под офисы, склады или апартменты.

Участок рядом со зданием МФЦ | Источник: Дом.РФУчасток рядом со зданием МФЦ | Источник: Дом.РФ

Участок рядом со зданием МФЦ

Источник:

Дом.РФ

Заявки на участие в торгах будут принимать до 6 июля. Начальная цена лота — 17,59 млн рублей. Аукцион проведут 10 июля.

Второй объект под продажу — комплекс в селе Смалево в Гаврилов-Ямском районе. Собственника ищут для участка площадью 2,61 гектара и зданий общей площадью 381 квадратных метра.

Участок расположен в 1,2 километра от реки Которосль, где есть причалы для катеров.

«В радиусе не более 2,5 километра расположены три дома отдыха. Расстояние до выезда на трассу 78К-0006 составляет 5,5 километра, до административной границы Ярославля — 22,7 километра», — говорится в объявлении.

Начальная цена лота — 5,12 млн рублей. Заявки от потенциальных участников будут принимать до 17 августа, а торги пройдут 21 августа.

Ранее стало известно, что историческое здание в центре Ярославля, проданное на торгах, переделают в гостиницу.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Продажа Имущество Аукцион ДОМ.РФ
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Комментарии
4
Гость
1 час
Ни кто не купит. Не лучшее время для подобных покупок.
Гость
57 минут
Чем будут пополнять бюджет, когда все распродадут? Предприятия закрываются, налоги от бизнеса уменьшаются. Будут опять повышать налоги на физлиц и юрлиц? Увеличивать штрафы?
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Гость
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