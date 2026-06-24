Под базу отдыха и офисы: ярославские власти распродают имущество — какие объекты окажутся на торгах

В Ярославской области продадут землю у реки Источник: Дом.РФ

В Ярославской области на торги выставят два объекта, на месте которых могут появиться офисы и база отдыха. Аукционы проведет площадка «Дом.РФ». Торги пройдут в июле и августе.

Первый лот — имущественный комплекс во Фрунзенском районе Ярославля на улице Ползунова, 11Б. В его составе — участок площадью 0,28 гектара и здание площадью 1,2 тысячи квадратных метра. Он находится рядом с пересечением проспекта Фрунзе и Суздальского шоссе.

«В ближайшем окружении — административные объекты, жилая застройка, железнодорожные пути и депо. Остановка общественного транспорта „Улица Ползунова, 11В“ — в 150 метрах от имущества, железнодорожный вокзал — на удалении около 1 километра», — рассказали в «Дом.РФ».

Уточняется, что расстояние до речного порта составляет около 5 километров, до центра Ярославля — 3,7 километра. Здание можно будет использовать под офисы, склады или апартменты.

Участок рядом со зданием МФЦ Источник: Дом.РФ

Заявки на участие в торгах будут принимать до 6 июля. Начальная цена лота — 17,59 млн рублей. Аукцион проведут 10 июля.

Второй объект под продажу — комплекс в селе Смалево в Гаврилов-Ямском районе. Собственника ищут для участка площадью 2,61 гектара и зданий общей площадью 381 квадратных метра.

Участок расположен в 1,2 километра от реки Которосль, где есть причалы для катеров.

«В радиусе не более 2,5 километра расположены три дома отдыха. Расстояние до выезда на трассу 78К-0006 составляет 5,5 километра, до административной границы Ярославля — 22,7 километра», — говорится в объявлении.

Начальная цена лота — 5,12 млн рублей. Заявки от потенциальных участников будут принимать до 17 августа, а торги пройдут 21 августа.