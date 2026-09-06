Придется пойти на компромиссы: чем закончились переговоры посланников Трампа с Зеленским в Киеве

Американская делегация впервые приехала в Киев Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

В Киеве прошли переговоры украинского лидера Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и американским спецпредставителем по вопросам мира Джаредом Кушнером. Встреча продлилась около четырех часов.

Во время итоговой пресс-конференции Кушнер заявил, что администрация Дональда Трампа занимается созданием «мирного пакета» по урегулированию конфликта на Украине. Вашингтон рассчитывает на возвращение к трехстороннему формату переговоров.

«Мы со Стивом [Уиткоффом] считаем, что было бы продуктивно вернуться к трехстороннему формату, который нам удалось организовать около шести месяцев назад. Мы поговорили с обеими сторонами, поэтому надеемся, что очень скоро добьемся прогресса в этом вопросе», — сказал Кушнер.

По словам Уиткоффа, о встрече представителей России, Украины и США объявят в ближайшее время. Он добавил, что на переговорах в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, которые прошли вчера, удалось добиться значительного прогресса.

«Сначала мы приехали на встречу с президентом Путиным. Нам нужно было услышать его позицию, у нас состоялся хороший, предметный разговор с ним, о котором мы рассказали Владимиру Зеленскому и его команде. Мы конструктивно начали этот процесс в последние 48 часов и уверены, что получится хорошее решение», — отметил Уиткофф.

Он также заявил, что обеим сторонам конфликта придется пойти на некоторые компромиссы и сузить круг разногласий. Посланники Трампа надеются, что им удастся добиться дипломатического урегулирования между Россией и Украиной.

Владимир Зеленский отметил, что уже договорился о новой встрече с представителями США и Европы. Она пройдет в ближайшее время, передает агентство УНИАН

«У нас был хороший разговор — уже несколько раундов, и сегодня еще будем говорить. Главное — достичь мира достойного, надежного и продолжительного для Украины. Все усилия направляем на это», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Накануне Уиткофф и Кушнер провели в Москве переговоры с Владимиром Путиным. Встреча продолжалась более трех часов, ее назвали «содержательной, конструктивной и предельно откровенной». После этого американские представители вылетели в польский Жешув, их самолет приземлился в международном аэропорту около 02:31 мск. Оттуда они отправились в Киев по железной дороге.