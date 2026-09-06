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Спорт Эксклюзив Дмитрий Губерниев высказался о трагедии «Локомотива» спустя 15 лет: «Важнее, что чувствует человек»

Дмитрий Губерниев высказался о трагедии «Локомотива» спустя 15 лет: «Важнее, что чувствует человек»

Публикуем комментарий телеведущего

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7 сентября 2011 года «Локомотив» разбился на самолете под Туношной | Источник: Роман Данилкин / 63.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU7 сентября 2011 года «Локомотив» разбился на самолете под Туношной | Источник: Роман Данилкин / 63.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

7 сентября 2011 года «Локомотив» разбился на самолете под Туношной

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Накануне годовщины авиакатастрофы «Локомотива» спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился воспоминаниями о том дне. О трагедии Дмитрий Губерниев узнал неожиданно, пока собирался по делам.

«Это огромная трагедия для не только российского, но и мирового спорта, мирового хоккея. Мы все были, ну, сказать, что шокированы, это ничего не сказать. Я куда-то собирался, когда мне позвонили и сообщили об этом. Я просто сел и часа два сидел. Это ужасная история», — рассказал в беседе с 76.RU Дмитрий Губерниев.

Самолет с игроками ярославской команды «Локомотив» разбился на взлете 7 сентября 2011 года. Выжил лишь один человек — бортинженер Александр Сизов.

<p>Дмитрий Губерниев</p><p>Дмитрий Губерниев</p>

Я просто сел и часа два сидел.

Дмитрий Губерниев

спортивный комментатор и телеведущий

После Дмитрий стал интересоваться авиацией, изучать реконструкцию катастрофы.

«До слез»

Спортивного комментатора глубоко тронула история капитана команды Ивана Ткаченко, который анонимно занимался благотворительностью.

«Он последний свой транш буквально на взлете отправил. Детей человек спасал. До слез», — поделился телеведущий.

Иван Ткаченко — российский хоккеист, нападающий ярославского хоккейного клуба «Локомотив». Ему был 31 год. После его смерти выяснилось, что он анонимно переводил миллионы рублей на лечение больных детей.

В его честь назвали аллею в Дзержинском районе Ярославля вдоль улицы Панина у Свято-Тихоновского храма. Также имя Ивана Ткаченко носит школа № 9 на улице Чкалова.

«Кажется, что вчера это было»

Дмитрий Губерниев отметил, что на уровне не только Ярославля, но и всей страны чтят память «небесной команды». Тем не менее мемориалы и снятые фильмы для спортивного комментатора не так важны, настоящая память кроется для него в сердцах людей.

<p>Дмитрий Губерниев</p><p>Дмитрий Губерниев</p>

Самое главное, что мы помним, это в наших сердцах живет. Здесь, конечно, памятники, фильмы — это всё важно. Но важнее, что каждый человек чувствует и хранит бережно память. Я ее храню.

Дмитрий Губерниев

спортивный комментатор и телеведущий

Отдельно телеведущий отметил нынешний состав команды. По его мнению, игроки «Локомотива» продолжают победные традиции.

«В прекрасном древнерусском городе не забывают об истоках, не забывают и болельщики. И мы, конечно, помним эту „небесную команду“. Уже 15 лет прошло, а кажется, что вчера это было», — заключил Дмитрий Губерниев.

Ежегодно мы рассказываем о страшнейшей спортивной катастрофе современной России, вспоминаем игроков звездного состава «Локо» и разговариваем с их родителями.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
ХК Локомотив Трагедия Як-42 Воспоминание Дмитрий Губерниев
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